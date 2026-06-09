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Samsung ve Google işbirliği yaptı: Teknoloji devlerinden yeni akıllı gözlük Vincenzo Italiano tüm gereksizleri temizleyecek! Bir zamanlar hem öğretmen hem patrondu: Şimdi sokaklarda yaşıyor! Beşiktaş'ta hedef belli oldu! 3 bölgeye transfer geliyor Yılda sadece bir kez akıyor! Ağ Nene'deki gizemli su yeniden ortaya çıktı İstanbul'da korkutan yangın Zeytin çekirdeklerinin ne işe yaradığını kimse bilmiyor: Öyle bir şey yaptı ki... Yıllardır çöpe gidiyor
#1
Foto - Yılda sadece bir kez akıyor! Ağ Nene'deki gizemli su yeniden ortaya çıktı

İlçe merkezine yaklaşık 11 kilometre uzaklıktaki bölgede, kalsiyum, magnezyum ve demir gibi mineraller içeren beyazımsı suyun etkisiyle traverten oluşumları meydana geliyor. İlkbahar döneminde daha belirgin hale gelen doğal yapılar, bölgeye görsel açıdan dikkat çekici bir görünüm kazandırıyor.

#2
Foto - Yılda sadece bir kez akıyor! Ağ Nene'deki gizemli su yeniden ortaya çıktı

Yöre halkı arasında anlatılan rivayete göre tepe, Otlukbeli Savaşı sırasında askerlere su taşıdığı ve yaralıların bakımına yardımcı olduğu belirtilen "Ağ Nene" veya "Ak Kız" olarak bilinen kahraman bir kadınla ilişkilendiriliyor. Rivayette, düşman askerine su verirken şehit düştüğü belirtilen kadının kabrinin de bölgede bulunduğu ifade ediliyor.

#3
Foto - Yılda sadece bir kez akıyor! Ağ Nene'deki gizemli su yeniden ortaya çıktı

Bölge sakinlerinden 70 yaşındaki İzzet Ercan, her yıl mayıs ayında ortaya çıkan ve yaklaşık bir ay boyunca akan suyun yedi ayrı gözeden çıktığını, her birinin tadının farklı olduğunu söyledi.

#4
Foto - Yılda sadece bir kez akıyor! Ağ Nene'deki gizemli su yeniden ortaya çıktı

Suyun yöre halkı tarafından içme ve çeşitli amaçlarla kullanıldığını belirten Ercan, suyun şifalı olduğuna inanıldığını ve her yıl aynı dönemde akmaya başladığını dile getirdi. Ercan ayrıca bölgede yetişen sarı kantaron, mavi kantaron ve dağ kekiği gibi bitkilerin de yoğun olarak bulunduğunu, bu bitkilerden çeşitli doğal ürünler hazırladığını kaydetti. Doğal güzellikleri, tarihi anlatıları ve mevsimsel su kaynağıyla dikkat çeken Ağ Nene Tepesi'nin, doğa ve kültür turizmi açısından önemli bir potansiyel taşıdığı belirtiliyor.

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