Fotospor'a göre; Sarı-lacivertli yönetimin transfer listesinin ilk sırasında forvet takviyesi yer alıyor. Hücum hattını dünyaca ünlü bir golcüyle güçlendirmek isteyen futbol komitesi, bu bölgeye yapılacak hamle için tüm imkanları seferber edecek. Fenerbahçe'nin transfer radarındaki diğer öncelikli mevkiler ise şu şekilde belirlendi. Sol stoper, sol bek, sağ kanat ve ağ bek. Ederson ile önümüzdeki günlerde bir görüşme daha gerçekleştirilecek kaleci transferine daha sonra karar verilecek.