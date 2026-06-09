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Kadın - Aile
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Yeniakit Publisher
Zeytin çekirdeklerinin ne işe yaradığını kimse bilmiyor: Öyle bir şey yaptı ki... Yıllardır çöpe gidiyor
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Zeytin çekirdeklerinin ne işe yaradığını kimse bilmiyor: Öyle bir şey yaptı ki... Yıllardır çöpe gidiyor

Çöp kovasına gönderdiğiniz zeytin çekirdeğinin kullanımı çok eski yıllara dayanmaktadır. Dünyada ve iç pazarda talebi olan zeytini yiyerek iştahınızın oranını azaltabilirsiniz. İşte bu lezzetin besin değeri...

#1
Foto - Zeytin çekirdeklerinin ne işe yaradığını kimse bilmiyor: Öyle bir şey yaptı ki... Yıllardır çöpe gidiyor

Zeytingiller familyasına ait olan zeytin, yenilebilir meyvesi ile Akdeniz bölgesine ait bir ağaç türüdür. 10 metreye kadar uzayabilen ağacın yaprakları yeşildir. Geniş gövdesi vardır ve ağacın yaşı ilerledikçe bu gövdede çatlaklar oluşur. Zeytin ağacının ömrü oldukça uzundur. 2000 yıl kadar rahatlıkla toprakta kalabilirler. Zeytin, bahar sonu geldiği zaman yaprakların altında salkımlar halinde tomurcuk açar. Küçük çiçekler beyaz ya da sarı renkte olabilir. Çiçekler hoş kokuludur. Bu çiçeklerden etli ve yağlı meyveler oluşur. Bu meyvelere ise zeytin denir. Zeytin çekirdeği ve meyvesinden yağ elde edilir.

#2
Foto - Zeytin çekirdeklerinin ne işe yaradığını kimse bilmiyor: Öyle bir şey yaptı ki... Yıllardır çöpe gidiyor

Sabah kahvaltılarında tüketilen zeytin dünyanın birçok yerinde yağ olarak da tüketilmektedir. Zeytinden elde edilen yağ oldukça sağlıklıdır. Dünya üzerinde zeytin üreticiliği yapan ülkeler sıralandığı zaman Türkiye, ilk sırada yer almaktadır. Zeytin meyvesinin yağ oranı yüksektir. Zeytinin besin değerleri ise şu şekildedir;

#3
Foto - Zeytin çekirdeklerinin ne işe yaradığını kimse bilmiyor: Öyle bir şey yaptı ki... Yıllardır çöpe gidiyor

115 kalori. 8 g protein. 21 g yağ. 6 g karbonhidrat 100 gram zeytinde bulunan besin değerleri yukarıda yer aldığı gibidir. Zeytin, içinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde sağlıklı bir besindir. Farklı alanlarda kullanılan zeytin aynı zamanda çekirdeği ile sağlığa faydalıdır. Zeytin çekirdeğinin kullanımı çok eski yıllara dayanmaktadır. Geçmişte insanlar zeytin yerken çekirdeğini de kullanarak çeşitli rahatsızlıkların önüne geçmeye çalışmıştır. Günümüzde hala zeytin çekirdeğinden faydalanmaya çalışan insanlar vardır.

#4
Foto - Zeytin çekirdeklerinin ne işe yaradığını kimse bilmiyor: Öyle bir şey yaptı ki... Yıllardır çöpe gidiyor

Zeytin ağaçları bereketi ve barışı simgeler. Farklı mutfaklarda kullanılan zeytin özellikle Türk mutfağında önemli bir yere sahiptir. Türk mutfağından eksik olmayan zeytinin manevi değeri vardır. Lezzetli ve sağlıklı bir meyve olan zeytinin çekirdeğinin sağlığa faydalı olduğu savunuluyor. Bu konu üzerine araştırma yapan uzmanlar iki gruba ayrılıyor. Bir grup, zeytin çekirdeğinin aslında sağlık için önemli etkisinin olmadığını savunurken diğer bir grup ise çekirdeğin sağlığa faydalı olduğunu savunuyor. Yapılan araştırmalar doğrultusunda elde edilen verilere göre zeytin çekirdeğinin sağlığa faydası şu şekilde sıralanıyor;

#5
Foto - Zeytin çekirdeklerinin ne işe yaradığını kimse bilmiyor: Öyle bir şey yaptı ki... Yıllardır çöpe gidiyor

100 gram zeytinde bulunan besin değerleri yukarıda yer aldığı gibidir. Zeytin, içinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde sağlıklı bir besindir. Farklı alanlarda kullanılan zeytin aynı zamanda çekirdeği ile sağlığa faydalıdır. Zeytin çekirdeğinin kullanımı çok eski yıllara dayanmaktadır. Geçmişte insanlar zeytin yerken çekirdeğini de kullanarak çeşitli rahatsızlıkların önüne geçmeye çalışmıştır. Günümüzde hala zeytin çekirdeğinden faydalanmaya çalışan insanlar vardır. Zeytin ağaçları bereketi ve barışı simgeler. Farklı mutfaklarda kullanılan zeytin özellikle Türk mutfağında önemli bir yere sahiptir. Türk mutfağından eksik olmayan zeytinin manevi değeri vardır. Lezzetli ve sağlıklı bir meyve olan zeytinin çekirdeğinin sağlığa faydalı olduğu savunuluyor. Bu konu üzerine araştırma yapan uzmanlar iki gruba ayrılıyor. Bir grup, zeytin çekirdeğinin aslında sağlık için önemli etkisinin olmadığını savunurken diğer bir grup ise çekirdeğin sağlığa faydalı olduğunu savunuyor. Yapılan araştırmalar doğrultusunda elde edilen verilere göre zeytin çekirdeğinin sağlığa faydası şu şekilde sıralanıyor; Mideyi güçlendiriyor ve mide yanmasını azaltıyor. Bağırsakların düzenli ve doğru çalışmasını sağlıyor. Kabızlığı önlüyor. Sindirim sisteminin aktif hale gelmesini sağlıyor. Ülser ve gastrit gibi mide problemlerinin tedavisini destekliyor. Basur ve prostatı önlüyor.

#6
Foto - Zeytin çekirdeklerinin ne işe yaradığını kimse bilmiyor: Öyle bir şey yaptı ki... Yıllardır çöpe gidiyor

Kahvaltılık yeşil zeytin alırken kırma mı yoksa çizik mi tercih edilmeli? Hangisi daha doğal? Damak tadınıza en uygun yeşil zeytin seçme rehberi. Kırma Yeşil Zeytin Nedir? (Ege'nin Aceleci Lezzeti) Kırma zeytin, henüz tam olgunlaşmadan, yeşilken dalından toplanan zeytinlerin taş veya özel tokmaklarla kırılarak (çekirdeğine zarar vermeden) tatlandırılmasıdır. Doku ve Lezzet: Kırıldığı için suyu ve tuzu içine çok daha hızlı çeker. Bu nedenle daha çabuk tatlanır. Meyvemsi tadı çok yoğundur ve hafif o Ege'ye has "kekremsi/acımtırak" lezzeti barındırır. Nasıl Tüketilir? Üzerine sızma zeytinyağı, limon ve biraz kekik gezdirilerek kahvaltıda tüketmek için en ideal zeytindir. Çizik Yeşil Zeytin Nedir? (Sabırlı ve Diri) Çizik zeytin, yine yeşilken toplanan ancak kırılmak yerine bıçakla 2 veya 3 yerinden incecik çizilen zeytinlerdir. Doku ve Lezzet: Çizik zeytin, kırma zeytine göre çok daha diri ve sert bir yapıya sahiptir. Kesikler ince olduğu için fermantasyon (tatlanma) süresi daha uzundur. Kırma zeytin kadar acımtırak değildir, daha hafif ve dengeli bir lezzeti vardır. Karakteri: Ezilmeye ve erimeye karşı çok daha dayanıklıdır. Ağızda tok bir his bırakır.

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