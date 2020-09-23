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Yer: Kütahya 'İlk kez böyle bir olay yaşadık'

2020-09-23 09:39:02
Yer: Kütahya 'İlk kez böyle bir olay yaşadık'

Eskişehirde oturan 3 çocuk babası Tecelli Kırdök, geçtiğimizhafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

#1
Foto - Yapılan testler sonucu koronavirüs olduğu tespit edilen Kırdök'ün eşi ve çocukları karantinaya alındı.

Yapılan testler sonucu koronavirüs olduğu tespit edilen Kırdök'ün eşi ve çocukları karantinaya alındı.

#2
Foto - Hastanede tedavi altına alınan Kırdök ise 4 gün sonra hayatını kaybetti.

Hastanede tedavi altına alınan Kırdök ise 4 gün sonra hayatını kaybetti.

#3
Foto - Kırdök'ün cenazesi Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Oysu köyünde toprağa verildi.

Kırdök'ün cenazesi Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Oysu köyünde toprağa verildi.

#4
Foto - Cenaze sonrası Kovid-19'dan hayatını kaybeden Kırdök'ün taşındığı tabut ateşe verilerek yakıldı.

Cenaze sonrası Kovid-19'dan hayatını kaybeden Kırdök'ün taşındığı tabut ateşe verilerek yakıldı.

#5
Foto - Olay sonrası konuşan Oysu Köyü Muhtarı Mustafa Söyler, tabutun görevlilerin isteği üzerine yakıldığını söyledi.

Olay sonrası konuşan Oysu Köyü Muhtarı Mustafa Söyler, tabutun görevlilerin isteği üzerine yakıldığını söyledi.

#6
Foto - Söyler,

Söyler, "Tecelli Kırdök Eskişehir'de oturuyor. Geçen cuma günü rahatsızlanınca kendi aracıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitmiş. Burada yaptıkları Covid-19 testi pozitif çıktı. Hastalık dolayısıyla solunum yetmezliği yaşadı. Ardından da ölüm haberini aldık. Cenazeyi toprağa verdikten sonra tabutun içerisine görevlilerin özel koruyucu kıyafetlerini tedbirli bir şekilde koyduk ve dayısı ile birlikte yaktık. Bizimde başımıza ilk kez böyle bir olay geldi. Tabutunda Covid-19 pozitifi yazıyordu. Yetkililer tedbir amacıyla tabutu yakmamızı istedi. Defnettikten sonra tabutu ve giydiğimiz kıyafetleri yaktık" diye konuştu.

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