Zeytin devinin konkordato talebi reddedildi
Küresel ekonomik kriz etkisini gösterirken dünyaca ünlü dev şirketler peş peşe iflas bildiriyor. Son olarak Türkiye'de zeytincilik alanında faaliyet gösteren ünlü firmanın konkordato talebi reddedildi.
Küresel ekonomik kriz etkisini gösterirken dünyaca ünlü dev şirketler peş peşe iflas bildiriyor. Son olarak Türkiye'de zeytincilik alanında faaliyet gösteren ünlü firmanın konkordato talebi reddedildi.
Manisa Akhisar’daki tesislerinde zeytin ve zeytin ürünleri işleyerek Rusya ve Orta Doğu bölgesi olmak üzere birçok ülkeye ihracat gerçekleştiren Tusem Tarım Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin konkordato talebi reddedildi.
İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, ‘Hünkar’ markasıyla iç pazara da mal üreten şirket ile şirket ortağı Sezai Kocacık’ın konkordato talebini 4 Haziran’da yaptığı duruşmada reddine, tüm ihtiyati tedbirlerin kaldırılmasına ve konkordato komiserinin görevine son vermesine karar verdi.
Tusem Tarım, Manisa bölgesinden temin ettiği zeytini kendi tesisinde depolayıp işleyip ambalajlayarak piyasaya sunuyor. Ürünleri piyasa taleplerine göre naturel ve işlenmiş olarak hazırlayan firma, markalı üretimin yanı sıra farklı markalara da üretim yapıyor.
KAYNAK: TEKREFERANS
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