Yerli ve Milli Asi Sistemi Futbolun Çipidir! O rüyayla her şey değişti: Ortaya çıkan manzara herkesi şok etti

İŞ İNSANI ACUN ILICALI Kızına son model bir araba hediye etti. Kızıyla trafiğe çıkan ILICALI İstanbul trafiği seni ürkütüyor mu? Diye sorduğu Leyla’dan duygulandıran cevap aldı. ‘Sen yanımda olunca değil’ enkaz altında kalan tam otuz saat boyunca imdat kurtaran yok mu diye bağıran Dr. Leyla Sönmez ‘in Depremin Leyla’sının asrın felaketi deprem seni ürkütüyor mu? Diye soracağı ‘Sen yanımda olunca değil’ diyeceği babası yoktu. Enkaz altında vefat etmişti. Oğulları Temuçin ile Yaşar Leyla’sız kalmıştı. Kurtarılmasını beklemişti. Kurtarılma anında Oğlu Yaşar’ın ‘KURTULDUN ANNEM’ diye bağırması yürekleri yakmıştı. Asrın felaketi depremde Leyla’lar babasız babalar Leyla’sız kaldı. Bizde deprem öncesi oğlumuza araba almayı düşünüyorduk. 30 saniyede 30 yıllık kazancımız yok oldu. Ayakkabı alamaz olduk. Depremzedelerin tamamı bu acıyı yaşadı. Her şeyini kaybetti. Hayat devam ediyor. Arabada alacaksınız birlikte de kullanacaksınız. Depremzedelere 100 Tır Su AFAD’a Beş Milyon tl. Ahpap’a Beş Milyon tl. bağışladığınızı biliyorum. Amacım yaptıklarınızı değil neler yapabileceğinizi ortaya koymaktır. Kızınız Leyla ile Temuçin ile Yaşar’ın annesi Leyla’yı depremzedelerin elçisi yapabilirsin. Depremin maliyetini YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ ile karşılayabilirsin. ÜNLÜLER, GÖNÜLLÜLER. DEPREMZEDELER VARMISIN ASİMİSİN (YOKMUSUN), O SES DEPREMZEDE (TÜRKİYE), ACUN FİFADA (FİRARDA) FUTBOL ORGANİZASYONU, İNSTAGRAM PAYLAŞIMI bunlardan biri ile YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ uygulamasını başlatabilirsin.