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00.13’te Amasya’dan salalar yükseldi

Amasya’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında saatler 00.

16 Temmuz 2019 Salı 05:02
00.13’te Amasya’dan salalar yükseldi

Amasya’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında saatler 00.13’ü gösterdiğinde sala sesleri yükseldi.


Türkiye’de tüm camilerde olduğu gibi Amasya’da da saatler 00.13’ü gösterdiğinde sala okundu. Vatandaşlar sala okunana kadar meydandan ayrılmadı.


Sala okunurken vatandaşlar da hain darbe girişimini unutmadıklarını meydanları boş bırakmayarak bir kez daha gösterdi.


Salanın okunmasının ardından İl Müftüsü Abdülkadir Keşvelioğlu dua etti. Okunan duaya vatandaşlar hep birlikte amin dedi.


Amasya Valisi Dr. Osman Varol yaptığı konuşmada, “Az önce Milli Birlik ve Demokrasi Günü anma etkinliklerimizi sala ve sala arkasından yapılan dua ile sonlandırdık. Malumunuz olduğu üzere 3 yıl kadar önce yapılan menfur darbe girişiminde milletimizi bu yüce ferasetini göstererek, bu girişimi Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gösterdiği fedakarlıkla durdurmasını bildi. Bu dünya tarihinde eşine az rastlanır olaylardan bir tanesidir. Bizler de bu milletimizin büyüklüğünü unutmamak için ve onu unutturmamak için gelecek kuşaklara bu kahramanlığı, bu destansı mücadeleyi taşımak için gerekli çalışmaları, gayretleri sürdürüyoruz. O kapsamda birkaç gündür devam eden etkinliklerimiz vardı. Şehitlerimizin ailelerini ziyaret ettik, şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ettik, kendilerine dualar okuduk. Ayrıca konferanslar düzenledik, fotoğraf sergileri yapıldı. Vatandaşımızla birlikte çok geniş katılımlı yaklaşık 7-8 bin kişinin katıldığı güzel bir Milli Birlik Yürüyüşü gerçekleştirdik. Daha sonrasında meydanımızda yine 10 binin üzerinde katılımlaçok güzel bir anma programı gerçekleştirdik ve biraz önce söylediğim gibi salaların ardından bir duayla programımızı sonlandırdık. Ben tüm vatandaşlarımıza bu coşkuyu hala yaşattıkları için, o destansı mücadeleyi hala göğüslerinde taşıdıkları için minnettarım, katılımdan dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 05:02
  1. fotoğraf
  2. sergi

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