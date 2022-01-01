01 Ocak 2005: Yeni Türk Lirası kullanılmaya başlandı
01 Ocak'ta Türkiye'de neler yaşanmıştı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? 01 Ocak 2005: Yeni Türk Lirası kullanılmaya başlandı. 01 Ocak 1967: Anadol marka otomobil piyasaya sürüldü. 01 Ocak 1958: Avrupa Topluluğu kuruldu. Detaylar haberimizde.
01 Ocak 2005: Yeni Türk Lirası kullanılmaya başlandı
1 Ocak 2005'te Türk lirası'ndan altı sıfır atılmasından itibaren kullanılan resmî para birimidir. Ocak 2005 ile Aralık 2008 arasındaki geçiş döneminde, ikinci Türk lirası resmî olarak "Yeni Türk lirası" olarak adlandırıldı. Para birimi kodundaki "Y" harfi, Türkçedeki yeni kelimesinden gelmektedir.
01 Ocak 1967: Anadol marka otomobil piyasaya sürüldü
Koç Holding ve Ford ortaklığıyla üretilen Anadol'un tasarımı İngiliz Reliant firmasına ait olup araçta Ford firmasından tedarik edilen şase ve motorlar kullanıldı. Anadol'un üretimi 19 Aralık 1966'da başladı, ilk kez 1 Ocak 1967'de teşhir edildi ve 28 Şubat 1967'de satışına başlandı.
AET'nin amacı, malların, işgücünün, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaştığı bir ortak pazarın kurulması, ve en nihayetinde siyasi bütünlüğe gidilmesiydi. Avrupa Ekonomik Topluluğu gibi, Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (EURATOM) da 1 Ocak 1958 tarihinde yürürlüğe giren Roma Antlaşması ile kuruldu.