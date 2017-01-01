Yılın Doğa Fotoğrafçısı 2018 yarışması neticelendi
Yılın Doğa Fotoğrafçısı (Nature Photographer of The Year 2018) yarışması neticelendi. Hollanda'da düzenlenen yarışmada Grand Prix ödülünü, Fransız Bastien Riu'nun 'Flight' adlı karesi aldı. 3 bin euroluk ödülünü alan Riu, yanı sıra fotoğrafçılık ekipmanlarına sahip oldu. Grand Prix ödülünü, Fransız Bastien Riu'nun 'Flight' adlı karesi aldı.
17 Yaş altı gençler kategorisinde kazanan Carla Rivas oldu.
Memeliler kategorisinde birincilik İspanyol Pere Soler'e gitti.
Kuşlar kategorisinin kazananı Macaristan’dan Bence Mate oldu.
Hollandalı Bart-Siebelink bu yıl 'bitkiler ve mantarlar’ kategorisinde birinciliğe layık görüldü.
İngiltere’den katılan Aaron Gekoski, çalışmasıyla kategori birincisi seçildi.
Manzara kategorisinin en iyisi, İspanyol Pere Soler'in fotoğrafı oldu.
İtalya'dan Marchione Giacomo çektiği fotoğraf sayesinde 'sualtı' kategorisinin birincisi oldu.
‘Doğa Sanatı’ kategorisinin ödülünü, Uge Fuertes Sanz kazandı.
Siyah beyaz kategorisinde Sidelit Shoebill birinci oldu.