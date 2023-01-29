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Yine İETT yine yangın

2023-01-29 07:49:10
Yine İETT yine yangın

Sultangazi TEM Otoyolu’nda seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

#1
Foto - Yine İETT yine yangın

Sultangazi TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyreden Y.U. idaresindeki İETT otobüsü, Küçükköy sapağında henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

#2
Foto - Yine İETT yine yangın

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Yine İETT yine yangın

Emniyet ekipleri otoyolu trafiğe kapatırken, itfaiye görevlileri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.

#4
Foto - Yine İETT yine yangın

Sık sık patlamaların yaşandığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

#5
Foto - Yine İETT yine yangın

Otobüste yolcu olmadığı öğrenildi.

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