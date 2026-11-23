Škoda’nın köklü üretim merkezlerinden Kvasiny fabrikası önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Markanın Çek Cumhuriyeti’ndeki önemli üretim merkezlerinden Kvasiny fabrikasında, 1949 yılından bu yana üretilen araç sayısı 5 milyona ulaştı. Škoda’nın tarihinde önemli bir yere sahip olan tesis, geçmişten bugüne birçok ikonik modele ev sahipliği yaparken modern üretim teknolojileriyle markanın küresel üretim ağında önemli bir rol üstleniyor.

1934 yılında otomobil karoserlerinin montajıyla faaliyetlerine başlayan ve 1949 yılında Škoda’nın üretim ağına katılan fabrika, yaklaşık 80 yıllık süreçte markanın farklı dönemlerine damga vuran modellerin üretimini gerçekleştirdi.

Geçen yıl 301 bin 500 adetle üretim rekoru kırdı

Kvasiny fabrikası, 2025 yılında 301 bin 500 araç üreterek tarihinin en yüksek yıllık üretim adedine ulaştı. Günümüzde şirketin en gelişmiş ve verimli üretim tesislerinden biri olarak öne çıkan Kvasiny, modernizasyon yatırımları ve esnek üretim altyapısıyla Škoda’nın değişen pazar ihtiyaçlarına hızlı yanıt vermesini sağlıyor. İki farklı montaj hattında farklı modellerin üretilebilmesi, tesisin üretim kapasitesinin verimli kullanılmasına olanak tanıyor.

Dijitalleşme ve otomasyon yatırımlarıyla üretim süreçlerini geliştiren fabrikada, otomatik küçük parça deposu, çok işlevli yetkinlik merkezi ve eğitim merkezi gibi yeni alanlar devreye alındı. 2019 yılında başlatılan dProduction projesiyle üretim süreçleri ve iş talimatlarının dijitalleştirilmesi konusunda önemli adımlar atıldı. 2026 yılında gerçekleştirilen yatırımlarla da tesisin üretim kabiliyetleri daha ileriye taşındı.

Günümüzde Karoq ve Kodiaq SUV modellerinin üretildiği tesiste, 2024 yılından bu yana Škoda’nın en çok tercih edilen modellerinden Octavia da üretiliyor. Octavia’nın üretim programına eklenmesi, üretim rekoruna ulaşmasına katkı sağladı. Fabrika ayrıca 2026 yazında bir milyonuncu Karoq modelinin üretimini de gerçekleştirdi.

Škoda’nın ikonik modelleri bu tesiste üretildi

Kvasiny fabrikası, Škoda’nın otomotiv tarihindeki gelişiminde önemli bir yere sahip. Tesiste üretilen ilk modeller arasında Škoda 1101 Tudor ve döneminin üst sınıf modeli Superb OHV yer alırken, 1957-1964 yılları arasında üretilen Feliciaroadster de fabrikanın simge modellerinden biri oldu.

1961-1971 yılları arasında Octavia Combi’nin üretimine ev sahipliği yapan Kvasiny, 110 R Coupé, Garde ve Rapid gibi sportif modellerin yanı sıra 200 RS ve 130 RS yarış otomobillerinin de üretildiği merkez olarak öne çıktı. Tesiste 1990’lı yıllarda Favorit ve Felicia baz alınan pick-up modelleriyle hafif ticari araç üretimide yapıldı.

Kvasiny fabrikası için önemli dönüm noktalarından biri ise 2001 yılında ilk nesil Superb’in üretimine başlanması oldu. Bu gelişmeyle birlikte tesiste kapsamlı modernizasyon ve kapasite artırımı çalışmaları gerçekleştirildi. Sonraki yıllarda Roomster ve markanın SUV segmentindeki başarısının temellerini atan Yeti gibi modeller de Kvasiny’de üretildi. Škoda’nın ilk şarj edilebilir hibrit modeli SuperbiV de fabrikanın üretim geçmişinde yerini aldı.