2023-06-28 21:55:12 Yerli ve Milli Asi Sistemi Futbolun Çipidir! O rüyayla her şey değişti: Ortaya çıkan manzara herkesi şok etti
Feridun Tınaztepe İlkokulu Müdürü Abdulla Sönmez Yerli ve Milli Asi sistemi hakkında konuştu. Ülke liderleri iş insanları, sporcular, şarkıcılar, sanatçılar, Dünya kupasında Katar’a gittiler. Şampiyonlar Ligi finalinde Türkiye’ye geldiler. Futbol herkesten ve her şeyden daha ünlüdür. Tarihte İstanbul’un fethi ile ortaçağı kapatıp yeniçağı açmak ülkemize nasip olmuştu. Tarih tekerrür etti. YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ ile Futbolun ortaçağını (Var sistemi) kapatıp yeniçağını açmakta ülkemize kısmet oldu.