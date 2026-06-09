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Ütü yapmak kabus olmasın! Çamaşır makinesine 3 tane atınca kırışıklık kalmıyor... Duyan inanamadı Yeni kaleci şart oldu: Beşiktaş'ın kalecisi PSG'den! L'Equipe'den bomba transfer iddiası Patates kabukları su lekesi olan muslukları saniyede temizliyor: Pahalı kremleri almayın yoksa tüm hesap bozulacak Dünyaca ünlü Samsung ve Google firmasının yeni hamlesi: Akıllı gözlük! Samsung ve Google işbirliği yaptı: Teknoloji devlerinden yeni akıllı gözlük Vincenzo Italiano tüm gereksizleri temizleyecek! Bir zamanlar hem öğretmen hem patrondu: Şimdi sokaklarda yaşıyor!
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Foto - Yeni kaleci şart oldu: Beşiktaş'ın kalecisi PSG'den! L'Equipe'den bomba transfer iddiası

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın yerine Vincenzo Italiano'yu getirerek teknik direktör sorununu çözdü.

#2
Foto - Yeni kaleci şart oldu: Beşiktaş'ın kalecisi PSG'den! L'Equipe'den bomba transfer iddiası

Siyah-beyazlılarda şimdi gözler transferlere çevrildi. L'Equipe, transfer piyasasına bomba gibi düşecek bir iddiayı gündeme taşıdı. Kartal'ın, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen 24 yaşındaki başarılı kaleci Lucas Chevalier’yi kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladığı ileri sürüldü.

#3
Foto - Yeni kaleci şart oldu: Beşiktaş'ın kalecisi PSG'den! L'Equipe'den bomba transfer iddiası

Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de görev alan 1.92 boyundaki eldiven, modern kalecilik özellikleriyle oyun kurulumuna yaptığı katkıyla da biliniyor.

#4
Foto - Yeni kaleci şart oldu: Beşiktaş'ın kalecisi PSG'den! L'Equipe'den bomba transfer iddiası

Beşiktaş yönetiminin, hem ligde hem de Avrupa arenasında kaleyi sağlama almak adına bu transferi bitirmek için yoğun bir mesai harcadığı gelen bilgiler arasında.

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