Yeni kaleci şart oldu: Beşiktaş'ın kalecisi PSG'den! L'Equipe'den bomba transfer iddiası
Fransız basınının saygın kuruluşu L'Equipe, Beşiktaş'ın PSG'de forma giyen 24 yaşındaki kaleci Lucas Chevalier için resmi girişimlerde bulunduğunu iddia etti.
Fransız basınının saygın kuruluşu L'Equipe, Beşiktaş'ın PSG'de forma giyen 24 yaşındaki kaleci Lucas Chevalier için resmi girişimlerde bulunduğunu iddia etti.
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Siyah-beyazlılarda şimdi gözler transferlere çevrildi. L'Equipe, transfer piyasasına bomba gibi düşecek bir iddiayı gündeme taşıdı. Kartal'ın, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen 24 yaşındaki başarılı kaleci Lucas Chevalier’yi kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladığı ileri sürüldü.
Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de görev alan 1.92 boyundaki eldiven, modern kalecilik özellikleriyle oyun kurulumuna yaptığı katkıyla da biliniyor.
Beşiktaş yönetiminin, hem ligde hem de Avrupa arenasında kaleyi sağlama almak adına bu transferi bitirmek için yoğun bir mesai harcadığı gelen bilgiler arasında.
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