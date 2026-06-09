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Yüzbinlerce hasta şifa buldu! İşte solakların ‘ne gerek var’ dedikleri şehir hastanesi
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Yüzbinlerce hasta şifa buldu! İşte solakların ‘ne gerek var’ dedikleri şehir hastanesi

Türkiye’nin siber, askeri ve ekonomik bağımsızlık hamlelerini her fırsatta baltalamaya çalışan solak medyanın ve muhalif odakların sinsi ‘israf’ ve ‘ne gerek var’ çığırtkanlıklarına tokat gibi bir cevap Ege’den geldi. Tam kapasiteyle hizmete giren ve saniyeler içinde siber teknolojiyle donatılmış tıbbi cihazlarıyla bölgenin sağlık üssü haline gelen Aydın Şehir Hastanesi, açıldığı günden bu yana yüzbinlerce hasta şifa buldu.

#1
Foto - Yüzbinlerce hasta şifa buldu! İşte solakların ‘ne gerek var’ dedikleri şehir hastanesi

Şehir Hastaneleri projesine karşı sinsi bir muhalefet yürüten solak zihniyetin yalanları bir kez daha duvara tosladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim ve sevdam" olarak nitelendirdiği şehir hastaneleri projesi kapsamında hizmete sunulan Aydın Şehir Hastanesi'nde, açıldığı günden bu yana yaklaşık 300 bin hastaya hizmet verildi.

#2
Foto - Yüzbinlerce hasta şifa buldu! İşte solakların ‘ne gerek var’ dedikleri şehir hastanesi

Aydın'ın yanı sıra çevre illerdeki hastaların da başvurduğu şehir hastanesi, 22 Aralık 2025'ten bu yana kaliteli ve modern sağlık hizmeti sunuyor. Hastanede tam donanımlı acil sağlık kompleksi, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tıp merkezi, diyaliz ünitesi, evde sağlık hizmetleri birimi, kronik yara bakım merkezi, yanık ünitesi, radyasyon onkolojisi merkezi, ergoterapi, robotik rehabilitasyon, nörolojik ve kardiyak rehabilitasyon hizmetleri, gebe okulu ve tüp bebek merkezi gibi çok sayıda nitelikli birim bulunuyor.

#3
Foto - Yüzbinlerce hasta şifa buldu! İşte solakların ‘ne gerek var’ dedikleri şehir hastanesi

Yoğun bakım odası olarak da kullanılabilen tek kişilik hasta odaları, üstün teknolojiye sahip tıbbi cihazlar ve yaşam destek üniteleri ile donatılan 140 bin metrekare arazi üzerine kurulan hastane, 718 sismik izolatörüyle depremlerde dahi kesintisiz sağlık hizmeti sunabilecek altyapı imkanı sağlıyor. Resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 24 Ocak'ta yapılan hastane, tam kapasite olarak hizmet veriyor.

#4
Foto - Yüzbinlerce hasta şifa buldu! İşte solakların ‘ne gerek var’ dedikleri şehir hastanesi

İl Sağlık Müdürü Eser Şenkul, AA muhabirine hastanenin "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeli kapsamında fiziki şartları, son teknolojiye sahip tıbbi ekipman ve cihazlarıyla tüm bölgeye en kaliteli ve en etkin sağlık hizmetini sunmayı hedeflediğini söyledi.

#5
Foto - Yüzbinlerce hasta şifa buldu! İşte solakların ‘ne gerek var’ dedikleri şehir hastanesi

YAKLAŞIK 3 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR Hastanenin Başhekimi Engin Tetik de sağlık kuruluşunun tek şehre değil birçok şehre şifa sunduğunu belirtti. Sağlık hizmetlerinden hastanenin fiziki yapısına kadar oldukça modern bir yapıya sahip olduklarını anlatan Tetik, şunları kaydetti:

#6
Foto - Yüzbinlerce hasta şifa buldu! İşte solakların ‘ne gerek var’ dedikleri şehir hastanesi

"Bugüne kadar 300 bin civarında hastaya hizmet verdik. Özellikle görüntüleme hizmetlerinde hem hızlı hem de çok daha kaliteli görüntülerin olduğu bir döneme başlamış olduk. Yine radyasyon onkolojisi dediğimiz ışın tedavisi alan hastalarımıza bölgenin en iyisi diyebileceğimiz tedavi cihazlarımızla hizmet ediyoruz."

#7
Foto - Yüzbinlerce hasta şifa buldu! İşte solakların ‘ne gerek var’ dedikleri şehir hastanesi

Tetik, hastanenin "eğitim araştırma hastanesi" statüsüne sahip olduğunu kaydederek, sağlık hizmetine ulaşılabilirlik ve otelcilik hizmetleriyle dünyada öne çıktığını söyledi.

#8
Foto - Yüzbinlerce hasta şifa buldu! İşte solakların ‘ne gerek var’ dedikleri şehir hastanesi

VATANDAŞIN GÖRÜŞLERİ Tedavi gören vatandaşlardan Önder Ertaş, hizmetlerden çok memnun kaldığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

#9
Foto - Yüzbinlerce hasta şifa buldu! İşte solakların ‘ne gerek var’ dedikleri şehir hastanesi

Yaşar Türkkal ise "Allah razı olsun yaptıranlara. Çok güzel. Aydın'a yakışır bir şekilde şehir hastanemiz yapıldı. Vesile olanlara hepsine teşekkür ederim." dedi.

#10
Foto - Yüzbinlerce hasta şifa buldu! İşte solakların ‘ne gerek var’ dedikleri şehir hastanesi

Nilgün Küçük Selek ise hastanenin fiziki şartlar, temizlik ve hijyen açısından çok iyi olduğunu dile getirerek, "Alanın büyük olması, yatakların böyle olması konfor açısından çok iyi." diye konuştu.

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