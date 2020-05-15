2020-05-15 12:56:10 Yerli Koronavirüs Ilacının Üretildiği Fabrika Ilk Kez Görüntülendi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un duyurduğu, yerli koronavirüs ilacının yapıldığı fabrika ilk kez görüntülendi. Dikkat çeken görüntüler ortaya çıkarken, firmanın CEO'su İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Koçak, "İlk hedefimiz Türkiye'nin ihtiyacını karşılamak. Sağlık Bakanlığı'na 300 bin doz bağışlıyoruz. Daha sonra Sağlık Bakanlığı uygun görürse, talep gelen Avrupa ülkelerine de ihraç edebiliriz." ifadelerini kullandı. Firma, coronavirüs aşısı için de çalışmalara başlıyor.