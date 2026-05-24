Yumurtada akıl almaz hile! Maske düştü, ekipler kahvaltı masanıza gelmeden on binlercesini toprağa gömdü
Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda sahtekarlarına karşı yürüttükleri nefes kesen denetim ve takip çalışmaları kapsamında, halk sağlığıyla oynayan bir işletmeye şok bir baskın düzenledi. Yapılan incelemelerde, normal yumurtaların üzerine "organik tarım logosu" taklit edilerek basılmış, piyasaya sürülmeye hazır tam 42 bin adet sahte etiketli yumurta ele geçirildi. Vatandaşın sofrasına ulaşıp ceplerini ve sağlığını sömürmeden hemen önce el konulan hileli ürünler ekipler tarafından tamamen imha edildi.