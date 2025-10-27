  • İSTANBUL
Yeni ikiz araştırması şaşırttı: Sosyal medyanın ruh sağlığına etkisi sanılandan zayıf

Hollanda’da yeni bir ikiz araştırmasına göre, sosyal medya kullanımı ruh sağlığımıza sanıldığı kadar zarar vermiyor. Araştırmacılar, sosyal medya ile düşük yaşam memnuniyeti arasındaki zayıf ilişkinin büyük ölçüde genetik farklardan kaynaklandığını belirtiyor. Hollanda’da yapılan yeni bir ikiz araştırması, sosyal medya kullanımının ruh sağlığımıza düşündüğümüz kadar zarar vermediğini ortaya koydu. Araştırmacılara göre sosyal medya kullanımı ile düşük yaşam memnuniyeti arasındaki ilişki oldukça zayıf ve bu farkın önemli bir kısmı genetik faktörlerle açıklanabiliyor. Max Planck Psikolinguistik Enstitüsü’nden araştırmacı Selim Sametoğlu’nun öncülüğünde yürütülen çalışma, sosyal medyanın insan psikolojisi üzerindeki etkilerine dair genellikle yinelenen “iyi” veya “kötü” kalıplarını sorguluyor.

Foto - Yeni ikiz araştırması şaşırttı: Sosyal medyanın ruh sağlığına etkisi sanılandan zayıf

Sametoğlu, “Araştırmamız, sosyal medyanın herkes için tek tip bir etkisi olmadığını gösteriyor. Bu etkiler oldukça sınırlı ve bireysel genetik farklılıklardan önemli ölçüde etkileniyor,” diyor. Bilim insanları, ikizlerin genetik olarak büyük oranda benzer olması sayesinde doğuştan gelen özelliklerin çevresel faktörlerden nasıl ayrıldığını inceleyebiliyor. Hollanda İkiz Kayıt Sistemi’nden alınan verilerle yapılan bu yeni araştırmada, 6.000’den fazla tek ve çift yumurta ikizi incelendi. Katılımcılara sosyal medya kullanım sıklıkları (örneğin Facebook ve Snapchat gibi platformlarda ne kadar zaman geçirdikleri) ve ruhsal durumlarıyla ilgili sorular yöneltildi.

Foto - Yeni ikiz araştırması şaşırttı: Sosyal medyanın ruh sağlığına etkisi sanılandan zayıf

Bulgular, sosyal medyayı daha fazla kullanan kişilerin hafif düzeyde daha düşük ruh hali bildirdiğini gösterdi. Ancak bu farkın büyük oranda genetik eğilimlerle bağlantılı olduğu belirlendi. Araştırmacılar, sosyal medya kullanım sıklığındaki bireysel farkların yaklaşık r’sinin genetik nedenlerden kaynaklandığını tahmin ediyor. İlginç bir şekilde, çalışmada ruhsal açıdan daha iyi durumda olan kişilerin farklı sosyal medya platformlarını daha çeşitli biçimlerde kullandığı; buna karşın kendini daha kötü hisseden kişilerin az sayıda platformda daha sık paylaşım yaptığı görüldü.

Foto - Yeni ikiz araştırması şaşırttı: Sosyal medyanın ruh sağlığına etkisi sanılandan zayıf

Genel olarak sosyal medya kullanımının ruh sağlığıyla ilişkisi zayıf olsa da, araştırmacılar bazı katılımcılarda yüksek kullanımın “hayatta daha fazla anlam ve canlılık hissi”yle bağlantılı olabileceğini de tespit etti. Bu sonuçlar, Behavior Genetics dergisinde yayımlandı. “Sosyal medya zehirli” söylemi fazla basit olabilir Araştırma ekibine göre sosyal medyayı kategorik biçimde “zararlı” olarak görmek, meseleyi fazlasıyla basitleştiriyor.

Foto - Yeni ikiz araştırması şaşırttı: Sosyal medyanın ruh sağlığına etkisi sanılandan zayıf

Sametoğlu’na göre asıl önemli olan, bireylerin kişisel geçmişi, yaşam koşulları ve genetik yatkınlıkları: “Manşetlerdeki ‘sosyal medya toksik’ tarzı genellemeler bizi yanıltıyor. Her bireyin farklı koşulları ve ihtiyaçları var. Sosyal medyayı suçlamak yerine, kişisel farkları ve destek mekanizmalarını anlamaya odaklanmalıyız.” Araştırma sosyal medyanın etkilerini tamamen masum göstermiyor, ancak tek başına “suçlu” ilan etmenin de doğru olmadığını vurguluyor. Tıpkı diğer alışkanlıklarda olduğu gibi, dengeyi korumak en sağlıklısı.

