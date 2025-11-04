Yapay zeka devreye giriyor: Gümrük işlemlerinde devrim gibi yenilik

Güvenilir firmalara gümrük işlemlerinde kolaylık sağlayan yetkilendirilmiş yükümlü uygulaması kapsamında yetki verilen firma sayısı bu yılın eylül ayı itibarıyla 788'e ulaştı. Yerinde gümrükleme yetkisine sahip firma sayısı da bu dönemde ihracatta 71, ithalatta ise 18 oldu. Yılın 8 ayında kara gümrük kapılarında 6 milyon 836 bin 927 araç giriş-çıkışı gerçekleşirken bu dönemde giriş ve çıkış yapan yolcu sayısı 21 milyon 459 bin 109 olarak belirlendi. Aynı dönemde en çok yolcu 5 milyon 233 bin 685 kişiyle Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan geçti.