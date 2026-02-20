Zengin oyuncağıydı, artık halk arabası oldu: Fiyatı 1 milyona kadar düştü
Bir dönem "yatırım aracı" olarak görülen Tesla Model Y, sıfır araçlardaki agresif indirimler ve stok bolluğu nedeniyle ikinci el piyasasında tarihi bir değer kaybı yaşıyor. 2021 yılında piyasayı kasıp kavuran modeller bugün değerinin yüzde 60'ından fazlasını kaybederek 21 bin dolar seviyelerine kadar geriledi. İlk sahiplerini hüsrana uğratan bu tablo, elektrikli SUV konforuna uygun fiyata ulaşmak isteyen yeni alıcılar için dev bir fırsata dönüştü.