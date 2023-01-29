2023-01-29 07:49:10 Yine İETT yine yangın
Sultangazi TEM Otoyolu’nda seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sultangazi TEM Otoyolu’nda seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sultangazi TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyreden Y.U. idaresindeki İETT otobüsü, Küçükköy sapağında henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Emniyet ekipleri otoyolu trafiğe kapatırken, itfaiye görevlileri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Sık sık patlamaların yaşandığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Otobüste yolcu olmadığı öğrenildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23