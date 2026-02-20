Zengin oyuncağıydı, artık halk arabası oldu: Fiyatı 1 milyona kadar düştü

Tesla artık "lüks" değil, standart bir ikinci el araç fiyatına satılıyor. Tesla'nın rakipsiz Supercharger ağına erişim, rekabetçi menzil ve hala güncel olan yazılım özellikleri de kullanıcı için tam anlamıyla bir hediye. Kullanılmış Tesla'ların batarya sağlığı ve genel güvenilirliği konusunda soru işaretleri olsa da, bu fiyata bu teknolojiyi denemek birçok sürücü için makul bir risk olarak görülüyor.