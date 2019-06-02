02.06.2019 Günün âyet ve hadisi Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا كُونُوا قَوَّام۪ينَ لِلّٰهِ شُهَدَٓاءَ بِالْقِسْطِۘ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُواۜ اِعْدِلُوا۠ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰىۘ وَاتَّقُوا اللّٰهَۜ اِنَّ اللّٰهَ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ



Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutun, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun; bu, takvâya daha uygundur. Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.



(Maide Suresi, âyet:8) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) “Bizim din ve sünnetimize uymayan her amel merduttur (reddedilmiştir).” (Buhari-Sulh,5/Müslim-Akdiye,17)

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