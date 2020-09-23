Yer: Kütahya 'İlk kez böyle bir olay yaşadık'

Söyler, "Tecelli Kırdök Eskişehir'de oturuyor. Geçen cuma günü rahatsızlanınca kendi aracıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitmiş. Burada yaptıkları Covid-19 testi pozitif çıktı. Hastalık dolayısıyla solunum yetmezliği yaşadı. Ardından da ölüm haberini aldık. Cenazeyi toprağa verdikten sonra tabutun içerisine görevlilerin özel koruyucu kıyafetlerini tedbirli bir şekilde koyduk ve dayısı ile birlikte yaktık. Bizimde başımıza ilk kez böyle bir olay geldi. Tabutunda Covid-19 pozitifi yazıyordu. Yetkililer tedbir amacıyla tabutu yakmamızı istedi. Defnettikten sonra tabutu ve giydiğimiz kıyafetleri yaktık" diye konuştu.