  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Tümtürk: Çin, Türk-İslam kimliğini siliyor Özel’in partisinde rezaletler bitmiyor! Uçkurcu başkanın mal kaçırma oyunu Sicili bozuklar Özel’in listesinde Akit yazarı’ndan Erdoğan'a dikkat çeken çağrı: Gerektiğinde kızın Fatıma'nın da kolunu kes! Rusya şaşkın: 'Türkiye alımı azalttı' diyerek duyurdular Fabrika servisiyle otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var Karahasanoğlu Bülent Kaya'nın cevaplarını değiştirdi! Sebebini öğrenince şaşıracaksınız Alevler dört katlı binayı sardı! Gece yarısı kabusu yaşadılar: 11 ölü, 16 yaralı Yeni Parti'nin ağır topları PM'ye alınmadı! Özgür Özel'in listesinde sürpriz isimler İran'dan nükleer tesisler için rest! Şartlar yerine getirilmeden UAEA'ya kapılar açılmayacak
Otomotiv Škoda’dan çifte zafer! 79 model arasından iki Altın Direksiyon
Otomotiv

Škoda’dan çifte zafer! 79 model arasından iki Altın Direksiyon

Yeniakit Publisher
Onur Yılmaz Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Škoda’dan çifte zafer! 79 model arasından iki Altın Direksiyon

Škoda’nın yeni elektrikli SUV modelleri Epiq ve Peaq, 2026 Altın Direksiyon Ödülleri’nde iki farklı kategoride zirveye çıktı. Epiq Küçük SUV, Peaq ise Aile Otomobili kategorisinde “Yılın En İyi Otomobili” seçildi.

Otomotiv dünyasının prestijli organizasyonlarından Altın Direksiyon’da Škoda iki ödülle öne çıktı. Alman otomotiv dergisi AUTO BILD ve BILD am SONNTAG gazetesi tarafından düzenlenen Altın Direksiyon Ödülleri, bu yıl 50’nci kez sahiplerini buldu. Okuyucu oyları ve uzman jüri değerlendirmelerinin bir araya geldiği organizasyon, otomobilleri sürüş özelliklerinden günlük kullanım kolaylığına kadar farklı kriterlerle öne çıkıyor.

 

79 model arasından zirveye ulaştılar

2026 Altın Direksiyon kapsamında toplam 79 yeni otomobil okuyucuların oylarına sunuldu. Dokuz ana kategoride en fazla oy alan üçer model finale yükselirken, 27 finalist Almanya’daki DEKRA-Lausitzring pistinde gerçekleştirilen kapsamlı testlerde değerlendirildi.

Yarış pilotları, otomotiv gazetecileri, sektör uzmanları ve tanınmış isimlerden oluşan jüri, finalistleri sürüş performansından günlük kullanım özelliklerine kadar farklı kriterler doğrultusunda inceledi. Değerlendirmelerde direksiyon hassasiyeti, yol tutuş, hızlanma ve fren performansının yanı sıra kabin kalitesi, ergonomi, görüş açıları, kullanım kolaylığı ve fiyat-performans dengesi gibi özellikler de dikkate alındı.

 

Farklı motor ve gövde seçeneklerine sahip otomobillerin yarıştığı organizasyonda ŠkodaEpiq, Küçük SUV kategorisindeki rakiplerini geride bırakarak Altın Direksiyon ödülünün sahibi oldu. Markanın tamamen elektrikli yeni SUV modeli Peaq ise Aile Otomobili kategorisinde zirveye ulaştı.

 

ŠkodaPeaq ailelerin zorlu testinden geçti

ŠkodaPeaq, Aile Otomobili kategorisinde diğer finalistlerden farklı olarak özel bir değerlendirme sürecinden geçti.Bebeklerden gençlere kadar farklı yaş gruplarında çocukları bulunan beş aile, Peaq’i pist dışındaki sürüşlerde test ederek günlük yaşamın ihtiyaçlarına ne ölçüde yanıt verdiğini değerlendirdi.

 

Bu kapsamda koltuk düzeninin esnekliği, bagaj hacmi, çocuk arabasının katlanmadan taşınabilmesi, araca iniş ve biniş kolaylığı, çocuk koltuklarının yerleştirilmesi ve güvenlik özellikleri gibi pek çok unsur incelendi. Aileler ayrıca araç içindeki iletişim konforunu, multimedya sisteminin kullanım kolaylığını ve günlük yaşamı kolaylaştıran akıllı çözümleri de değerlendirdi.

 

Škoda Peaq’in otomatik kontrollü gölgelendirme özelliğine sahip geniş cam tavanı da değerlendirme sırasında dikkat çeken özellikler arasında yer aldı. Ailelerin en fazla önem verdiği konuların başında ise elektrikli otomobillerin günlük kullanımı ve uzun yolculuklar açısından belirleyici olan menzil ve şarj süreleri geldi.

Skoda’nın en sağlam motorları hangileri?
Skoda’nın en sağlam motorları hangileri?

Otomotiv

Skoda’nın en sağlam motorları hangileri?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fon soruşturmasında ortalığı sarsan ek ifade! Tutuklu Tera Portföy Başkanı Erdin Özel'den Borsa İstanbul ve ekonomi kulislerini karıştıracak iddialar!
Gündem

Fon soruşturmasında ortalığı sarsan ek ifade! Tutuklu Tera Portföy Başkanı Erdin Özel'den Borsa İstanbul ve ekonomi kulislerini karıştıracak iddialar!

Türkiye’nin sermaye piyasalarını derinden sarsan fon soruşturmasında tutuklu bulunan TERA Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel, 13 Kası..
TikTok'ta ahlaksızlık sınır tanımıyor! Kapatılması için aile kurumunun tamamen yok olması mı gerekiyor!
Gündem

TikTok'ta ahlaksızlık sınır tanımıyor! Kapatılması için aile kurumunun tamamen yok olması mı gerekiyor!

Sosyal medya mecrası TikTok'ta açılan canlı yayınlarda sanal hediye ve para uğruna sergilenen rezaletlere bir yenisi daha eklendi. İzleyicil..
Nevşehir'de feci kaza! Otobüs ata çarptı, yedek şoför kurtarılamadı…
Gündem

Nevşehir'de feci kaza! Otobüs ata çarptı, yedek şoför kurtarılamadı…

Nevşehir’de seyir halindeki yolcu otobüsünün aniden yola çıkan ata çarpması faciayla sonuçlandı. Kazada yedek şoför Abdullah Gül hayatını ka..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23