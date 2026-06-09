Yabancı adaylar reddedildi ve tüm oklar artık Kocaman efsanede...
Fenerbahçe'de yarın saat 14.00'te mazbatayı alacak olan Başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları, 16.00'da kulübün kaderini belirleyecek. Masada Aykut Kocaman kararı var.
Fenerbahçe'de yarın saat 14.00'te mazbatayı alacak olan Başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları, 16.00'da kulübün kaderini belirleyecek. Masada Aykut Kocaman kararı var.
Fenerbahçe'de yeni yönetim, yarın saat 14.00’te düzenlenecek resmi törenle mazbatasını alarak resmen göreve başlayacak. Mazbata töreninin ardından kulüp binasında hiç vakit kaybetmeden sıcak gündeme geçilecek.
Yeni yönetim kurulu, ayağının tozuyla ilk toplantısını yarın saat 16.00’da gerçekleştirecek. Toplantının en kritik ve birincil maddesi ise takımın emanet edileceği yeni teknik direktör olacak.
Başkan Aziz Yıldırım’ın bu koltuk için adayı sürecin başından beri tecrübeli teknik adam Aykut Kocaman. Ancak Yıldırım, bu kritik kararı tek başına vermek yerine yönetim kurulunun öneri, fikir ve görüşlerini de masaya yatırarak ortak bir akılla hareket etmeyi önemsiyor. Yarınki toplantının ardından teknik direktör konusunun resmen karara bağlanması bekleniyor.
Başkan Aziz Yıldırım’ın bu koltuk için adayı sürecin başından beri tecrübeli teknik adam Aykut Kocaman. Ancak Yıldırım, bu kritik kararı tek başına vermek yerine yönetim kurulunun öneri, fikir ve görüşlerini de masaya yatırarak ortak bir akılla hareket etmeyi önemsiyor. Yarınki toplantının ardından teknik direktör konusunun resmen karara bağlanması bekleniyor.
Fotospor'a göre; Sarı-lacivertli yönetimin transfer listesinin ilk sırasında forvet takviyesi yer alıyor. Hücum hattını dünyaca ünlü bir golcüyle güçlendirmek isteyen futbol komitesi, bu bölgeye yapılacak hamle için tüm imkanları seferber edecek. Fenerbahçe'nin transfer radarındaki diğer öncelikli mevkiler ise şu şekilde belirlendi. Sol stoper, sol bek, sağ kanat ve ağ bek. Ederson ile önümüzdeki günlerde bir görüşme daha gerçekleştirilecek kaleci transferine daha sonra karar verilecek.
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