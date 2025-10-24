Zeytinlikler asker destekli Siyonist işgalcilerin kıskacında!

Bölge sakini çiftçilerden Muhammed Tarva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ekim 2023’ten bu yana, arazilerimiz yerleşimlere yakın olduğu gerekçesiyle topraklarımıza ulaşmamız yasaklanıyor. Bölgedeki zeytin ağaçlarının yaklaşık yüzde 90’ı ya yakıldı ya da meyveleri yerleşimciler tarafından çalındı." dedi. İsrail ordusunun koruması altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, ordunun “askeri kapalı bölge” ilan ettiği arazilere Filistinli çiftçilerin ulaşmasını engellediğini aktaran Tarva, çiftçilerin ürünlerinin "gözlerinin önünde" yağmalandığını izlediğini ancak hiçbir şey yapamadıklarını anlattı.