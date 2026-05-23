  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'de o üç ilde yetişiyor! Altından ucuz, bakır kadar değer kazanıyor ama diyabet hastalarını tehdit ediyor Ne yumurta ne zeytin: Kolesterolü kesen turp ve o gıda 3 defa kullanılır! Saraçoğlu reçeteyi verdi Yol kenarında bile yetişiyor, diyabeti dengeliyor! İbn-i Sina'nın bin yıllık reçetesi: Bu bitki adeta savaş açıyor! DMM, sahte kurban ilanları için uyarı yaptı Genç oyuncudan şok eden set itirafı: 'Bizi karavandan attırdı!'
Kadın - Aile
9
Yeniakit Publisher
Yol kenarında bile yetişiyor, diyabeti dengeliyor! İbn-i Sina'nın bin yıllık reçetesi: Bu bitki adeta savaş açıyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Yol kenarında bile yetişiyor, diyabeti dengeliyor! İbn-i Sina'nın bin yıllık reçetesi: Bu bitki adeta savaş açıyor!

Türkiye'de yol kenarlarında dahi gördüğümüz bu bitkinin faydaları saymakla bitmiyor. Çünkü kalpten diyabete kadar birçok hastalığa şifa. Tıp tarihinin önemli isimlerinden İbn-i Sina'nın o eşsiz reçeteleri ise günümüze ışık tutuyor...

#1
Foto - Yol kenarında bile yetişiyor, diyabeti dengeliyor! İbn-i Sina'nın bin yıllık reçetesi: Bu bitki adeta savaş açıyor!

Göz alıcı sarı, mavi çiçekleriyle tarım arazilerinden yol kenarlarına kadar her yerde karşımıza çıkan karahindiba, sadece görsel bir şölen sunmakla kalmıyor, sağlığa olan faydalarıyla da dikkat çekiyor.

#2
Foto - Yol kenarında bile yetişiyor, diyabeti dengeliyor! İbn-i Sina'nın bin yıllık reçetesi: Bu bitki adeta savaş açıyor!

Sarı çiçekleriyle tarlaları adeta bir altın denizine dönüştüren karahindiba, hem tarımda hem de mutfaklarımızda giderek daha fazla önem kazanan bir bitki oldu. Türkiye'de yol kenarlarında dahi gördüğümüz bu bitkinin faydaları saymakla bitmiyor. Çünkü kalpten diyabete kadar birçok hastalığa şifa. İşte karahindibanın faydaları... Tarlaların kenarlarına rengini veren mavi çiçekleriyle tanıdığımız mavi hindiba, köklerinden yapraklarına kadar pek çok faydalı bileşen barındırıyor. Tohumlarından elde edilen zengin besin değerli yağıyla mutfakların gizli kahramanı olan hindibağı bitkisinin tüm merak edilenlerini sizler için yeniden derledik. İşte hindibanın faydaları, Türkiye'de yetiştiği yerler ve tüketim yöntemleri...

#3
Foto - Yol kenarında bile yetişiyor, diyabeti dengeliyor! İbn-i Sina'nın bin yıllık reçetesi: Bu bitki adeta savaş açıyor!

Geleneksel tıpta karaciğer dostu ve sindirim düzenleyici olarak uzun yıllardır kullanılan bu bitki, modern araştırmalar sayesinde sağlık alanında çok daha geniş kapsamlı destek sunan bir bitkiye dönüşmüş durumda. İşte mavi hindibanın bilinmesi gereken temel faydaları! HİNDİBA YAĞININ 5 FAYDASI! Hindiba bitkisinin özlerinden üretilen yağ, vücudumuz için adeta bir şifa kaynağıdır. Hindiba (veya Karahindiba) bitkisi köklerinden ve yapraklarından elde edilen özler, potasyum ve antioksidanlar sayesinde kan basıncını dengeleyerek ve damarlardaki oksidatif stresi azaltarak kalp sağlığını destekler. Kalbinizin En Yakın Dostu: bazı besinlerin yağı kalp dostu yapar. Ayrıca barındırdığı vitaminler kötü kolesterol (LDL) seviyesini aşağı çekmeye yardımcı olur. Kan Basıncı Desteği: İdrar söktürücü (diüretik) özellikleri sayesinde ödem atmaya yardımcı olarak kan basıncını düzenler.

#4
Foto - Yol kenarında bile yetişiyor, diyabeti dengeliyor! İbn-i Sina'nın bin yıllık reçetesi: Bu bitki adeta savaş açıyor!

Zihin ve Beyin Gelişimi İçin İdeal: İnsan vücudunun kendi kendine üretemediği ve mutlak dışarıdan takviye edilmesi gereken Omega-3 ile Omega-6 yağ asitlerini mükemmel bir dengede sunar. Bu dengeli yapı, beyin fonksiyonlarının korunmasında etkilidir. Hindiba bitkisinin kendisinde (yapraklarında veya kökünde) doğrudan kayda değer oranda Omega-3 yağ asidi bulunmaz. Karaciğer ve sindirim sağlığına destek olan bu şifalı bitkiyi Omega-3 ile birleştirmek istiyorsanız, yanında ceviz veya keten tohumu gibi besinler tüketebilirsiniz. Yaşlanma Karşıtı Hücre Koruyucu: vitaminler yönünden son derece zengindir. Bu güçlü antioksidan yapısı sayesinde serbest radikallerle savaşarak bağışıklık sistemini destekler ve yaşlanma etkilerini geciktirir. Hindiba (özellikle Cichorium intybus) ve karahindiba (Taraxacum officinale), yüksek antioksidan içeriği ve içerdiği inülin gibi prebiyotik bileşikler sayesinde güçlü bir yaşlanma karşıtı ve hücre koruyucudur. Serbest radikallerle savaşarak hücre yaşlanmasını geciktirir ve cilt sağlığını destekler.

#5
Foto - Yol kenarında bile yetişiyor, diyabeti dengeliyor! İbn-i Sina'nın bin yıllık reçetesi: Bu bitki adeta savaş açıyor!

Diyabet Yönetiminde Destekçi: Şeker hastaları için faydalı bir alternatiftir. Kan şekerinin dengede kalmasını kolaylaştırırken, insülin direncinin kırılmasına da pozitif katkı sağlar. Hindiba ve karahindiba kökleri, içeriğindeki yüksek inülin lifi ve antioksidanlar sayesinde kan şekerini dengelemeye, insülin duyarlılığını artırmaya ve Tip 2 diyabet riskini baskılamaya yardımcı olan doğal bitkisel desteklerdir. Eklem ve Kas Ağrılarına Doğal Çözüm: İltihap giderici (antiinflamatuar) bileşenleri sayesinde kireçlenme, eklem sertliği ve çeşitli iskelet sistemi ağrılarının hafifletilmesinde rahatlatıcı rol oynar.içerdiği yüksek kalsiyum, C vitamini ve antienflamatuar bileşenler sayesinde kas gelişimini destekler ve romatizma, artrit gibi eklem iltihaplarından kaynaklanan ağrıların hafifletilmesine yardımcı olur TÜRKİYE'NİN HİNDİBA HARİTASI: EN ÇOK NEREDE YETİŞİR? Geniş bir iklim uyumuna sahip olan hindiba bitkisi; Türkiye'nin iklim çeşitliliğine yüksek uyum sağlayan ve hemen hemen her bölgesinde yetişebilen dayanıklı bir bitkidir. Ülkemizde her geçen yıl ekim alanı biraz daha genişleyen bu bitkinin coğrafi dağılımı şu şekildedir: Ege ve Marmara bölgelerinde görülmesine rağmen, Anadolu'nun dört bir yanında çayırlarda, tarla kıyılarında ve yol kenarlarında yetişir. Ege ve Güneydoğu'da Alternatif Rota: Yaygın karahindiba, nemli toprakların bulunduğu ılıman bölgeler gibi illerde de hindiba tarlalarına rastlamak mümkündür. Nerede hiç yetiştirilmez? Hindiba (veya karahindiba), Antarktika hariç neredeyse tüm kıtalarda yetişebilen oldukça adaptasyon yeteneği yüksek bir bitkidir. Hiç yetişmediği tek yer, dondurucu soğuklar ve topraksızlık sebebiyle Antarktika kıtasıdır. HİNDİBA NASIL TÜKETİLİR? Hindiba bitkisi doğrudan toplanıp sebze gibi pişirilen bir ürün değildir; bitkinin değeri yapraklarından süzülen bitkisel yağında saklıdır. Hindiba bitkisinin kök, yaprak ve çiçekleri farklı şekillerde tüketilebilir. Fırın ve Tencere Yemeklerinde: Hindiba Graten (Fırında): Beyaz hindibaları ortadan ikiye bölüp haşlayın. Üzerine beşamel sos, muskat cevizi ve rendelenmiş kaşar/gravyer peyniri ekleyerek fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Hafif Kızartmalar İçin: hafif bir alternatif sunar. Soslarda ve Çiğ Tüketimde: Kuzu eti, kök sebzeler ve beşamel sos ile mükemmel uyum sağlar. tadı sayesinde tıpkı zeytinyağı gibi salata soslarında, ev yapımı yemelerde rahatça kullanılabilir. harika bir yağ alternatifidir.

#6
Foto - Yol kenarında bile yetişiyor, diyabeti dengeliyor! İbn-i Sina'nın bin yıllık reçetesi: Bu bitki adeta savaş açıyor!

SANAYİDEN KOZMETİĞE DİĞER KULLANIM ALANLARI! Hidibanın marifetleri mutfakla sınırlı kalmıyor. Bu şifalı yağ; kozmetik ürünlerinde, saç bakım maskelerinde nem sağlayıcı olarak, doğal sabun imalatında ve endüstriyel alanda çevre dostu biyodizel (biyoyakıt) üretiminde hammadde olarak yaygın bir biçimde değerlendirilmektedir. Hindiba (özellikle kök kısmı), gıda ve alternatif tıbbın yanı sıra zengin inülin lifi ve biyoaktif bileşenleri sayesinde kozmetik, içecek ve tarım sektörlerinde katma değerli bir ham madde olarak kullanılır. Kök ve yaprak ekstraktları, arındırıcı ve canlandırıcı etkileri nedeniyle krem ve losyonlarda kullanılır. Cildin beslenmesine ve daha sağlıklı bir görünüm kazanmasına yardımcı olur. İBN SÎNÂ’DAN MAVİ HİNDİBA TAVSİYELERİ: TARİHÎ BİR PERSPEKTİF Ortaçağ İslam dünyasının tıbbı incisi İbn Sînâ, mavi hindibayı "mideyi kuvvetlendiren", “karaciğeri arındıran” bir bitki olarak tanımlamıştır. Özellikle gut (eklem iltihabı), sarılık (karaciğer sorunu), bağırsak rahatsızlıkları ve göz iltihapları gibi geniş bir yelpazedeki hastalıklarda kullanmasını önermiştir. İbn-i Sina'nın eserlerine ve geleneksel tıbba göre karahindibanın öne çıkan faydaları şunlardır: PREBİYOTİK KAYNAĞI VE SİNDİRİM SİSTEMİ DOSTU! Köklerinde bol miktarda bulunan inülin, sindirim sisteminde yararlı bakterilerin büyümesini teşvik eden güçlü bir prebiyotiktir. Bu sayede bağırsak florasını dengeler, kabızlığı azaltır, bağışıklık yanıtını iyileştirir. İnülin; bağırsak sağlığını destekler, toksinlerin atımına yardımcı olur ve genel sindirim sistemine rezerv sağlama işlevi görür.

#7
Foto - Yol kenarında bile yetişiyor, diyabeti dengeliyor! İbn-i Sina'nın bin yıllık reçetesi: Bu bitki adeta savaş açıyor!

ANTİOKSİDAN VE ANTİİNFLAMATUAR ETKİ GÖSTERİR! Mavi hindiba, flavonoid ve polifenoller gibi güçlü antioksidan bileşenlerle doludur. Bu bileşenler serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı önler ve vücutta kronik iltihaplanmayı azaltır. Özellikle anti-inflamatuar etkisi, eklem ağrısı, karaciğer stresine karşı koruyucu etkiler sağlar. KARACİĞER VE SAFRA DESTEĞİ SAĞLAR! Geleneksel kullanımlarda mavi hindiba "karaciğer arındırıcı" ve safra düzenleyici olarak önem kazanmıştır. İçeriğindeki saponin ve fenolik bileşikler, safra üretimini harekete geçirir; karaciğerin toksinleri uzaklaştırma sürecine destek olur. KAN ŞEKERİ VE LİPİD DÜZEYLERİNİ DÜZENLER Çeşitli hayvan çalışmalarında mavi hindiba özütünün kan şekerini dengeleyici, trigliserid ve kolesterolü düşürücü etkiler gösterdiği kanıtlanmıştır. Anti-diyabetik özellikleri özellikle kafeik ve klorojenik asitler tarafından desteklenir. KALP İÇİN KORUYUCU ETKİ GÖSTERİR! Yüksek lif ve antioksidan içeriği sayesinde mavi hindiba, kan basıncı ve lipid profilini düzenlemeye yardımcı olur; kalp-damar hastalıkları riskini azaltabilir. BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ DESTEKLER! Zengin polifenol ve flavonoid içeriğiyle mavi hindiba, bağışıklık sistemini güçlendirir. Beyaz kan hücresi üretimini destekleyerek enfeksiyonlara karşı direnci artırabilir. CİLDİ GENÇLEŞTİRİP ANTİOKSİDAN! Bitkinin anti-inflamatuar ve antioksidan özellikleri, cilt dokusundaki serbest radikalleri azaltarak yaşlanmayı önleyici etki gösterebilir. Ayrıca mikroplara karşı koruyucu etkisiyle cilt sağlığını destekler. ZİHİNSEL FONKSİYONU DESTEKLER! Mavi hindiba; serebrotein değişimini destekleyen sesquiterpen laktonlar içerir. Bu sayede bilişsel işlevleri, hafızayı ve dikkat yeteneğini destekleyebilir. Sağlık İbn-i Sina'nın karahindiba bitkisi önerisi: Şeker hastalığına şifa oluyor, kanı temizliyor, karaciğeri iyileştiriyor! İbn-i Sina'nın karahindiba bitkisi önerisi: Şeker hastalığına şifa oluyor, kanı temizliyor, karaciğeri iyileştiriyor! İbn-i Sina'nın karahindiba bitkisi önerisi: Şeker hastalığına şifa oluyor, kanı temizliyor, karaciğeri iyileştiriyor! İbn-i Sina, Tıp Kanunu kitabında yüksek potasyum oranına sahip olan karahindiba bitkisinin şeker hastalığına iyi geldiğini belirtiyor. Peki İbn-i Sina'nın şeker hastalığı tedavisinde bile kullandığı, kitabında yer verdiği bu bitkinin faydaları nelerdir? İşte 'Karahindiba'nın faydaları ve detaylar... Papatyagiller familyasının bir türü olan karahindibanın faydaları saymakla bitmiyor! Karahindiba Nisan ve Mayıs aylarında tüm tarla kıyılarında çayırlık alanlarla yol kenarlarında yetişen, mutlaka gördüğünü, sarı çiçekli otsu bir bitkidir. Karahindiba otu! Doğada hemen hemen her hastalık için doğal bitkiler ve çözümler bulunuyor. Yüksek besin değerlerine sahip olan bu bitkiler, tedaviyi destekleyici ürün olarak kullanılıyor. A, C vitaminleri ve potasyum bakımından zengin olan karahindiba bitkisi de bu doğal tedavi yöntemlerinden biri olarak öne çıkıyor. Yeşil yaprakları ve sarı çiçekleriyle papatyayı andıran karahindiba bitkisi, nisan ve mayıs aylarında yetişiyor. Radika, acıgünek ya da güneyik gibi isimlerle de anılan bu bitkinin çayı, her derde deva olarak biliniyor. Dünya çapında ''Tıbbın Babası'' olarak anılan İbn-i Sina, bin yıl önce kaleme aldığı Tıp Kanunu kitabında karahindiba bitkisinin kullanılmasını tavsiye ediyor. İbni Sina (980-1037) ilk kez ayaklarda görülen "diyabetik gangreni" tanımlayarak şeker hastalığının sinirleri bozabileceğini ilk kez açıklamıştır. Paracellus (1493-1541) diyabetli hastalara açlık kürleri uygulamış, daha sonraki yıllarda da diyabet hastalığı ve tedavisi üzerinde çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Peki karahindiba otu faydaları nelerdir, nasıl tüketilir? İşte karahindiba otunun faydalarını ve karahindiba otu çayının tarifini sizler için derledik. Karahindiba otu nasıl tüketilir? Yüksek oranda potasyum, A ve C vitamini içeren, mineraller bakımından zengin olan karahindiba bitkisinin yaprakları ve kökü salatalarda kullanılabilir. Karahindiba bitkisinin kurutulmuş hali, birçok ülkede öğütülerek kahve ve çay olarak tüketilir. Ayrıca kök ve yaprakları göğüs ve kadın sağlığı ilaçlarında, üriner sorunlarda ve cilt bakımında da kullanılır. KARAHİNDİBA OTUNUN FAYDALARI! Karahindiba çayı, yatıştırıcı özelliği sayesinde depresyon, stres ve yorgunluğa iyi gelir. Sindirim sistemini düzenler. İştah açıcı özelliği bulunur. Güçlü bir idrar söktürücüdür. Müshil etkisi yaratır. Boşaltım sistemi üzerinde iyileştirici etkileri vardır. Kalp kaslarının güçlenmesine yardımcı olur. Kan şekerini dengede tutan karahindiba, şeker hastalığı tedavisinde yardımcı rol üstlenebilir. Kolestrolü dengeler. Egzama, sedef ve sivilce gibi cilt sorunlarına iyi gelir. Antioksidan özelliği sayesinde kanser gibi ciddi hastalıklarda kullanılabilir. Sarılık, gut, romatoid artrit gibi hastalıklara fayda sağlar. Vücutta su tutulmasını azaltarak zayıflamaya yardımcı olur. Kan dolaşımını hızlandırır ve bu sayede vücuda güç ve enerji verir. Karaciğeri iyileştirir.

#8
Foto - Yol kenarında bile yetişiyor, diyabeti dengeliyor! İbn-i Sina'nın bin yıllık reçetesi: Bu bitki adeta savaş açıyor!

Diyabeti (Şeker Hastalığı) dengeliyor. İbn-i Sina'nın muhteşem önerisi: Şeker hastalığına şifa oluyor Karahindiba çayı nasıl yapılır? Karahindiba çayı, özellikle kurutulmuş yapraklarından yapılır. Ancak isterseniz bu çayı taze yapraklardan da yapabilirsiniz. Malzemeler: 6 çorba kaşığı kurutulmuş karahindiba kökü. 6 çorba kaşığı karahindiba yaprağı. 4 su bardağı su. Yapımı: İlk olarak 4 su bardağı su ile karahindiba kökünü yaklaşık 20 dakika kaynatın. Kaynayan karışımı, karahindiba yapraklarının üzerine dökün. Ardından karışımın ağzını kapatarak 15 dakika demlenmeye bırakın. Demlendikten sonra karahindiba çayınız içime hazır hale gelecek. İsterseniz karanfil, tarçın, rezene tohumu, zencefil kökü ile 1 tutam karabiberi ve karahindiba bitkisini kavurarak da bir çay karışımı hazırlayabilirsiniz. DİĞER TARİF! Nasıl Tüketilir?Bitkinin taze çiçekleri, yaprakları ve kökü kullanılabilir. Çayı: 1 su bardağı sıcak suya 1 tatlı kaşığı kurutulmuş yaprak/kök veya 6-7 adet taze çiçek eklenip 5-10 dakika demlenerek tüketilir.Tüketim Zamanı: Gün içerisinde aç karnına, özellikle sabahları içilmesi tavsiye edilir. Kronik hastalığı olanlar, çocuklar ve hamileler bitkileri veya bitkisel ürünleri mutlaka uzmana danışarak kullanmalıdır. İbn-i Sina kimdir? İslâm dünyasında İbn-i Sina künyesiyle meşhur olup bilim ve felsefe alanındaki eşsiz konumunu ifade etmek amacıyla Ortaçağ âlim ve düşünürleri tarafından kendisine verilen “eş-şeyhü’r-reîs” unvanı ile de bilinir. Samanoğulları sarayı maliye katiplerinden ve saygın bir bilim adamı Abdullah Bin Sina’nın oğlu olan İbn-i Sina, Batı’da “Avicenna” adıyla tanınır. Yalnız doğuda değil, ortaçağ Avrupa’sında da en büyük tıp bilgini sayılan Sina bir bilgin ve düşünürdür.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Provokatörlerden güvenlik güçlerine saldırı! Çevik kuvvet CHP Genel Merkezi’ne girdi, hukuk tanımazlar binadan çıkarıldı
Gündem

Provokatörlerden güvenlik güçlerine saldırı! Çevik kuvvet CHP Genel Merkezi’ne girdi, hukuk tanımazlar binadan çıkarıldı

CHP Genel Merkezi'ni işgal eden hukuk tanımazlar Çevik Kuvvet tarafından zorla çıkarıldı. Akıllarda ise CHP'li Özgür Özel ve yandaşlarının p..
Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması
Gündem

Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili bir paylaşımda bulundu. Trump paylaşımında Erdoğan'a teşekkür etti...
Suudi Arabistan’da hem de hac döneminde, LGBT partisi düzenlendi!
Dünya

Suudi Arabistan’da hem de hac döneminde, LGBT partisi düzenlendi!

Suudi Arabistan'da hac sezonu esnasında “LGBT partisi” düzenlendiği iddiası sosyal medyada tartışma konusu oldu.
CHP Genel Merkezi karıştı! Kılıçdaroğlu'ndan teşkilatlara çağrı geldi... Valilik Emniyet'e talimat verdi
Siyaset

CHP Genel Merkezi karıştı! Kılıçdaroğlu'ndan teşkilatlara çağrı geldi... Valilik Emniyet'e talimat verdi

CHP'deki şaibeli kurultay ve satın alınan delegeler rezillikleri yüzünden mutlak butlan kararı verildi. Böylece CHP'nin genel başkanı yenide..
'Peygamberi dinden kovmak!'
Aktüel

'Peygamberi dinden kovmak!'

"Kur’an Müslümanlığı" maskesi ardına sığınanların asıl derdinin Peygamber'i dinden kovmak ve İslam'ı hayattan söküp atmak olduğunu belirten ..
CHP'de sürpriz bir istifa daha! Genç başkan AK Parti'ye geçti
Siyaset

CHP'de sürpriz bir istifa daha! Genç başkan AK Parti'ye geçti

Denizli siyasetinde kartları yeniden karacak dikkat çeken bir istifa ve katılım süreci yaşandı. CHP Çardak İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı g..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23