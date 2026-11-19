Škoda’nın yeni elektrikli SUV modeli Peaq, Euro NCAP güvenlik testlerinde dikkat çeken bir başarıya imza attı. Euro NCAP’in 2026 yılı değerlendirme kriterlerine göre gerçekleştirilen testlerde ŠkodaPeaq, çarpışma korumasında yüzde 94, çarpışma sonrası güvenlikte yüzde 92, çarpışmayı önleme kategorisinde yüzde 78 ve güvenli sürüş kategorisinde yüzde 65 puan elde etti. Böylece Škoda’nın yeni tamamen elektrikli SUV modeli, hem pasif hem de aktif güvenlik teknolojilerindeki iddiasını ortaya koydu.

Çarpışma testlerinde tarihi başarı

ŠkodaPeaq, Euro NCAP'in 2026 yılı güvenlik değerlendirme kriterlerine göre test edilen tüm otomobiller arasında, Çarpışma Koruması kategorisinde elde ettiği yüzde 94'lük puanla bugüne kadarki en yüksek sonuca ulaştı. Önden, yandan ve arkadan çarpışma testlerinde sürücü ve yolcuların korunmasına yönelik değerlendirilen senaryolarda tam puan alarak önemli bir başarıya imza attı.

Peaq, korunmasız yol kullanıcılarının baş, kalça ve bacak bölgelerine yönelik çarpışma testlerinde de başarılı sonuçlar elde etti. Modelin hem beş hem de yedi koltuklu versiyonları, çocuk koltuğu yerleştirme testlerini başarıyla tamamladı. i-Size ve ISOFIX bağlantılarının yanı sıra emniyet kemeriyle sabitlenen çocuk koltuklarının da ön ve arka koltuklarda, öne veya arkaya dönük şekilde kullanılabildiği doğrulandı.

Kaza sonrası güvenlikte de yüksek başarı

Peaq, çarpışma sonrası güvenlik kategorisinde yüzde 92’lik başarı oranına ulaştı.Modelde yer alan gelişmiş eCall sistemi, kaza sırasında yolcu koruma sistemlerinin devreye girmesi durumunda aracın konumu, çarpışma hızı, darbenin türü ve emniyet kemeri takılı yolcu sayısı gibi bilgileri otomatik olarak acil yardım ekiplerine iletiyor.

Çoklu çarpışma freni, ilk kazanın ardından meydana gelebilecek ikincil çarpışmaların şiddetini azaltmaya yardımcı oluyor. Peaq, bataryada aşırı ısınmanın yayılmasına karşı uygulanan güvenlik testlerinde 20 dakikayı aşan koruma gerekliliklerini karşılarken, suya batma testlerinden de başarıyla geçti.

Gelişmiş sürüş destek sistemleriyle gelen üst düzey güvenlik

Çarpışmayı önlemekategorisinde yüzde 78 başarı elde eden ŠkodaPeaq’in sürüş destek sistemleri, otomobiller, motosikletler, bisikletliler ve yayaları içeren yaklaşık 1.000 farklı senaryoda değerlendirildi. Önden çarpışma, şeritten ayrılma ve düşük hızda meydana gelebilecek kazalara yönelik testlerde modelin aktif güvenlik sistemleri kapsamlı şekilde incelendi.

Güvenli sürüş kategorisinde ise yüzde 65 başarı elde eden Peaq, Škoda modelleri arasında ilk kez sunulan yeni bir yolcu algılama teknolojisiyle öne çıkıyor. Sürücü ve ön yolcunun fiziksel ölçülerini algılayan sistem, hava yastıklarının açılma şeklini ve emniyet kemeri kuvvet sınırlayıcısının uyguladığı kuvveti yolcunun ölçülerine göre optimize ediyor.

İç dikiz aynasına entegre edilen kamera ise emniyet kemerinin yanlış kullanımını algılayarak sürücüyü uyarıyor. Aynı zamanda gelişmiş sürücü yorgunluk tespit ve dikkat uyarı sistemini destekleyerek sürücünün dikkat dağınıklığını, yorgunluğunu, cep telefonu kullanımını ve tepkisiz kalma durumlarını tespit etmeye yardımcı oluyor.

Peaq, Euro NCAP’in sürüş, konfor ve bilgi-eğlence sistemlerinin kontrollerine yönelik yeni değerlendirmesinden de tam puan aldı. Dokunsal geri bildirim sunan düğmeler ve sesli kontrol, sürücünün dokunmatik ekranla etkileşim ihtiyacını azaltarak dikkatini yola vermesine yardımcı oluyor.