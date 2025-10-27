Haber Merkezi Giriş Tarihi: Yapay zeka işleri kapıyor: 2030’da kullanmayan kaybeder
Yapay zeka, veri girişi ve müşteri hizmetleri gibi tekrar eden işleri hızla üstlenebiliyor. Ancak öğretmenlik, sağlık ve danışmanlık gibi insan dokunuşu gerektiren meslekler daha az risk altında. Gelecekte meslekler, insan yeteneği ve yapay zekanın iş birliğiyle dönüşüm geçirecek; 2030 yılında yapay zekayı kullanmayan mesleklerin sona ereceği öngörülüyor. Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, yapay zekanın özellikle yazma, çeviri, müşteri hizmetleri, veri girişi ve muhasebe gibi rutin işlerde etkin bir şekilde kullanılabildiğini ifade etti. Fiziksel işlerin ve insanla doğrudan temas gerektiren mesleklerin ise yapay zeka karşısında daha düşük risk taşıdığına dikkat çekti. "Tekrar eden ve standart işleri içeren meslekler en fazla riski taşıyor. Sekreterlik, veri girişi, çağrı merkezi gibi hizmetler bu kapsamda değerlendirilebilir," diye ekledi.