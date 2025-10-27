  • İSTANBUL
Yapay zeka işleri kapıyor: 2030’da kullanmayan kaybeder

Yapay zeka, veri girişi ve müşteri hizmetleri gibi tekrar eden işleri hızla üstlenebiliyor. Ancak öğretmenlik, sağlık ve danışmanlık gibi insan dokunuşu gerektiren meslekler daha az risk altında. Gelecekte meslekler, insan yeteneği ve yapay zekanın iş birliğiyle dönüşüm geçirecek; 2030 yılında yapay zekayı kullanmayan mesleklerin sona ereceği öngörülüyor. Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, yapay zekanın özellikle yazma, çeviri, müşteri hizmetleri, veri girişi ve muhasebe gibi rutin işlerde etkin bir şekilde kullanılabildiğini ifade etti. Fiziksel işlerin ve insanla doğrudan temas gerektiren mesleklerin ise yapay zeka karşısında daha düşük risk taşıdığına dikkat çekti. "Tekrar eden ve standart işleri içeren meslekler en fazla riski taşıyor. Sekreterlik, veri girişi, çağrı merkezi gibi hizmetler bu kapsamda değerlendirilebilir," diye ekledi.

Prof. Dr. Kırık, bazı mesleklerin yapay zekadan daha az etkileneceğini vurgulayarak, "Gazetecilik, öğretmenlik ve pazarlama gibi meslekler, yapay zeka ile birlikte dönüşüm geçirecek. Bu meslekler tamamen yok olmayacak, ancak yapay zeka desteği ile değişim yaşayacak," dedi. Düşük riskli meslekler arasında ise doktorluk, hemşirelik ve psikolojik danışmanlık gibi alanlar bulunuyor; bu mesleklerde insan dokunuşu ve yaratıcılığın önemi devam edecek. Yapay zekanın günümüzde tekrarlayan işleri hızlı ve hatasız bir şekilde gerçekleştirebildiğini belirten Prof. Dr. Kırık, veri analizi ve basit içerik üretimi konularında da etkili olduğunu söyledi. Ancak, "Yapay zeka insan gibi düşünmek, hissetmek ve empati kurmakta yetersiz kalıyor. Ayrıca esnek fiziksel beceri gerektiren işleri de yerine getiremiyor," diye ekledi.

Prof. Dr. Kırık, yapay zekanın bazı işleri dönüştürürken yeni fırsatlar da yarattığını ifade etti. "Yapay zeka destekli pozisyonlar, verimliliği artırarak yeni iş imkanları doğuruyor. Çalışanların dijital becerilerini geliştirmesi ve yaratıcı yeteneklerini güçlendirmesi önemli," diye konuştu. Gelecekte, insan ve yapay zekanın birlikte çalıştığı bir dönem öngörülüyor.

Türkiye'nin yapay zeka alanındaki dönüşüm sürecini aktif bir şekilde takip ettiğini belirten Prof. Dr. Kırık, "2021-2025 Ulusal Yapay Zeka Stratejisi" kapsamında yapay zeka uzmanlarının yetiştirilmesi ve sosyoekonomik uyumun hızlandırılması hedeflendiğini vurguladı. Ayrıca, 2025-2029 Eğitimde Yapay Zeka Politika Belgesi ile öğretim programlarının güncelleneceği ve öğretmenlere yapay zeka destekli eğitimler verileceği bilgisi verildi.

Gelecek beş yıl içinde yapay zeka kullanımının artacağına dikkat çeken Prof. Dr. Kırık, "Bu sürece uyum sağlayanlar avantajlı olacak, uyum sağlamayanlar ise mesleklerini kaybetme riski ile karşı karşıya kalacak. 2030 yılında yapay zeka kullanmayan mesleklerin sona ereceğini söylemek mümkün," dedi. Yapay zekanın geliştirilmesi ve kullanılmasında insan faktörünün her zaman önemli bir rol oynamaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

