Suyun yöre halkı tarafından içme ve çeşitli amaçlarla kullanıldığını belirten Ercan, suyun şifalı olduğuna inanıldığını ve her yıl aynı dönemde akmaya başladığını dile getirdi. Ercan ayrıca bölgede yetişen sarı kantaron, mavi kantaron ve dağ kekiği gibi bitkilerin de yoğun olarak bulunduğunu, bu bitkilerden çeşitli doğal ürünler hazırladığını kaydetti. Doğal güzellikleri, tarihi anlatıları ve mevsimsel su kaynağıyla dikkat çeken Ağ Nene Tepesi'nin, doğa ve kültür turizmi açısından önemli bir potansiyel taşıdığı belirtiliyor.