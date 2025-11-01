  • İSTANBUL
Zorlu köy yollarında şampiyonluk mesaisi: Yüksekova tekerlekli kayakçıları ikili şampiyonluk hedefliyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde faaliyet gösteren Yüksekova Tekerlekli Kayak Takımı, yaklaşan Türkiye Tekerlekli Kayak Şampiyonası ile Balkan Şampiyonası öncesi hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Yürekli köyü yolunda antrenman yapan 60’ı kız 120 lisanslı sporcudan 50’si, kış sezonunda gerçekleştirilecek yarışmalarda dereceye girmek için her gün 10 kilometreyi aşkın mesafede zorlu koşullarda çalışıyor.

'HEDEF ŞAMPİYONLUK' Takım sporcularından Yezda Baysal, tüm zorluklara rağmen hedeflerinden vazgeçmediklerini belirtti. Baysal, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da madalyalarla dönmek istiyoruz. Antrenmanlarımızı Yürekli köyü yolunda yapıyoruz. Zor şartlarda çalışmamıza rağmen bugüne kadar birçok derece elde ettik. Tek isteğimiz, bize bir kayak pisti yapılması. Böylece daha güvenli ve verimli antrenman yapabiliriz. Önümüzdeki yarışmalarda hem ferdi hem de takım olarak şampiyonluğu hedefliyoruz. Bu konuda yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Tekerlekli Kayak Takımı, köy yolunda yaptıkları yoğun antrenmanlarla Türkiye ve Balkan Şampiyonası’na iddialı şekilde hazırlanıyor. Şimdiye kadar onlarca milli sporcu yetiştiren takımda, sporcular hem bireysel hem de takım olarak önemli başarılar elde ettikleri belirtildi. Takımda yer alan 60'ı kız 120 lisanslı sporcudan 50'si, önümüzdeki kış sezonunda düzenlenecek Türkiye Tekerlekli Kayak Şampiyonası ile Balkan Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor. Bugüne kadar birçok madalya kazanan sporcular, her gün yaklaşık 10 kilometre mesafe katederek zorlu şartlar altında çalışıyor.

'50 SPORCU İLE YARIŞMALARA KATILACAĞIZ' Yüksekova Tekerlekli Kayak Takımı Antrenörü Şefik Yaşar ise takımda toplam 120 lisanslı sporcunun bulunduğunu belirterek, bunlardan 50'sinin önümüzdeki yıl yapılacak ulusal ve uluslararası şampiyonalara katılacağını söyledi.

Takım, zorlu kış şartlarına rağmen motivasyonunu yüksek tutarak çalışmalarına devam ediyor. Sporcular, hem bireysel hem de takım olarak başarı elde etmeyi hedeflerken, antrenörleri de genç yeteneklerin gelişimi için yoğun çaba harcıyor. Yapılacak desteklerle birlikte Yüksekova Tekerlekli Kayak Takımı’nın adını ulusal ve uluslararası arenada daha sık duyurması bekleniyor.

