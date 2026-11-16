Škoda’dan çifte zafer! 79 model arasından iki Altın Direksiyon

Otomotiv dünyasının prestijli organizasyonlarından Altın Direksiyon’da Škoda iki ödülle öne çıktı. Alman otomotiv dergisi AUTO BILD ve BILD am SONNTAG gazetesi tarafından düzenlenen Altın Direksiyon Ödülleri, bu yıl 50’nci kez sahiplerini buldu. Okuyucu oyları ve uzman jüri değerlendirmelerinin bir araya geldiği organizasyon, otomobilleri sürüş özelliklerinden günlük kullanım kolaylığına kadar farklı kriterlerle öne çıkıyor.

79 model arasından zirveye ulaştılar

2026 Altın Direksiyon kapsamında toplam 79 yeni otomobil okuyucuların oylarına sunuldu. Dokuz ana kategoride en fazla oy alan üçer model finale yükselirken, 27 finalist Almanya’daki DEKRA-Lausitzring pistinde gerçekleştirilen kapsamlı testlerde değerlendirildi.

Yarış pilotları, otomotiv gazetecileri, sektör uzmanları ve tanınmış isimlerden oluşan jüri, finalistleri sürüş performansından günlük kullanım özelliklerine kadar farklı kriterler doğrultusunda inceledi. Değerlendirmelerde direksiyon hassasiyeti, yol tutuş, hızlanma ve fren performansının yanı sıra kabin kalitesi, ergonomi, görüş açıları, kullanım kolaylığı ve fiyat-performans dengesi gibi özellikler de dikkate alındı.

Farklı motor ve gövde seçeneklerine sahip otomobillerin yarıştığı organizasyonda ŠkodaEpiq, Küçük SUV kategorisindeki rakiplerini geride bırakarak Altın Direksiyon ödülünün sahibi oldu. Markanın tamamen elektrikli yeni SUV modeli Peaq ise Aile Otomobili kategorisinde zirveye ulaştı.

ŠkodaPeaq ailelerin zorlu testinden geçti

ŠkodaPeaq, Aile Otomobili kategorisinde diğer finalistlerden farklı olarak özel bir değerlendirme sürecinden geçti.Bebeklerden gençlere kadar farklı yaş gruplarında çocukları bulunan beş aile, Peaq’i pist dışındaki sürüşlerde test ederek günlük yaşamın ihtiyaçlarına ne ölçüde yanıt verdiğini değerlendirdi.

Bu kapsamda koltuk düzeninin esnekliği, bagaj hacmi, çocuk arabasının katlanmadan taşınabilmesi, araca iniş ve biniş kolaylığı, çocuk koltuklarının yerleştirilmesi ve güvenlik özellikleri gibi pek çok unsur incelendi. Aileler ayrıca araç içindeki iletişim konforunu, multimedya sisteminin kullanım kolaylığını ve günlük yaşamı kolaylaştıran akıllı çözümleri de değerlendirdi.

Škoda Peaq’in otomatik kontrollü gölgelendirme özelliğine sahip geniş cam tavanı da değerlendirme sırasında dikkat çeken özellikler arasında yer aldı. Ailelerin en fazla önem verdiği konuların başında ise elektrikli otomobillerin günlük kullanımı ve uzun yolculuklar açısından belirleyici olan menzil ve şarj süreleri geldi.