  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Terörsüz Türkiye için tarihi eşik: MİT ve MSB’den Erdoğan’a kozmik rapor! Yemediler içmediler, gizli “Türkiye” zirvesi yaptılar: “Ankara’nın gücü bizim için tam bir kıyamet olur” Tam anlamıyla kudurdular: Türkiye'den MMU Kaan alacaklar Çok büyük arbede çıktı! Sloganı duyan Aliyev’in korumaları ışık hızında saldırdı Bu köyde iftar saati evlerde yemek yapmak yasaklandı! Sebebi bir hayli ilginç
Otomotiv
7
Yeniakit Publisher
Zengin oyuncağıydı, artık halk arabası oldu: Fiyatı 1 milyona kadar düştü
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Zengin oyuncağıydı, artık halk arabası oldu: Fiyatı 1 milyona kadar düştü

Bir dönem "yatırım aracı" olarak görülen Tesla Model Y, sıfır araçlardaki agresif indirimler ve stok bolluğu nedeniyle ikinci el piyasasında tarihi bir değer kaybı yaşıyor. 2021 yılında piyasayı kasıp kavuran modeller bugün değerinin yüzde 60'ından fazlasını kaybederek 21 bin dolar seviyelerine kadar geriledi. İlk sahiplerini hüsrana uğratan bu tablo, elektrikli SUV konforuna uygun fiyata ulaşmak isteyen yeni alıcılar için dev bir fırsata dönüştü.

#1
Foto - Zengin oyuncağıydı, artık halk arabası oldu: Fiyatı 1 milyona kadar düştü

2021 yılında piyasaya sürüldüğünde "oyun değiştirici" olarak adlandırılan ve ikinci el fiyatı sıfırından bile pahalıya satılan Tesla Model Y, aradan geçen 5 yılda sert bir çöküş yaşadı. 2021 model bir araç orijinal değerinin yüzde 60'ından fazlasını kaybederek 21.000 Dolar seviyelerine geriledi.

#2
Foto - Zengin oyuncağıydı, artık halk arabası oldu: Fiyatı 1 milyona kadar düştü

İlk sahipleri için değer düşüşü mali kayıp anlamına gelse de, Tesla ekosistemine girmek isteyen yeni kullanıcılar için tam anlamıyla bir fırsat. Otomotiv analiz şirketlerinin raporları, değer kaybının boyutunu gözler önüne seriyor: iSeeCars verilerine göre Model Y, 5 yıl içinde orijinal değerinin yüzde 60'ından fazlasını kaybetti. Bu, elektrikli araç tarihindeki en sert düşüşlerden biri olarak kayıtlara geçti.

#3
Foto - Zengin oyuncağıydı, artık halk arabası oldu: Fiyatı 1 milyona kadar düştü

Kelley Blue Book (KBB) verilerinde ise 2021'de yaklaşık 40.000 Dolar (MSRP) olan araç, bugün ortalama 21.000 Dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu dramatik düşüşün arkasında sadece doğal eskime yok; stratejik hatalar ve pazar dinamikleri de rol oynadı. Artan rekabete (2022-2024 arası çıkan yeni modeller) yanıt vermek isteyen Tesla, sıfır araç fiyatlarında agresif ve ani indirimler yaptı. Sıfır fiyatı düşünce, ikinci el fiyatları da domino etkisiyle çöktü.

#4
Foto - Zengin oyuncağıydı, artık halk arabası oldu: Fiyatı 1 milyona kadar düştü

Dev araç kiralama şirketi Hertz, filosunun yüzde 25'ini elektrikliye çevirme taahhüdünden vazgeçerek elindeki binlerce Tesla'yı piyasaya sürdü. Bu durum ikinci el stokunu şişirdi. Diğer markaların daha güvenilir ve çeşitli modellerle pazara girmesi, Tesla'ya olan "tek seçenek" talebini kırdı. İlk yatırımcılar üzgün olsa da, bugünün alıcıları için 2021 Model Y, fiyat-performans açısından rakipsiz bir seçenek haline geldi.

#5
Foto - Zengin oyuncağıydı, artık halk arabası oldu: Fiyatı 1 milyona kadar düştü

Tesla artık "lüks" değil, standart bir ikinci el araç fiyatına satılıyor. Tesla'nın rakipsiz Supercharger ağına erişim, rekabetçi menzil ve hala güncel olan yazılım özellikleri de kullanıcı için tam anlamıyla bir hediye. Kullanılmış Tesla'ların batarya sağlığı ve genel güvenilirliği konusunda soru işaretleri olsa da, bu fiyata bu teknolojiyi denemek birçok sürücü için makul bir risk olarak görülüyor.

#6
Foto - Zengin oyuncağıydı, artık halk arabası oldu: Fiyatı 1 milyona kadar düştü

2021 yılında bu aracı "yatırım" diye alanlar kaybetti, ancak 2026'da "ayağımı yerden kessin" diye alanlar kazandı. Model Y, artık zenginlerin oyuncağı değil, halkın elektrikli SUV'si olma yolunda.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Konya uzaya çıkıyor
Aktüel

Konya uzaya çıkıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğiyle Türkiye’de ilk olan Küp Uydu” projesi hayata geçiriliyor. Konya..
Emekliye müjde! Maaşlar 28 bin TL’ye tamamlanacak
Ekonomi

Emekliye müjde! Maaşlar 28 bin TL’ye tamamlanacak

Hükümet, geçim sıkıntısı yaşayan dar gelirli emekliler için "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Programı" üzerinde kapsamlı bir çalışma başlattı...
Belediyeyi batıran dede: Ücretsiz kartla 90 bin TL’lik şehir içi yolculuk yaptı!
Yerel

Belediyeyi batıran dede: Ücretsiz kartla 90 bin TL’lik şehir içi yolculuk yaptı!

Sivas’ta 65 yaş üzeri bir vatandaş 2025 yılı boyunca 3 bin 365 kez halk otobüsüne binerek rekor kırdı.
Casperlar suç örgütüne bilgi sızdıran polisler hakkında flaş karar
Gündem

Casperlar suç örgütüne bilgi sızdıran polisler hakkında flaş karar

Türkiye'nin her yerinde suç işleyerek toplumda paniğe sebep olan Casperlar suç örgütüne bilgi sızdıran kamu görevlilerinin emniyetteki bazı ..
ABD'den Türkiye'ye teşekkür
Dünya

ABD'den Türkiye'ye teşekkür

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze Barış Kurulu'nun Washington'da gerçekleşe..
Fenerbahçe'de teknik direktörü Tedesco: Çok gol atmak istiyoruz
Spor

Fenerbahçe'de teknik direktörü Tedesco: Çok gol atmak istiyoruz

UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest'ı konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, karşılaşmayı domine etmeyi ve çok gol ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23