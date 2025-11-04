AA Giriş Tarihi: Yapay zeka devreye giriyor: Gümrük işlemlerinde devrim gibi yenilik
Türkiye, 2026’da gümrük süreçlerinde dijital ve yeşil dönüşüme hız verecek. Blokzincir, yapay zekâ ve karekod tabanlı uygulamalarla işlemler sadeleşirken, kaçakçılıkla mücadelede yerli teknolojiler öne çıkacak. 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlenilen bilgiye göre, ihracatın artırılması, toplum ve çevrenin korunması, kaçakçılıkla etkin mücadele edilmesi amacıyla gelecek yıl da uluslararası standartlara uyumlu gümrük politikalarının uygulanmasına devam edilecek. Şeffaflığın artırılması, bürokrasinin ve maliyetlerin azaltılması, böylelikle gümrük süreçlerinin hızlandırılması için çalışmalar yürütülecek. Bu doğrultuda gelecek yıl da gümrük alanında ikili, bölgesel ve çok taraflı ticari ve ekonomik ilişkiler ve işbirliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.