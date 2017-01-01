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Yılın Doğa Fotoğrafçısı 2018 yarışması neticelendi

  • Yılın Doğa Fotoğrafçısı (Nature Photographer of The Year 2018) yarışması neticelendi. Hollanda'da düzenlenen yarışmada Grand Prix ödülünü, Fransız Bastien Riu'nun 'Flight' adlı karesi aldı. 3 bin euroluk ödülünü alan Riu, yanı sıra fotoğrafçılık ekipmanlarına sahip oldu. Grand Prix ödülünü, Fransız Bastien Riu'nun 'Flight' adlı karesi aldı.

  • 17 Yaş altı gençler kategorisinde kazanan Carla Rivas oldu.

  • Memeliler kategorisinde birincilik İspanyol Pere Soler'e gitti.

  • Kuşlar kategorisinin kazananı Macaristan’dan Bence Mate oldu.

  • Hollandalı Bart-Siebelink bu yıl 'bitkiler ve mantarlar’ kategorisinde birinciliğe layık görüldü.

  • İngiltere’den katılan Aaron Gekoski, çalışmasıyla kategori birincisi seçildi.

  • Manzara kategorisinin en iyisi, İspanyol Pere Soler'in fotoğrafı oldu.

  • İtalya'dan Marchione Giacomo çektiği fotoğraf sayesinde 'sualtı' kategorisinin birincisi oldu.

  • ‘Doğa Sanatı’ kategorisinin ödülünü, Uge Fuertes Sanz kazandı.

  • Siyah beyaz kategorisinde Sidelit Shoebill birinci oldu.

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