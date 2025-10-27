Yeni ikiz araştırması şaşırttı: Sosyal medyanın ruh sağlığına etkisi sanılandan zayıf

Sametoğlu, “Araştırmamız, sosyal medyanın herkes için tek tip bir etkisi olmadığını gösteriyor. Bu etkiler oldukça sınırlı ve bireysel genetik farklılıklardan önemli ölçüde etkileniyor,” diyor. Bilim insanları, ikizlerin genetik olarak büyük oranda benzer olması sayesinde doğuştan gelen özelliklerin çevresel faktörlerden nasıl ayrıldığını inceleyebiliyor. Hollanda İkiz Kayıt Sistemi’nden alınan verilerle yapılan bu yeni araştırmada, 6.000’den fazla tek ve çift yumurta ikizi incelendi. Katılımcılara sosyal medya kullanım sıklıkları (örneğin Facebook ve Snapchat gibi platformlarda ne kadar zaman geçirdikleri) ve ruhsal durumlarıyla ilgili sorular yöneltildi.