Yerli oyuncular ne yaptı? Süper Lig’de Türk futbolcu karnesi
Yerli oyuncular ne yaptı? Süper Lig'de Türk futbolcu karnesi

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona ererken Türk futbolcular da performanslarıyla ön plana çıktı. Süper Lig'de bu sezon TÜMOSAN Konyaspor ve Trabzonspor formalarını giyen Umut Nayir, en golcü Türk oyuncu olmayı başardı. Ligde en çok forma giyen Türk futbolcu, RAMS Başakşehir'in kalesini koruyan Muhammed Şengezer oldu. Natura Dünyası Gençlerbirliği formasını 15 yaşında sırtına geçiren Ayaz Özcan ise 2025-2026 sezonunda Süper Lig'de süre alan en genç futbolcu olarak dikkati çekti.

- 252 Türk futbolcu süre aldı Süper Lig'de sezon boyunca 571 oyuncu forma giyerken bunların 252'si Türk futbolcu oldu. Ligde sayı anlamında Türk oyunculara en çok şans veren takım Konyaspor oldu. Konya temsilcisi, 25 Türk oyuncuya sezon içinde şans verdi. Konyaspor'u 20 futbolcuyla Eyüpspor, 17'şer oyuncuyla Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Kayserispor takip etti. Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda 29 futbolcu, ligde iki farklı takımda forma giydi.

- En çok gol atan Umut Nayir Sezonu Konyaspor ve Trabzonspor formalarını giyerek tamamlayan Umut Nayir, ligde en çok gol atan Türk futbolcu oldu. Konya ekibinde 8, Trabzon temsilcisinde ise 1 kez rakip fileleri havalandıran 32 yaşındaki santrfor, toplam 9 kez gol sevinci yaşadı. Umut'u 8'er golle Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, Beşiktaşlı Orkun Kökçü ve Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu takip etti.

- En çok süre alan Muhammed Şengezer RAMS Başakşehir'in milli kalecisi Muhammed Şengezer, bu sezon ligde 2 bin 970 dakika ile en çok süre alan Türk oyuncu oldu. Süper Lig'de 33 maçta takımının kalesini koruyan 29 yaşındaki file bekçisi, 35 kez topu ağlarında gördü. Muhammed, 12 maçta ise rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi. Muhammed Şengezer, ligde de bu sezon en çok süre alan oyuncular sıralamasında ise Kasımpaşalı Andreas Gianniotis ile üçüncü sırayı paylaştı. Göztepe'nin yabancı oyuncuları Mateusz Lis 3 bin 60 dakika, Amin Cherni de 3 bin 8 dakika ile en çok süre alan oyuncular olarak dikkati çekti.

- En genç oyuncu Ayaz Özcan Gençlerbirliği formasını bu sezon 15 yıl 10 ay 9 günlükken giyen Ayaz Özcan, ligin en genç oyuncusu oldu. Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Samsunspor mücadelesinde 82. dakikada Michal Nalepa'nın yerine oyuna dahil olan genç santrfor, 8 dakika süre aldı.

- En tecrübeli Türk futbolcu Veysel Sarı Süper Lig'de bu sezon forma giyen en tecrübeli oyuncu Antalyaspor formasını 37 yıl 9 ay 8 günlükken giyen Veysel Sarı oldu. Ligin 32. haftasında Alanyaspor ile oynanan maça ilk 11'de başlayan Veysel, 76 dakika sahada kaldı. Veysel Sarı'yı 37 yıl 2 ay 19 gün ile yine Antalyaspor'dan Güray Vural, 37 yıl 2 ay 18 gün ile de Fenerbahçe'den Mert Günok takip etti.

- En "hırçın" Orkun Kökçü Süper Lig'de bu sezon en "hırçın" Türk futbolcu, Beşiktaş'ın milli oyuncusu Orkun Kökçü oldu. 25 yaşındaki orta saha, bu sezon 30 maçta 2 kez kırmızı kartla oyundan ihraç edilirken 5 defa da sarı kartla cezalandırıldı. Orkun, gördüğü kırmızı kartlar ve sarı kart cezası nedeniyle 4 maçta forma giyemedi. Orkun Kökçü'yü beşer sarı, birer de kırmızı kartla Antalyasporlu Nazım Sangare ve Kayserisporlu Dorukhan Toköz takip etti.

