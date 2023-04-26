2023-04-26 07:46:05 Yeni kira düzenlemesinin ayrıntıları! Fahiş kiraya hapis cezası planı
Hükümetin alternatifli olarak üzerinde çalıştığı yeni kira düzenlemesinin ayrıntılarına ulaşıldı. Buna göre Türk Ceza Kanunu’ndaki (TCK) değişiklikle piyasa ortalamasının üzerinde fahiş kira artışıyla haksız kazanç sağlayanlara bir ila üç yıl arasında hapis cezası verilmesi planlanıyor. Çalışmaya göre ayrıca alım, satım, tüketim mallarının fiyatlarında fahiş artış yapanlar da aynı şekilde ceza alacak. Söz konusu kararla iki yılın üzerinde hapis cezası getirilmesi planlandığı için fahiş kira artışı zanlıları da tutuklu yargılanabilecek.