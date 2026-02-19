  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Teknoloji-Bilişim
5
Yeniakit Publisher
X (Twitter) çöktü mü son dakika? 19 Şubat DM Sorunu 19 Şubat erişim sorunu ve son durum
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

X (Twitter) çöktü mü son dakika? 19 Şubat DM Sorunu 19 Şubat erişim sorunu ve son durum

#1
Foto - X (Twitter) çöktü mü son dakika? 19 Şubat DM Sorunu 19 Şubat erişim sorunu ve son durum

Gece saat 00:30'da ana sayfa akışının yenilenememesiyle başlayan erişim sorunu, sabah saatlerinde boyut değiştirdi. Güne erken başlayan kullanıcılar, saat 06:30 civarında X'in mesajlaşma (DM) özelliğini kullanamadığını rapor etti.

#2
Foto - X (Twitter) çöktü mü son dakika? 19 Şubat DM Sorunu 19 Şubat erişim sorunu ve son durum

Platformun mesajlar bölümüne giren kullanıcılar, "Mesaj gönderilemedi" hatasıyla veya "Bu kişiye mesaj gönderemezsiniz" hatasıyla karşılaşıyor. Bazı kullanıcılarda eski mesaj geçmişi tamamen kaybolurken, bazıları ise yeni gelen mesaj bildirimlerini görmesine rağmen içeriği açamıyor.

#3
Foto - X (Twitter) çöktü mü son dakika? 19 Şubat DM Sorunu 19 Şubat erişim sorunu ve son durum

Sosyal medya devinde 19 Şubat'ın ilk saatlerinde (00:30) genel bir "Akış Yenilenemedi" sorunu yaşanmıştı. Bu sorunun kısmen düzelmesinin hemen ardından, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte altyapıda ikinci bir dalgalanma yaşandığı ve bu kez özel iletişim hattının (DM) koptuğu belirtiliyor. X Destek ekibinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

#4
Foto - X (Twitter) çöktü mü son dakika? 19 Şubat DM Sorunu 19 Şubat erişim sorunu ve son durum

Erişim sorununun kaynağına dair X yönetiminden veya Elon Musk'tan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sorunun teknik bir güncelleme hatası mı yoksa sunuculara yönelik bir siber saldırı mı olduğu merak konusu. Kullanıcılar alternatif platformlara yönelerek "Twitter çöktü mü?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
