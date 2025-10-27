Yapay zeka işleri kapıyor: 2030’da kullanmayan kaybeder

Prof. Dr. Kırık, bazı mesleklerin yapay zekadan daha az etkileneceğini vurgulayarak, "Gazetecilik, öğretmenlik ve pazarlama gibi meslekler, yapay zeka ile birlikte dönüşüm geçirecek. Bu meslekler tamamen yok olmayacak, ancak yapay zeka desteği ile değişim yaşayacak," dedi. Düşük riskli meslekler arasında ise doktorluk, hemşirelik ve psikolojik danışmanlık gibi alanlar bulunuyor; bu mesleklerde insan dokunuşu ve yaratıcılığın önemi devam edecek. Yapay zekanın günümüzde tekrarlayan işleri hızlı ve hatasız bir şekilde gerçekleştirebildiğini belirten Prof. Dr. Kırık, veri analizi ve basit içerik üretimi konularında da etkili olduğunu söyledi. Ancak, "Yapay zeka insan gibi düşünmek, hissetmek ve empati kurmakta yetersiz kalıyor. Ayrıca esnek fiziksel beceri gerektiren işleri de yerine getiremiyor," diye ekledi.