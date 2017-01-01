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Zaman tüneli gibi eczane

  • İzmir Antikacılar Derneği Başkanı Cem Üsküp, 1900'lü yılların başında Kemeraltı Çarşısı'nda faaliyette olan bir Rum eczanesinin orijinal dış cephesini, antika dükkanında sergilemeye başladı. Eczane, ziyaret edenleri 100 yıl öncesine götürüyor.

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