Yerli oyuncular ne yaptı? Süper Lig’de Türk futbolcu karnesi
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona ererken Türk futbolcular da performanslarıyla ön plana çıktı. Süper Lig'de bu sezon TÜMOSAN Konyaspor ve Trabzonspor formalarını giyen Umut Nayir, en golcü Türk oyuncu olmayı başardı. Ligde en çok forma giyen Türk futbolcu, RAMS Başakşehir'in kalesini koruyan Muhammed Şengezer oldu. Natura Dünyası Gençlerbirliği formasını 15 yaşında sırtına geçiren Ayaz Özcan ise 2025-2026 sezonunda Süper Lig'de süre alan en genç futbolcu olarak dikkati çekti.