01.06.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...01 Haziran 2019 Cumartesi 05:45
VAHYİN DİLİNDEN:
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
وَٱلْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ ٱلْحَقُّ ۚ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ
"O gün amellerin tartılması da haktır.
Kimlerin sevabı ağır basarsa, işte onlar kurtuluşa erenlerdir."
(A'raf Suresi, âyet:8) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
"Kim uyur kalır veya unutarak namazı vaktinde kılmamış bulunursa, onu hatırlayınca kılsın."
(Tirmizî, Salât, 16, Mevâkit, 53; İbn Mâce, Salât, 10).
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