Yeni kira düzenlemesinin ayrıntıları! Fahiş kiraya hapis cezası planı

DEPREM BÖLGESİ FORMÜLÜ AK Parti kurmayları üzerinde çalışılan yeni düzenlemeyi şöyle anlattılar: “Kanunla yüzde 25 kira artış sınırını bir yıl süreli yapmıştık. O süre bitiyor. Deprem bölgesinde sadece kararname çıkartılabilir ama diğer bölgelerde olmaz. Bu düzenlemeye en çok esnaflar itiraz etmişti. Şimdi onlar da eklenebilir. Yüzde 25’le artış yeniden çıkacak kanunla düzenlenir bunun için de bir tarih belirlenir. Bir de yaptığımız düzenleme beş yılı geçmiş sözleşmelerde uygulanmıyordu, o da tartışmalara neden olmuştu. O da eklenebilir.”