Zorlu köy yollarında şampiyonluk mesaisi: Yüksekova tekerlekli kayakçıları ikili şampiyonluk hedefliyor

'HEDEF ŞAMPİYONLUK' Takım sporcularından Yezda Baysal, tüm zorluklara rağmen hedeflerinden vazgeçmediklerini belirtti. Baysal, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da madalyalarla dönmek istiyoruz. Antrenmanlarımızı Yürekli köyü yolunda yapıyoruz. Zor şartlarda çalışmamıza rağmen bugüne kadar birçok derece elde ettik. Tek isteğimiz, bize bir kayak pisti yapılması. Böylece daha güvenli ve verimli antrenman yapabiliriz. Önümüzdeki yarışmalarda hem ferdi hem de takım olarak şampiyonluğu hedefliyoruz. Bu konuda yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.