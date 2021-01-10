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Korona Virüs
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Yerli aşıda sıcak gelişme! Yeni çıkan virüsten sonra dikkat çeken açıklamalar

2021-01-10 09:36:01
Yerli aşıda sıcak gelişme! Yeni çıkan virüsten sonra dikkat çeken açıklamalar

Yerli aşıda güçler birleşti. Koronavirüs ile mücadelede 32 üniversiteden 436 araştırmacı yerli aşı için canla başla çalışıyor. Gelen son haberlere göre 7 aşıdan 3’ünün hayvan deneyleri tamamlandı. Türkiye’de üretilen aşıların hepsi DSÖ listesinde. Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 289 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi hayatını kaybetti.

#1
Foto - Dünya koronavirüsle mücadele için tedavi yöntemlerini geliştirirken Türkiye de çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Aşı çalışmalarını aralıksız sürdüren Türk bilim adamları geliştirdikleri 7 aşıdan 3'ünün hayvan denemelerini tamamladı.

Dünya koronavirüsle mücadele için tedavi yöntemlerini geliştirirken Türkiye de çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Aşı çalışmalarını aralıksız sürdüren Türk bilim adamları geliştirdikleri 7 aşıdan 3'ünün hayvan denemelerini tamamladı.

#2
Foto - TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi bünyesinde üniversiteler ve ilaç şirketlerinin yer aldığı 49 kuruluş ve 436 araştırmacının ortak çalışmalarıyla geliştirdiği 7 aşıdan 3’ünün hayvan deneyleri tamamlandı. Karı koca bilim insanları Prof. Dr. Mayda ve İhsan Gürsel’in yerli bir ilaç firmasıyla geliştirdiği aşıda sona yaklaşıldı. Faz 1 çalışmasının martın sonunda başlaması, aşının da haziranda piyasaya sürülmesi hedefleniyor.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi bünyesinde üniversiteler ve ilaç şirketlerinin yer aldığı 49 kuruluş ve 436 araştırmacının ortak çalışmalarıyla geliştirdiği 7 aşıdan 3’ünün hayvan deneyleri tamamlandı. Karı koca bilim insanları Prof. Dr. Mayda ve İhsan Gürsel’in yerli bir ilaç firmasıyla geliştirdiği aşıda sona yaklaşıldı. Faz 1 çalışmasının martın sonunda başlaması, aşının da haziranda piyasaya sürülmesi hedefleniyor.

#3
Foto - Türkiye'de aşı konusunda ses getirecek çalışmalara imza atılıyor. Milliyet'in haberine göre, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) çatısı altında, üniversiteler ve özel ilaç şirketlerinin birlikteliğiyle 7’si aşı, 10’u ilaç olmak üzere 17 proje yürütülüyor. Bunlardan 3 Kovid-19 aşı adayının hayvan deneyleri tamamlanarak klinik araştırmalar için 3 farklı tesiste, pilot üretim çalışmaları devam ediyor. Aynı zamanda bu aşıların klinik çalışma onaylarına yönelik Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) başvuruları da yapılmış bulunuyor.

Türkiye'de aşı konusunda ses getirecek çalışmalara imza atılıyor. Milliyet'in haberine göre, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) çatısı altında, üniversiteler ve özel ilaç şirketlerinin birlikteliğiyle 7’si aşı, 10’u ilaç olmak üzere 17 proje yürütülüyor. Bunlardan 3 Kovid-19 aşı adayının hayvan deneyleri tamamlanarak klinik araştırmalar için 3 farklı tesiste, pilot üretim çalışmaları devam ediyor. Aynı zamanda bu aşıların klinik çalışma onaylarına yönelik Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) başvuruları da yapılmış bulunuyor.

#4
Foto - Tüm bu çalışmalarla ilgili bilgi almak üzere TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK MAM Başkan V. Dr. Osman Okur, TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şaban Tekin ve birinci faz aşamasına yaklaşan aşılardan birinin çalışmalarını yerli bir ilaç firmasıyla birlikte yürüten bilim insanları Prof. Dr. Mayda ve İhsan Gürsel ile bir araya gelindi. O toplantıdan satır başları şöyle:

Tüm bu çalışmalarla ilgili bilgi almak üzere TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK MAM Başkan V. Dr. Osman Okur, TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şaban Tekin ve birinci faz aşamasına yaklaşan aşılardan birinin çalışmalarını yerli bir ilaç firmasıyla birlikte yürüten bilim insanları Prof. Dr. Mayda ve İhsan Gürsel ile bir araya gelindi. O toplantıdan satır başları şöyle:

#5
Foto - Aşıyla ilgili tüm çalışmalar, TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü (GMBE) tarafından yürütülen COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında gerçekleştiriliyor.

Aşıyla ilgili tüm çalışmalar, TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü (GMBE) tarafından yürütülen COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında gerçekleştiriliyor.

#6
Foto - “Birlikte geliştirme” ve “Birlikte başarma” ilkesiyle aşının yanı sıra ilaçlar da geliştiren platform kapsamında, 32 üniversiteden 118, 8 özel sektör kuruluşundan 38, 9 kamu Ar-Ge biriminden 67 araştırmacı ve 167’si STAR (Stajyer Araştırmacı) bursiyeri olmak üzere lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası 213’ü bursiyer, 436 araştırmacı görev alıyor.

“Birlikte geliştirme” ve “Birlikte başarma” ilkesiyle aşının yanı sıra ilaçlar da geliştiren platform kapsamında, 32 üniversiteden 118, 8 özel sektör kuruluşundan 38, 9 kamu Ar-Ge biriminden 67 araştırmacı ve 167’si STAR (Stajyer Araştırmacı) bursiyeri olmak üzere lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası 213’ü bursiyer, 436 araştırmacı görev alıyor.

#7
Foto - “Birlikte geliştirme” ve “Birlikte başarma” ilkesiyle aşının yanı sıra ilaçlar da geliştiren platform kapsamında, 32 üniversiteden 118, 8 özel sektör kuruluşundan 38, 9 kamu Ar-Ge biriminden 67 araştırmacı ve 167’si STAR (Stajyer Araştırmacı) bursiyeri olmak üzere lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası 213’ü bursiyer, 436 araştırmacı görev alıyor. Platform kapsamında üretilen, 3 aşı adayının hayvan denemeleri tamamlandı, pilot üretim çalışmaları devam ediyor. Aynı zamanda bu aşıların klinik çalışma onaylarına yönelik TİTCK başvuruları da yapıldı.

“Birlikte geliştirme” ve “Birlikte başarma” ilkesiyle aşının yanı sıra ilaçlar da geliştiren platform kapsamında, 32 üniversiteden 118, 8 özel sektör kuruluşundan 38, 9 kamu Ar-Ge biriminden 67 araştırmacı ve 167’si STAR (Stajyer Araştırmacı) bursiyeri olmak üzere lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası 213’ü bursiyer, 436 araştırmacı görev alıyor. Platform kapsamında üretilen, 3 aşı adayının hayvan denemeleri tamamlandı, pilot üretim çalışmaları devam ediyor. Aynı zamanda bu aşıların klinik çalışma onaylarına yönelik TİTCK başvuruları da yapıldı.

#8
Foto - Aşının yanı sıra ilaç çalışmaları kapsamında burundan enfeksiyon kapmayı engelleyen bir burun spreyi de üretiliyor. Yerli ve milli aşı ile ilaç ihtiyaçlarının karşılanması hedefiyle çalışan platformda, dünyada var olan tüm aşı teknolojileri özgün katkılarla birlikte Türkiye’de de geliştiriliyor. Aşılardan en az birinde, 28 Ocak’ta düzenlenecek TÜBİTAK Bilim Ödülleri töreninde, 1. Faz’a geçilmesi hedefleniyor.

Aşının yanı sıra ilaç çalışmaları kapsamında burundan enfeksiyon kapmayı engelleyen bir burun spreyi de üretiliyor. Yerli ve milli aşı ile ilaç ihtiyaçlarının karşılanması hedefiyle çalışan platformda, dünyada var olan tüm aşı teknolojileri özgün katkılarla birlikte Türkiye’de de geliştiriliyor. Aşılardan en az birinde, 28 Ocak’ta düzenlenecek TÜBİTAK Bilim Ödülleri töreninde, 1. Faz’a geçilmesi hedefleniyor.

#9
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#10
Foto - Aşı konusu oldukça karmaşık. Prof. Dr. Mayda Gürsel, üzerinde çalıştıkları aşıyı en basit haliyle şöyle anlatıyor:

Aşı konusu oldukça karmaşık. Prof. Dr. Mayda Gürsel, üzerinde çalıştıkları aşıyı en basit haliyle şöyle anlatıyor:

#11
Foto - “BioNTech’in aşısında doğrudan hücrenin okuyup proteine çevireceği mRNA dediğimiz genetik şifre insana veriliyor. Hücre mRNA’yı okur okumaz proteine çeviriyor ve burada sadece virüsün üzerindeki başak protein, spike proteine karşı antijen üretiyorsunuz. Bizimkinde, bu virüsün yapısını oluşturan 4 tane protein var. Spike, nükleokapsid, membran ve zarf dediğimiz bu dört proteinin genetik şifrelerini memeli hücrelerine veriyoruz. Bu hücreler, bu virüs benzeri parçacık (VLP) içindeki şifreleri okur okumaz virüsün dört proteinini bir araya aynen virüs bir araya geliyormuş gibi üreterek parçacık halinde hücrenin dışında salgılıyor. Virüs gibi düşünün VLP’leri. Ancak bunda virüs içinde olan bulaşıcı genetik şifre yok artık, sadece boş virüsün kılıfı gibi düşünün. Burada insana verilen içi boş virüs benzeri yapı; bir deyişle bu yapılar Dublör virüs gibi düşünülebilir. BioNTech, Moderna ve Novavax aşılarında şöyle bir modifikasyon yapılmış. Spike protein çok stabil dağılmıyor, dağılınca da immün sistemimizin tanıması zorlaşıyor. Bu yapının dağılmaması için bir mutasyon yapıyorsunuz ve çok kararlı bir yapı oluyor. Onlar yarı kararlı yapı yaptılar, sonradan bir başka teknoloji daha gelişti süper kararlı yapıyor. Biz şimdi aşımızda o spike proteini dağılmayacak süper kararlı olsun diye çalışıyoruz. Türkiye’den çıkacak bu VLP platformun içindeki spike, şu anda dünyada kullanılan spikelar içindeki en gelişmiş ve en kararlı yapı. Biliyorsunuz Güney Afrika’da, İngiltere’de yeni çıkan virüs mutasyonu var. Saydığımız diğer aşılar virüs mutasyona uğrayınca yeniden Faz 1’lere başlamaya çalışıyor. Biz onu, süreç esnasında hemen geliştirebildik.”

“BioNTech’in aşısında doğrudan hücrenin okuyup proteine çevireceği mRNA dediğimiz genetik şifre insana veriliyor. Hücre mRNA’yı okur okumaz proteine çeviriyor ve burada sadece virüsün üzerindeki başak protein, spike proteine karşı antijen üretiyorsunuz. Bizimkinde, bu virüsün yapısını oluşturan 4 tane protein var. Spike, nükleokapsid, membran ve zarf dediğimiz bu dört proteinin genetik şifrelerini memeli hücrelerine veriyoruz. Bu hücreler, bu virüs benzeri parçacık (VLP) içindeki şifreleri okur okumaz virüsün dört proteinini bir araya aynen virüs bir araya geliyormuş gibi üreterek parçacık halinde hücrenin dışında salgılıyor. Virüs gibi düşünün VLP’leri. Ancak bunda virüs içinde olan bulaşıcı genetik şifre yok artık, sadece boş virüsün kılıfı gibi düşünün. Burada insana verilen içi boş virüs benzeri yapı; bir deyişle bu yapılar Dublör virüs gibi düşünülebilir. BioNTech, Moderna ve Novavax aşılarında şöyle bir modifikasyon yapılmış. Spike protein çok stabil dağılmıyor, dağılınca da immün sistemimizin tanıması zorlaşıyor. Bu yapının dağılmaması için bir mutasyon yapıyorsunuz ve çok kararlı bir yapı oluyor. Onlar yarı kararlı yapı yaptılar, sonradan bir başka teknoloji daha gelişti süper kararlı yapıyor. Biz şimdi aşımızda o spike proteini dağılmayacak süper kararlı olsun diye çalışıyoruz. Türkiye’den çıkacak bu VLP platformun içindeki spike, şu anda dünyada kullanılan spikelar içindeki en gelişmiş ve en kararlı yapı. Biliyorsunuz Güney Afrika’da, İngiltere’de yeni çıkan virüs mutasyonu var. Saydığımız diğer aşılar virüs mutasyona uğrayınca yeniden Faz 1’lere başlamaya çalışıyor. Biz onu, süreç esnasında hemen geliştirebildik.”

#12
Foto - Diğer aşılardan İnaktif SARS COV-2 Aşısı için çalışmalar Selçuk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Osman Erganiş ve GMP aşı üretim altyapısı olan özel bir firmayla birlikte yürütülüyor. Prof. Dr. Hasan Mandal, Çin aşısı gibi inaktif olan bu aşıların, diğerlerinden daha yeni ve özgün olduğunu kaydetti. “Örneğin inaktif aşıyı hem daha güvenli hem daha etkin hale getirmek için kullanılan standart adjuvanın yanı sıra DNA tabanlı CpG denen ikinci bir adjuvant madde var. Bu maddenin olduğu tasarım hocalarımızın kendilerine özgü. Çin’den gelen aşılarda bu madde bulunmuyor. Bu sebeple bizim hocalarımızın aşısının hem etkinliği hem de koruyuculuğu çok daha yüksek olacak. Bu şekilde biz sadece Çin’dekinin benzerini yapabilen değil, bunun daha etkin ve özgün versiyonunu yapan bir ülkeyiz. İkincisi ASC adı verilen yeni bir adjuvant ki, bu adjuvanın patenti Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nesrin Özören Hocamıza ait. Hocamızın aşısı ASC bazlı yeni nesil bir aşı olacak. Astrazeneca Oxford ve Rus aşısı denen Sputnik’in Adenovirüs bazlı aşısının benzerini Ankara Üniversitesi Kanser Araştırma Merkezi’nden Prof. Dr. Hakan Akbulut Hocamız Çerkezköy’de GMP altyapısı olan bir firmada üretiyor.”

Diğer aşılardan İnaktif SARS COV-2 Aşısı için çalışmalar Selçuk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Osman Erganiş ve GMP aşı üretim altyapısı olan özel bir firmayla birlikte yürütülüyor. Prof. Dr. Hasan Mandal, Çin aşısı gibi inaktif olan bu aşıların, diğerlerinden daha yeni ve özgün olduğunu kaydetti. “Örneğin inaktif aşıyı hem daha güvenli hem daha etkin hale getirmek için kullanılan standart adjuvanın yanı sıra DNA tabanlı CpG denen ikinci bir adjuvant madde var. Bu maddenin olduğu tasarım hocalarımızın kendilerine özgü. Çin’den gelen aşılarda bu madde bulunmuyor. Bu sebeple bizim hocalarımızın aşısının hem etkinliği hem de koruyuculuğu çok daha yüksek olacak. Bu şekilde biz sadece Çin’dekinin benzerini yapabilen değil, bunun daha etkin ve özgün versiyonunu yapan bir ülkeyiz. İkincisi ASC adı verilen yeni bir adjuvant ki, bu adjuvanın patenti Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nesrin Özören Hocamıza ait. Hocamızın aşısı ASC bazlı yeni nesil bir aşı olacak. Astrazeneca Oxford ve Rus aşısı denen Sputnik’in Adenovirüs bazlı aşısının benzerini Ankara Üniversitesi Kanser Araştırma Merkezi’nden Prof. Dr. Hakan Akbulut Hocamız Çerkezköy’de GMP altyapısı olan bir firmada üretiyor.”

#13
Foto - 7 aşıyla ilgili bilgi veren Covid-19 Aşı ve İlaç Platformu koordinatörü Prof. Dr. Şaban Tekin de şu anda dünyada hangi tip aşıyla çalışılıyorsa Türkiye’de de o aşıların çalışıldığını kaydediyor. Tekin, en çok ilerleme kaydedilen 3 aşının yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi ile İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG) tarafından Rekombinant Protein Aşısı, Ankara ve Ege üniversiteleri tarafından DNA, Selçuk Üniversitesi tarafından da mRNA aşısı üzerinde çalışıldığını belirtti.

7 aşıyla ilgili bilgi veren Covid-19 Aşı ve İlaç Platformu koordinatörü Prof. Dr. Şaban Tekin de şu anda dünyada hangi tip aşıyla çalışılıyorsa Türkiye’de de o aşıların çalışıldığını kaydediyor. Tekin, en çok ilerleme kaydedilen 3 aşının yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi ile İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG) tarafından Rekombinant Protein Aşısı, Ankara ve Ege üniversiteleri tarafından DNA, Selçuk Üniversitesi tarafından da mRNA aşısı üzerinde çalışıldığını belirtti.

#14
Foto - İlk aşı Haziran'da geliyor Normalde bir aşının piyasaya sürülmesi 10 yılı bulabiliyor ancak Kovid-19 pandemisi nedeniyle DSÖ, “Acil durum kullanım” izni veriyor. Örneğin normal şartlarda BioNTech’in güvenirliği 2021 yılında bitecek ve o tarihe kadar aşının yapılmaması gerekiyor ama acil durum nedeniyle aşılamaya başlandı.

İlk aşı Haziran'da geliyor Normalde bir aşının piyasaya sürülmesi 10 yılı bulabiliyor ancak Kovid-19 pandemisi nedeniyle DSÖ, “Acil durum kullanım” izni veriyor. Örneğin normal şartlarda BioNTech’in güvenirliği 2021 yılında bitecek ve o tarihe kadar aşının yapılmaması gerekiyor ama acil durum nedeniyle aşılamaya başlandı.

#15
Foto - VLP bazlı aşının ilk fazı bu ayın sonuna yetişirse, az sayıda gönüllü üzerinde denemeler başlayacak, 40 gün sonra Faz 2 aşamasına geçilmesi planlanıyor. Şu anda Gebze’de GMP onaylı firmada klinik çalışma amaçlı pilot üretim başladı.

VLP bazlı aşının ilk fazı bu ayın sonuna yetişirse, az sayıda gönüllü üzerinde denemeler başlayacak, 40 gün sonra Faz 2 aşamasına geçilmesi planlanıyor. Şu anda Gebze’de GMP onaylı firmada klinik çalışma amaçlı pilot üretim başladı.

#16
Foto - Covid-19 Aşı ve İlaç Platformu kapsamında aşıların yanı sıra tedaviye yönelik ürünlerin geliştirilmesi çalışmaları da var. Bu kapsamda TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü’nde (GMBE) Kovid-19 tedavisinde kullanılmak üzere virüsü etkisiz hale getiren scFv denen antikor bazlı ilaç geliştiriliyor. Bu çalışmalar da enstitünün GMP şartlarına sahip özel laboratuvarlarında gerçekleştiriliyor. Burada ilaç olacak antikoru üreten hücrelerin kültürü, seçimi ve laboratuvar düzeyde üretimi, yapısal ve biyolojik etkinlik analizleri yapılıyor. En çok ve en iyi antikor üreten hücreler belirlenip pilot üretime alınacak. TÜBİTAK MAM GMBE Koordinatör Kurum olarak Biyogüvenlik-2 (BSL-2) ve BSL-3 laboratuvarlarında Covid-19 Aşı ve İlaç Platformu kapsamındaki birçok aşı ve ilacın biyolojik etkinlik ve Challenge (virüse karşı koyma) testlerini yaparak ilave destek sağlıyor.

Covid-19 Aşı ve İlaç Platformu kapsamında aşıların yanı sıra tedaviye yönelik ürünlerin geliştirilmesi çalışmaları da var. Bu kapsamda TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü’nde (GMBE) Kovid-19 tedavisinde kullanılmak üzere virüsü etkisiz hale getiren scFv denen antikor bazlı ilaç geliştiriliyor. Bu çalışmalar da enstitünün GMP şartlarına sahip özel laboratuvarlarında gerçekleştiriliyor. Burada ilaç olacak antikoru üreten hücrelerin kültürü, seçimi ve laboratuvar düzeyde üretimi, yapısal ve biyolojik etkinlik analizleri yapılıyor. En çok ve en iyi antikor üreten hücreler belirlenip pilot üretime alınacak. TÜBİTAK MAM GMBE Koordinatör Kurum olarak Biyogüvenlik-2 (BSL-2) ve BSL-3 laboratuvarlarında Covid-19 Aşı ve İlaç Platformu kapsamındaki birçok aşı ve ilacın biyolojik etkinlik ve Challenge (virüse karşı koyma) testlerini yaparak ilave destek sağlıyor.

#17
Foto - İlaç geliyor Dr. Osman Okur, TÜBİTAK MAM çatısı altında yer alan diğer çalışmalarla ilgili de bilgi verdi. Aşının yanı sıra Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü bünyesinde, Kovid-19 tedavisinde kullanılmak üzere SARS-CoV-2 virüsünü etkisiz hale getiren ilk antikor temelli ilaç adayı ‘CoV2-N1’in geliştirildiğini belirten Okur, ilacın etkinlik, güvenlik testleri ve üretime yönelik çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Enstitüde ayrıca Hayvan Biyoteknolojisi, Tıbbi Biyoteknolojisi, Bitki Biyoteknolojisi ve Fermantasyon Teknolojileri stratejik iş birimleri altındaki 9 ayrı laboratuvarda da araştırmalar gerçekleştiriliyor.

İlaç geliyor Dr. Osman Okur, TÜBİTAK MAM çatısı altında yer alan diğer çalışmalarla ilgili de bilgi verdi. Aşının yanı sıra Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü bünyesinde, Kovid-19 tedavisinde kullanılmak üzere SARS-CoV-2 virüsünü etkisiz hale getiren ilk antikor temelli ilaç adayı ‘CoV2-N1’in geliştirildiğini belirten Okur, ilacın etkinlik, güvenlik testleri ve üretime yönelik çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Enstitüde ayrıca Hayvan Biyoteknolojisi, Tıbbi Biyoteknolojisi, Bitki Biyoteknolojisi ve Fermantasyon Teknolojileri stratejik iş birimleri altındaki 9 ayrı laboratuvarda da araştırmalar gerçekleştiriliyor.

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