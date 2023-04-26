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Emlak Rehberi
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Yeni kira düzenlemesinin ayrıntıları! Fahiş kiraya hapis cezası planı

2023-04-26 07:46:05
Yeni kira düzenlemesinin ayrıntıları! Fahiş kiraya hapis cezası planı

Hükümetin alternatifli olarak üzerinde çalıştığı yeni kira düzenlemesinin ayrıntılarına ulaşıldı. Buna göre Türk Ceza Kanunu’ndaki (TCK) değişiklikle piyasa ortalamasının üzerinde fahiş kira artışıyla haksız kazanç sağlayanlara bir ila üç yıl arasında hapis cezası verilmesi planlanıyor. Çalışmaya göre ayrıca alım, satım, tüketim mallarının fiyatlarında fahiş artış yapanlar da aynı şekilde ceza alacak. Söz konusu kararla iki yılın üzerinde hapis cezası getirilmesi planlandığı için fahiş kira artışı zanlıları da tutuklu yargılanabilecek.

#1
Foto - Yeni kira düzenlemesinin ayrıntıları! Fahiş kiraya hapis cezası planı

Hükümet, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na eklenen geçici 1. madde ile “11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında bir yıldan uzun süreli tüm konut kirası sözleşmelerinde Kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde 25’ini aşamaz” şeklinde düzenleme yapmıştı.

#2
Foto - Yeni kira düzenlemesinin ayrıntıları! Fahiş kiraya hapis cezası planı

Buna göre kira artışını TÜFE yerine yüzde 25 ile sınırlayan yasanın süresi 1 Temmuz’da sona erecekti. Hükümet kiralardaki fahiş artış nedeniyle yüzde 25 sınırını bir yıl daha uzatmayı içeren alternatif üzerinde çalışıyor. Bunun yanında daha önceki düzenleme beş yılın üzerindeki kira sözleşmelerini kapsamıyordu. Alternatifli çalışmada beş yılı geçen kira sözleşmeleri için de yüzde 25’lik artış sınır düşünülüyor.

#3
Foto - Yeni kira düzenlemesinin ayrıntıları! Fahiş kiraya hapis cezası planı

DEPREM BÖLGESİ FORMÜLÜ AK Parti kurmayları üzerinde çalışılan yeni düzenlemeyi şöyle anlattılar: “Kanunla yüzde 25 kira artış sınırını bir yıl süreli yapmıştık. O süre bitiyor. Deprem bölgesinde sadece kararname çıkartılabilir ama diğer bölgelerde olmaz. Bu düzenlemeye en çok esnaflar itiraz etmişti. Şimdi onlar da eklenebilir. Yüzde 25’le artış yeniden çıkacak kanunla düzenlenir bunun için de bir tarih belirlenir. Bir de yaptığımız düzenleme beş yılı geçmiş sözleşmelerde uygulanmıyordu, o da tartışmalara neden olmuştu. O da eklenebilir.”

#4
Foto - Yeni kira düzenlemesinin ayrıntıları! Fahiş kiraya hapis cezası planı

TUTUKLU YARGILAMA Hükümetin üzerinde çalıştığı düzenlemeye göre, “fahiş kira artışına sebebiyet verenler veya kiraları piyasa ortalaması ve koşullarının üzerinde kasten fahiş şekilde artıranlara” yönelik TCK’da düzenleme yapılacak. Bu kapsamda, fahiş kira artışı zanlılarına bir yıldan üç yıla kadar hapisle soruşturma ve dava açılabilecek. İki yıla kadar olan suçlarda tutuklu yargılama yapılamazken, üç yılla haklarında soruşturma açılan fahiş kira artışına sebebiyet verenler mahkemenin takdiri ile tutuklu da yargılanabilecekler.

#5
Foto - Yeni kira düzenlemesinin ayrıntıları! Fahiş kiraya hapis cezası planı

ARTIŞA TAVAN FORMÜLÜ Meclis seçimler nedeniyle ara vermeden önce, Adalet Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı önemli bir araştırma üzerinde çalışıyordu.

#6
Foto - Yeni kira düzenlemesinin ayrıntıları! Fahiş kiraya hapis cezası planı

Edinilen bilgilere göre, bakanlık yetkililer, Türkiye geneli bölgesel manada geçmiş yıllardan bugüne kadar ortalama ne kadar kira artışı yaşandığıyla ilgili bölgesel bir araştırma yapıyordu. Bu kapsamda, AK Parti’nin üzerinde çalıştığı bir formül de bu yapılan araştırma sonucunda bölgesel zam oranları dikkate alınarak, ortalama bir zam oranının belirlenmesi planlanıyor. Yani, Ege Bölgesi’ndeki zam oranı yüzde 30 ise o bölgede kira artışı yüzde 30’u geçemeyecek. (Hürriyet)

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