Yozgat'ın asırlık lezzeti: Parmak çörek

Ekmeğin geçmişinin uzun yıllar öncesine dayandığını belirten Kırdemir, bu asırlık lezzetin kente has olduğunu anlatarak, "Tamamen ekşi maya ile yapılan doğal bir ekmek. Unu özeldir, kepek oranı fazladır, tuz oranı diğer ekmeklere göre daha azdır. Dört parça hamurun birleştirilmesiyle oluşur. 260 gram olarak fırına verilir ve 260-270 derecede odun ateşinin közünde 20 dakikada pişirilir." dedi.