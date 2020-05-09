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Teknoloji-Bilişim
12
Windows 10'da garip özellik

2020-05-09 19:29:25
Windows 10'da garip özellik

Windows 10'un Oyun Modu işlevinin, özellikle bazı ekran kartlarında yavaşlamaya neden olduğu ortaya çıktı.

#1
Foto - Windows 10'a 2017'de yayınlanan Creators Update ile gelen

Windows 10'a 2017'de yayınlanan Creators Update ile gelen "Oyun Modu" işlevi, oyunları hızlandırmayı amaçlıyordu.

#2
Foto - Ancak bazı durumlarda tam tersinin yaşandığı ortaya çıktı.

Ancak bazı durumlarda tam tersinin yaşandığı ortaya çıktı.

#3
Foto - Oyunlara öncelik vererek performansı artırması beklenen Oyun Modunu etkinleştiren birçok oyuncu, kare sayısında düşüş, takılma ve donma gibi problemler yaşadığını söylüyor.

Oyunlara öncelik vererek performansı artırması beklenen Oyun Modunu etkinleştiren birçok oyuncu, kare sayısında düşüş, takılma ve donma gibi problemler yaşadığını söylüyor.

#4
Foto - Guru3D web sitesine göre Call of Duty: Warzone ve League of Legends gibi oyunlarda Oyun Modu etkin iken sorunlar çıkabiliyor.

Guru3D web sitesine göre Call of Duty: Warzone ve League of Legends gibi oyunlarda Oyun Modu etkin iken sorunlar çıkabiliyor.

#5
Foto - Sorunların hem AMD, hem de Nvidia ekran kartlarında yaşandığı söyleniyor.

Sorunların hem AMD, hem de Nvidia ekran kartlarında yaşandığı söyleniyor.

#6
Foto - Siteye göre AMD'nin Radeon RX 5700 XT, RX 570, RX 480 ve R9 29 kartları ile Nvidia'nın GeForce GTX 980 ve GeForce GTX 1080 Ti kartları, sorunlardan en çok etkilenen kartlar arasında.

Siteye göre AMD'nin Radeon RX 5700 XT, RX 570, RX 480 ve R9 29 kartları ile Nvidia'nın GeForce GTX 980 ve GeForce GTX 1080 Ti kartları, sorunlardan en çok etkilenen kartlar arasında.

#7
Foto - Geçici çözüm - Sorunun Oyun Modunu devre dışı bırakarak kolayca çözüldüğü söyleniyor.

Geçici çözüm - Sorunun Oyun Modunu devre dışı bırakarak kolayca çözüldüğü söyleniyor.

#8
Foto - Bunun için Windows 10'un Ayarlar penceresini açın ve Oyun > Oyun Modu yolunu izleyin.

Bunun için Windows 10'un Ayarlar penceresini açın ve Oyun > Oyun Modu yolunu izleyin.

#9
Foto - Burada Oyun Modunu kapalı hale getirebilirsiniz.

Burada Oyun Modunu kapalı hale getirebilirsiniz.

#10
Foto - Sorunla ilgili bilgi sahibi olan Microsoft'un yakında yayınlayacağı bir güncellemeyle Oyun Modunu onarması bekleniyor. (Webtekno)

Sorunla ilgili bilgi sahibi olan Microsoft'un yakında yayınlayacağı bir güncellemeyle Oyun Modunu onarması bekleniyor. (Webtekno)

#11
Foto -

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