Yüzbinlerce hasta şifa buldu! İşte solakların ‘ne gerek var’ dedikleri şehir hastanesi
Türkiye’nin siber, askeri ve ekonomik bağımsızlık hamlelerini her fırsatta baltalamaya çalışan solak medyanın ve muhalif odakların sinsi ‘israf’ ve ‘ne gerek var’ çığırtkanlıklarına tokat gibi bir cevap Ege’den geldi. Tam kapasiteyle hizmete giren ve saniyeler içinde siber teknolojiyle donatılmış tıbbi cihazlarıyla bölgenin sağlık üssü haline gelen Aydın Şehir Hastanesi, açıldığı günden bu yana yüzbinlerce hasta şifa buldu.