Ekonomi
Yeniakit Publisher
Yaz meyvelerinde bolluk üreticiyi sevindirdi
IHA Giriş Tarihi:

Yaz meyvelerinde bolluk üreticiyi sevindirdi

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yaz meyvelerinde yaşanan bereketli sezon, üreticilerin yüzünü güldürdü. Kayısı, şeftali ve erikte bu yıl verim yüksek oldu.

Sarıgöl ve çevresinde yetiştirilen yaz meyvelerindeki bereketin, bahar aylarında etkili olan yağışlardan kaynaklandığı belirtildi. Vatandaşlar hem kendi ihtiyaçlarını karşılıyor hem de komşularıyla paylaşarak bolluğun sevincini yaşıyor.

Sarıgöllü üreticilerden Hülya Akkaya, yıllar önce diktikleri meyve ağaçlarının bugün büyük verim verdiğini belirterek, "Dün ağaç dikenler bugün gölgesinde oturanlardır. Özenle diktik, baktık ve büyüttük. Bu topraklarda alın terinin karşılığı var, çok şükür

Memleketim Sarıgöl'den Priacia cinsi kayısımız, Can ve Papaz cinsi eriğimiz bu yıl oldukça bol oldu. Meyveleri dalından taze taze toplayıp evimizde tüketiyoruz. Konu komşuya da ikram ederek bereketi paylaşıyoruz." dedi.

Akkaya, fazla kalan kayısı ve eriklerin ise olgunlaştıktan sonra kurutularak kışlık olarak saklandığını ifade etti. Öte yandan yaz meyvelerindeki bolluğun pazarlara da yansıdığı, yerli üretim kayısı, erik ve şeftalilerin tezgâhlarda yoğun şekilde yer aldığı öğrenildi.

