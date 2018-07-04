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Yeni sistemle birlikte Özel Kalem Müdürlüğü de tarih oluyor

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile başbakanların en yakın mesai birlikteliği yaptığı Özel Kalem Müdürlüğü de tarihe karışacak. ‘Kalem-i Mahsus’ olarak başlayan daha sonra ‘hususi kalem’ ve sonunda “özel kalem’ olarak düzenlenen birimde 34 kişi görev yaptı.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 07:21
Yeni sistemle birlikte Özel Kalem Müdürlüğü de tarih oluyor

Cumhuriyetin yüz yıla yaklaşan geçmişinde başbakanlarla birlikte kritik anlarına tanıklık eden Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü de Başbakanlık’la birlikte tarihe karışacak. Cumhuriyetin kuruluşuyla ‘Kalem-i Mahsus’ olarak başlayan daha sonra ‘hususi kalem’ ve sonunda “özel kalem’ olarak düzenlenen birimde günümüze kadar 34 isim görev yaptı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişle birlikte son başbakan olacak Binali Yıldırım’ın Özel Kalem Müdürü Abdülkerim Taş da bu makamın son sahibi oldu.

KALEM-İ MAHSUS’TAN ÖZEL KALEMLİĞE

1 Kasım 1923’te kurulan ilk Bakanlar Kurulu öncesinde İcra Vekilleri Heyeti döneminde ‘Kalem-i Mahsus’ olarak hizmet veren birim cumhuriyet döneminde ad değiştirerek önce ‘hususi kalem’ sonra da “özel kalem’ olarak düzenlendi. İki kere isim değiştiren birimde görev yapan ilk isim Hayati Bey oldu. Özel Kalem Müdürlüğü görevinde bulunan isimlerden bazıları kariyerine büyükelçi, bazıları da milletvekili ve siyasetçi olarak devam etti.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 07:21
  1. başbakanlık
  2. özel kalem

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