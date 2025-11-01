Haber Merkezi Giriş Tarihi: Zorlu köy yollarında şampiyonluk mesaisi: Yüksekova tekerlekli kayakçıları ikili şampiyonluk hedefliyor
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde faaliyet gösteren Yüksekova Tekerlekli Kayak Takımı, yaklaşan Türkiye Tekerlekli Kayak Şampiyonası ile Balkan Şampiyonası öncesi hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Yürekli köyü yolunda antrenman yapan 60’ı kız 120 lisanslı sporcudan 50’si, kış sezonunda gerçekleştirilecek yarışmalarda dereceye girmek için her gün 10 kilometreyi aşkın mesafede zorlu koşullarda çalışıyor.