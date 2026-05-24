Yeniakit Publisher
Yumurtada akıl almaz hile! Maske düştü, ekipler kahvaltı masanıza gelmeden on binlercesini toprağa gömdü
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Yumurtada akıl almaz hile! Maske düştü, ekipler kahvaltı masanıza gelmeden on binlercesini toprağa gömdü

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda sahtekarlarına karşı yürüttükleri nefes kesen denetim ve takip çalışmaları kapsamında, halk sağlığıyla oynayan bir işletmeye şok bir baskın düzenledi. Yapılan incelemelerde, normal yumurtaların üzerine "organik tarım logosu" taklit edilerek basılmış, piyasaya sürülmeye hazır tam 42 bin adet sahte etiketli yumurta ele geçirildi. Vatandaşın sofrasına ulaşıp ceplerini ve sağlığını sömürmeden hemen önce el konulan hileli ürünler ekipler tarafından tamamen imha edildi.

Sakarya’da organik tarım logosu taklit edilerek piyasaya sürülmek istenen 42 bin sahte etiketli yumurta ele geçirildi. Hileli ürünler imha edilirken, işletme hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda sahteciliğine yönelik yürütülen denetim ve takip çalışmaları kapsamında bir işletmede inceleme yaptı. Denetimlerde, organik tarım logosu taklit edilerek etiketlenen 42 bin yumurtanın piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı tespit edildi.

Ele geçirilen sahte etiketli yumurtaların piyasaya sunulmadan imha edildiği öğrenildi. Hileli üretim yaptığı belirlenen işletme hakkında idari yaptırım uygulanırken, yasal işlem başlatıldı.

CHP'de büyük kriz! Büyükşehir Belediye Başkanı toplantıyı terk etti
Gündem

CHP’de büyük kriz! Büyükşehir Belediye Başkanı toplantıyı terk etti

CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının Özgür Özel'e destek için hazırladığı ortak bildiriye Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Ak..
5'i ağır 27 kişi yaralı! İki tramvay çarpıştı
Dünya

5’i ağır 27 kişi yaralı! İki tramvay çarpıştı

Almanya’nın Düsseldorf kent merkezinde 2 tramvayın çarpışması sonucu 5’i ağır 27 kişi yaralandı.
Kılıçdaroğlu hakkında flaş gelişme! TBMM'ye gönderildi
Gündem

Kılıçdaroğlu hakkında flaş gelişme! TBMM'ye gönderildi

Mahkemenin görevi iade kararının ardından CHP Genel Merkezi, mahkeme ilamını da ekleyerek Kemal Kılıçdaroğlu’nun "CHP Genel Başkanı" olduğun..
CHP Kurultayı soruşturmasında karar çıktı: Çok sayıda kişi tutuklandı
Gündem

CHP Kurultayı soruşturmasında karar çıktı: Çok sayıda kişi tutuklandı

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda “delegelerin oy iradesine müdahale edildiği” iddialarıyla yürütülen soruşturmada 13 kişi sabah saatlerinde ..
İslami usüllerle gömülmek için yıllarca para ödemiş: Almanya'da rezalet! Türk kadının naaşını yaktılar
Gündem

İslami usüllerle gömülmek için yıllarca para ödemiş: Almanya’da rezalet! Türk kadının naaşını yaktılar

Almanya’da bir süredir yaşlı bakım evinde kalan 81 yaşındaki Ayten Heck, rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Hasatanede hayatını kaybeden ..
Dev 'beyaz altın' rezervi keşfedildi! 328 yıl yetecek büyüklükte!
Dünya

Dev 'beyaz altın' rezervi keşfedildi! 328 yıl yetecek büyüklükte!

Dağların altında keşfedilen dev “beyaz altın” rezervinin, teknoloji ve enerji sektöründe küresel dengeleri değiştirebilecek büyüklükte olduğ..
