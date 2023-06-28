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Yerli ve Milli Asi Sistemi Futbolun Çipidir! O rüyayla her şey değişti: Ortaya çıkan manzara herkesi şok etti

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Yerli ve Milli Asi Sistemi Futbolun Çipidir! O rüyayla her şey değişti: Ortaya çıkan manzara herkesi şok etti

2023-06-28 21:55:12
Yerli ve Milli Asi Sistemi Futbolun Çipidir! O rüyayla her şey değişti: Ortaya çıkan manzara herkesi şok etti

Feridun Tınaztepe İlkokulu Müdürü Abdulla Sönmez Yerli ve Milli Asi sistemi hakkında konuştu. Ülke liderleri iş insanları, sporcular, şarkıcılar, sanatçılar, Dünya kupasında Katar’a gittiler. Şampiyonlar Ligi finalinde Türkiye’ye geldiler. Futbol herkesten ve her şeyden daha ünlüdür. Tarihte İstanbul’un fethi ile ortaçağı kapatıp yeniçağı açmak ülkemize nasip olmuştu. Tarih tekerrür etti. YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ ile Futbolun ortaçağını (Var sistemi) kapatıp yeniçağını açmakta ülkemize kısmet oldu.

#1
Foto - Yerli ve Milli Asi Sistemi Futbolun Çipidir! O rüyayla her şey değişti: Ortaya çıkan manzara herkesi şok etti

YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ? ‘Yerli Asi Sistemi futbol oyun alanında bulunan iki yarı alanın birinin kırmızı yarı alan işaretlenmesi diğerinin beyaz yarı alan bırakılması ile iki bağımsız yarı alan oluşturulması ve her yarı alanın ayrı bir orta hakem tarafından yönetilmesi esasına dayanmaktadır.

#2
Foto - Yerli ve Milli Asi Sistemi Futbolun Çipidir! O rüyayla her şey değişti: Ortaya çıkan manzara herkesi şok etti

YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ FUTBOLUN ÇİPİ’DİR Çip tedarik sorunu nedeniyle kısıtlı üretilen arabaları bayiler zorunlu aksesuar paketleri dayatarak satmaktadır. Var sistemi futbolun Çipi değildir. Bunun için sürekli güncellemeler yapılmaktadır. Yapılan güncellemeler UEFA BAŞKANI ALEKSANDER CEFERİN’in ‘Futbol sadece para ile alakalı değildir. Büyük paralar ödeyerek futbolu geliştiremezsiniz’ sözünün aksine büyük paralara ek paket olarak satılmaktadır. Buna rağmen futbol yoğun bakımda var makinesine bağlı yaşıyor. YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ FUTBOLUN ÇİPİ’DİR Eskimez, bozulmaz, arızalanmaz, kırılmaz, elektrik, jeneratör. güç kaynağı, bilgisayar istemez, güncelleme gerektirmez. Antakya tabiri ile ‘HUMSUMAZ KOKMAZ’ Bir kere alınır. Sürekli kullanılır. Var sisteminden kurtulmanın tam zamanı gelmiştir. FİFA, UEFA, IFAB. Var sistemi için ötenazi hakkını kullanmalıdır. TFF Var sisteminin derhal fişini çekmelidir

#3
Foto - Yerli ve Milli Asi Sistemi Futbolun Çipidir! O rüyayla her şey değişti: Ortaya çıkan manzara herkesi şok etti

Hatay Antakya’lı iki erkek evladı olan bir aileyiz. 06 Şubat 2023 tarihinde saat 4.17’ de Kahramanmaraş pazarcık merkezli 11 ilimizde meydana gelen 7.4 ile 7,6 asrın deprem felaketini Antakya’da yaşadık. Bir bardak su bulamadık. Her şeyimizi kaybettik. Çocuklarımla birlikte yalınayak üst baş perişan halde çok soğuk ve sağanak yağmur altında yıkılan evimizin enkazında kalan anneleri Dr Leyla SÖNMEZ’in hala kulağımızda çınlayan her dakika imdat kurtaran yok mu, Temuçin imdat kurtar beni, Yaşar imdat kurtar beni haykırışları arasında kurtarılmasını İki gün bekledik. Depremde Dr Leyla SÖNMEZ’in babası ile ablası vefat etti. Deprem bölgesinde depremzedelerin tamamı bu ve buna benzer acılar yaşadı.

#4
Foto - Yerli ve Milli Asi Sistemi Futbolun Çipidir! O rüyayla her şey değişti: Ortaya çıkan manzara herkesi şok etti

Yıkık. Acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina sayısı 298 bine varıyor. Depremin yol açtığı yıkımın maliyetinin yaklaşık 104 milyar doları bulacağı anlaşılıyor. Bu çapta afetle hiçbir ülkenin tek başına mücadele etmesi mümkün değildir. Sözlerinden afetin büyüklüğü nedeniyle ülkelerin birlikte mücadele etmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Depremin yol açtığı yıkımın 104 milyar dolar maliyetinin futbol maçlarında YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ uygulanmasının başlatılması ile mümkündür. 207 ülke kendi liglerinde YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ uygulamasını başlatmak için afetle ülkemiz ile birlikte mücadele edecekler. 104 milyar doları temin edeceklerdir.

#5
Foto - Yerli ve Milli Asi Sistemi Futbolun Çipidir! O rüyayla her şey değişti: Ortaya çıkan manzara herkesi şok etti

YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ hakkında FİFA’ya mail göndermek istedim. FİFA internet sitesinde Türkçe kullanılmıyordu. Diğer diller arasından Türkçe’yi seçtim. Türkçe mail gönderdim, Bir müddet bekledim cevap gelmedi. Fransızca öğretim üyesi Dr. Leyla SÖNMEZ FİFA’nın internet sitesinde resmi diller arasında bulunan Fransızcaya mailin çevirisini yaptı. FİFA’ya aynı maili Fransızca olarak gönderdim. Fransızca olması nedeniyle mailime gün içerisinde cevap geldi, Gerekirse Mail, Faks, WhatsApp yazılarımı yabancı dilde göndereyim. Yeter ki YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ zatıâlinize takdim edilsin.

#6
Foto - Yerli ve Milli Asi Sistemi Futbolun Çipidir! O rüyayla her şey değişti: Ortaya çıkan manzara herkesi şok etti

Depremzede kardeşinizim. 30 yıllık kazancımı 30 saniyede kaybettim. Evsiz yersiz çaresiz kaldım. Ne makam nede maddi imkân hiç bir şey istemiyorum. İsterse beni yanınıza götürmesinler. Bir köşede sessizce beklerim. Fuzuli gibi EZBERLERİ BOZAN, YASAKLARI KALDIRAN, HAİNLERİ DURDURAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN adlı şiir de yazdım. Yeter ki YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ zatıâlinize takdim edilsin.

#7
Foto - Yerli ve Milli Asi Sistemi Futbolun Çipidir! O rüyayla her şey değişti: Ortaya çıkan manzara herkesi şok etti

UEFA BAŞKANI ALEKSANDER CEFERİN UEFA’dan Suudi Arabistan futboluna büyük ayar; hata içerisindeler Suudi Arabistan ekiplerinin yüksek ücretlerle yaptığı transferlerine UEFA BAŞKANI ALEKSANDER CEFERİN’den tepki geldi. Hollanda basınına konuşan CEFERİN Suudi Arabistan futbolu bir hata içerisinde akademilere, antrenörlere kendi oyuncu yetiştirme sistemlerine yatırım yapmalılar.

#8
Foto - Yerli ve Milli Asi Sistemi Futbolun Çipidir! O rüyayla her şey değişti: Ortaya çıkan manzara herkesi şok etti

UEFA BAŞKANI ALEKSANDER CEFERİN Suudi Arabistan takımlarının son dönemlerde yüksek ücret ödeyerek yaptıkları transfer politikasını eleştirdi. CEFERİN yaptığı açıklamada kariyerleri nerede ise bitmek üzere olan futbolculara büyük paralar ödeyerek futbolu geliştiremezsiniz aynı hatayı Çinlilerde yaptılar. Bana en iyi yaşında en iyi performans düzeyinde Suudi Arabistan’a giden tek bir futbolcu gösterin. Futbol sadece para ile alakalı değildir. Oyuncular en iyi turnuvalarda oynamak kazanmak isterler. En iyi turnuvalarda Avrupa da ifadelerini kullandı. (10.6.2023)

#9
Foto - Yerli ve Milli Asi Sistemi Futbolun Çipidir! O rüyayla her şey değişti: Ortaya çıkan manzara herkesi şok etti

UEFA BAŞKANI ALEKSANDER CEFERİN Suudi Arabistan takımlarının büyük paralar ödeyerek futbolu geliştiremeyeceği açıklamanız doğru fakat futbolculara büyük paralar ödeyen Suudi Arabistan veya benzer ülke takımlarına büyük vergiler ödeterek akademilere, antrenörlere kendi oyuncu yetiştirme sistemi olan ülke takımlarına yatırım yapılması sağlanabilir. Kariyerleri nerede ise bitmek üzere olan futbolcular büyük paralar kazanmaları yanında büyük vergiler kazandırarak akademilere, antrenörlere kendi oyuncu yetiştirme sistemi olan takımlara kendileri aracılığı ile yatırım yapılır. Bu futbolcular para kazanma, kariyerini sürdürmenin yanında para kazandırma görevini ve sorumluluğu almış olurlar. Suudi Arabistan veya benzer ülke takımları büyük vergiler ödeyerek futbolu geliştirilmesine katkıda bulunurlar.

#10
Foto - Yerli ve Milli Asi Sistemi Futbolun Çipidir! O rüyayla her şey değişti: Ortaya çıkan manzara herkesi şok etti

YÜKSEK TRANSFER VERGİSİ (YTV); ‘Ülke futbol liglerini en değerlisinden en değersizine 1. 2. 3. gibi guruplara ayrılır. En değersiz guruba en yüksek vergi belirlenir. PARAYI VEREN DÜDÜĞÜ ÇALAR atasözümüzde olduğu gibi hangi ülkede oynarsa oynasın futbolculara yüksek paralar verenler yüksek vergiler verirler. Alınan vergilerle akademilere, antrenörlere kendi oyuncu yetiştirme sistemi olan takımlara yatırım yapılır.’ YÜKSEK TRANSFER VERGİSİ (YTV) SİSTEMİ ile kariyerleri nerede ise bitmek üzere olan futbolcuların transferini fırsata çevirebilirsin. Deprem bölgesine yardım etmek şartı ile kullanabilirsin.

#11
Foto - Yerli ve Milli Asi Sistemi Futbolun Çipidir! O rüyayla her şey değişti: Ortaya çıkan manzara herkesi şok etti

Var’ın gelmesiyle burnun uzunsa bile ofsaytta kullanıyorsun. Var’ın büyük bir hayranı değilim. Gol oluyor futbolcular sevinemiyor bile kenardan bekle, bekle diye ses geliyor. Şu an sistemden memnun değilim. Ancak geri alamayız. şu anda sistemi iptal ediyoruz dersek bizi öldürürler. Daha iyisini yapmaya çalışacağız. 4 Aralık 2019 da yaptığınız var sisteminden vazgeçtiğinizi belirten açıklamanızın üzerinden 4 yıl geçti. Açıklamanızdan bir yıl, bu tarihten 5 yıl önce daha iyisini YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ’ni yaptım. Futbol sadece para ile alakalı değildir. Büyük paralar ödeyerek futbolu geliştiremezsiniz. Sözlerinize göre Var sistemini kaldırabilirsin YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ uygulanmasını hemen başlatabilirsin.

#12
Foto - Yerli ve Milli Asi Sistemi Futbolun Çipidir! O rüyayla her şey değişti: Ortaya çıkan manzara herkesi şok etti

İŞ İNSANI SHAİK MANSOUR ‘Şampiyonlar ligi finalini izleyen CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAE Lideri Muhammet bin zayed Al Nahyan ile görüşmelerini sürdürdü. Üst düzey iş insanı ve siyasilerin bir araya geldiği görüşmelerde BAE Lideri Manchester City nin sahibi Shaik Mansour’u ERDOĞAN ile tanıştırdı. Mansour’u Manchester City’nin sahibi olduğunu öğrenen CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN şaşkınlığını gizleyemezken Aaa Maşallah dedi’.YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ ile çok daha fazla şaşırtabilirsiniz.

#13
Foto - Yerli ve Milli Asi Sistemi Futbolun Çipidir! O rüyayla her şey değişti: Ortaya çıkan manzara herkesi şok etti

İŞ İNSANI ACUN ILICALI Kızına son model bir araba hediye etti. Kızıyla trafiğe çıkan ILICALI İstanbul trafiği seni ürkütüyor mu? Diye sorduğu Leyla’dan duygulandıran cevap aldı. ‘Sen yanımda olunca değil’ enkaz altında kalan tam otuz saat boyunca imdat kurtaran yok mu diye bağıran Dr. Leyla Sönmez ‘in Depremin Leyla’sının asrın felaketi deprem seni ürkütüyor mu? Diye soracağı ‘Sen yanımda olunca değil’ diyeceği babası yoktu. Enkaz altında vefat etmişti. Oğulları Temuçin ile Yaşar Leyla’sız kalmıştı. Kurtarılmasını beklemişti. Kurtarılma anında Oğlu Yaşar’ın ‘KURTULDUN ANNEM’ diye bağırması yürekleri yakmıştı. Asrın felaketi depremde Leyla’lar babasız babalar Leyla’sız kaldı. Bizde deprem öncesi oğlumuza araba almayı düşünüyorduk. 30 saniyede 30 yıllık kazancımız yok oldu. Ayakkabı alamaz olduk. Depremzedelerin tamamı bu acıyı yaşadı. Her şeyini kaybetti. Hayat devam ediyor. Arabada alacaksınız birlikte de kullanacaksınız. Depremzedelere 100 Tır Su AFAD’a Beş Milyon tl. Ahpap’a Beş Milyon tl. bağışladığınızı biliyorum. Amacım yaptıklarınızı değil neler yapabileceğinizi ortaya koymaktır. Kızınız Leyla ile Temuçin ile Yaşar’ın annesi Leyla’yı depremzedelerin elçisi yapabilirsin. Depremin maliyetini YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ ile karşılayabilirsin. ÜNLÜLER, GÖNÜLLÜLER. DEPREMZEDELER VARMISIN ASİMİSİN (YOKMUSUN), O SES DEPREMZEDE (TÜRKİYE), ACUN FİFADA (FİRARDA) FUTBOL ORGANİZASYONU, İNSTAGRAM PAYLAŞIMI bunlardan biri ile YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ uygulamasını başlatabilirsin.

#14
Foto - Yerli ve Milli Asi Sistemi Futbolun Çipidir! O rüyayla her şey değişti: Ortaya çıkan manzara herkesi şok etti

TFF BAŞKANI MEHMET EKŞİ 11 Haziran 2023 tarihinde TFF twitter hesabından paylaşımınız UEFA Şampiyonlar Lligi Kupası’nı takım kaptanı olarak kaldıran ilk Türk Gurur [email protected]@ManCity ‘TÜRK SAVAŞTA ÜNİFORMA BARIŞTA MİLLİ FORMA GİYER’ Türkiye Galler maçında var sistemi arızalandı, A milli futbol takımı Galler karşısında bulduğu gol ofsayt gerekçesi ile iptal edildi Maçın hakemi golün kontrolü için vara gittiğinde teknik arıza nedeniyle ofsayt çizgisi çekilemedi. ‘Dört yıllık maliyeti 8 milyon avro olan yarı otomatik ofsayt sistemini teknolojini inşallah yeni sezonda Türk futboluna kazandırmak(satın almak) için çalışıyoruz’ Var sistemi güncellemeleri sürekli yapılmaktadır. Yarı otomatik ofsayt sistemini satın almayın. Tam otomatik ofsayt sistemi güncellemesini satın almayın. Full otomatik ofsayt sistemi güncellemesini de satın almayın. 8M+16M+32M=56 MİLYON AVRO tasarruf edebilirsin. Türk futbolunun kendi oyuncu yetiştirme sistemlerine yatırım yapabilirsin. UEFA BAŞKANI ALEKSANDER CEFERİN’in ‘Futbol sadece para ile alakalı değildir. Büyük paralar ödeyerek futbolu geliştiremezsiniz’ Sözlerine uygun yüksek maliyetli ve her lig kategorisinde uygulanamayan Var sistemini kaldırabilirsin. Var’a, avar’a ofsayt çizgisine, kale çizgisine, Var hakemi uzmanına daha sayamadığım bir sürü Ivır Zıvır’ına sürekli büyük paralar ödemekten kurtulabilirsin. Türk Futbol Federasyonuna özel para ödemeden (TFF’ye Beleş) YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ kullanabilirsin.

#15
Foto - Yerli ve Milli Asi Sistemi Futbolun Çipidir! O rüyayla her şey değişti: Ortaya çıkan manzara herkesi şok etti

Maçları yönetmek için yabancı hakem getirmek için girişimde bulundunuz. Yabancı hakemler de kendi ülkesinde yerli hakem olması ve maçlardaki hataların hakem kaynaklı olmaması, Var sistemi kaynaklı olması nedeniyle yabancı hakemler ülkemizde maç yönetmeyi kabul etmedi. Var sisteminden memnun olmayan UEFA BAŞKANI ALEKSANDER CEFERİN ile ülke futbol federasyonları Var sistemi yerine daha iyisini yapmaya çalışıyorlardı. Daha iyisini yaptım.YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ’nden. daha iyisinin yapılması mümkün değildir. Tabiat kanunlarına aykırıdır. UEFA BAŞKANI ALEKSANDER CEFERİN’in Futbol sadece para ile alakalı değildir. Büyük paralar ödeyerek futbolu geliştiremezsiniz. Sözlerine göre 2023-2024 Futbol sezonundan itibaren Türkiye Futbol liginin bütün lig kategorilerinde 1.2.3.Bal, Amatör) para ödemeden (TFF’ye Beleş) YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ uygulamasını başlatabilirsin

#16
Foto - Yerli ve Milli Asi Sistemi Futbolun Çipidir! O rüyayla her şey değişti: Ortaya çıkan manzara herkesi şok etti

Kamil odur ki; koya dünyada bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser. (Hz Mevlana) YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ ile dünyada bir şaheserimizin olması ve depremin yol açtığı yıkımın104 milyar dolar maliyetinin karşılanması için;

#17
Foto - Yerli ve Milli Asi Sistemi Futbolun Çipidir! O rüyayla her şey değişti: Ortaya çıkan manzara herkesi şok etti

Yazılı ve görsel basın, Sosyal medya. Mail, faks WhatsApp, Telefon ile Var sistemine DÜDÜK çalabilirsin. KIRMIZI KART gösterebilirsin. 2023-2024 futbol sezonunun YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ ile başlamasını sağlayabilirsin VAR MISIN? ASİ MİSİN?

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