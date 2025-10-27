Haber Merkezi Giriş Tarihi: Yeni ikiz araştırması şaşırttı: Sosyal medyanın ruh sağlığına etkisi sanılandan zayıf
Hollanda’da yeni bir ikiz araştırmasına göre, sosyal medya kullanımı ruh sağlığımıza sanıldığı kadar zarar vermiyor. Araştırmacılar, sosyal medya ile düşük yaşam memnuniyeti arasındaki zayıf ilişkinin büyük ölçüde genetik farklardan kaynaklandığını belirtiyor. Hollanda’da yapılan yeni bir ikiz araştırması, sosyal medya kullanımının ruh sağlığımıza düşündüğümüz kadar zarar vermediğini ortaya koydu. Araştırmacılara göre sosyal medya kullanımı ile düşük yaşam memnuniyeti arasındaki ilişki oldukça zayıf ve bu farkın önemli bir kısmı genetik faktörlerle açıklanabiliyor. Max Planck Psikolinguistik Enstitüsü’nden araştırmacı Selim Sametoğlu’nun öncülüğünde yürütülen çalışma, sosyal medyanın insan psikolojisi üzerindeki etkilerine dair genellikle yinelenen “iyi” veya “kötü” kalıplarını sorguluyor.