Zeytinlikler asker destekli Siyonist işgalcilerin kıskacında!
İşgal altındaki Batı Yaka'da zeytinlikler, hasat mevsiminde, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ve İsrail ordusunun saldırılarına sahne oluyor. İşgalin boyunduruğu altında yaşayan Batı Yaka'daki Filistinliler için zeytin en önemli geçim kaynaklarından biri. Zeytin hasadı döneminin başlamasıyla birlikte, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinli çiftçilere yönelik saldırıları ise artarak devam ediyor.