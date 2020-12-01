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Korona Virüs
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Virüslü bir şekilde kaçtılar! Dünyaya yeni tehlikeyi duyurdular

2020-12-01 15:17:29
Virüslü bir şekilde kaçtılar! Dünyaya yeni tehlikeyi duyurdular

Bir süre önce Danimarka'da vizon çiftliklerinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) insanlara bulaşabilen mutasyona uğramış bir türü tespit edildi. Danimarka hükümeti mutasyona uğramış virüsü yok etmek için, ülkede binden fazla çiftlikte bulunan 17 milyon vizonun hızlı şekilde itlaf edilmesi kararını almıştı. Milyonlarca vizon itlaf edilmişti. Şimdi ise yeni bir gelişme daha yaşandı. Koronavirüslü vizonların Danimarka'da çiftliklerden kaçtığı ve virüsün vahşi doğada yayılabileceği ortaya çıktı. İşte konuyla ilgili detaylar...

#1
Foto - Science Alert sitesinin The Guardian'a dayandırdığı haberine göre corona virüslü vizonların çiftliklerden kaçmış olabileceği ve virüsü vahşi doğada yayabilecekleri belirtildi. Kaynak kaçak vizonların yeni koronavirüsünü diğer vahşi hayvanlara yayma riskini arttırarak, SARS-CoV-2 için yeni bir rezervuar oluşturabileceğini vurguluyor.

Science Alert sitesinin The Guardian'a dayandırdığı haberine göre corona virüslü vizonların çiftliklerden kaçmış olabileceği ve virüsü vahşi doğada yayabilecekleri belirtildi. Kaynak kaçak vizonların yeni koronavirüsünü diğer vahşi hayvanlara yayma riskini arttırarak, SARS-CoV-2 için yeni bir rezervuar oluşturabileceğini vurguluyor.

#2
Foto - Danimarka Veterinerlik ve Gıda Dairesinden Sten Mortensen, her yıl birkaç bin vizonun çiftliklerden kaçtığını ve bu yıl da kaçan hayvanlarda tahmini olarak yüzde 5'nin koronavirüslü olabileceğini söyledi.

Danimarka Veterinerlik ve Gıda Dairesinden Sten Mortensen, her yıl birkaç bin vizonun çiftliklerden kaçtığını ve bu yıl da kaçan hayvanlarda tahmini olarak yüzde 5'nin koronavirüslü olabileceğini söyledi.

#3
Foto - Virüsün yayılmasını önlemek için çiftliklerdeki milyonlarca vizon itlaf edilmiş olsa bile, kaçan vizonlar SARS-CoV-2'yi vahşi hayvanlara yayıyor olabilir.

Virüsün yayılmasını önlemek için çiftliklerdeki milyonlarca vizon itlaf edilmiş olsa bile, kaçan vizonlar SARS-CoV-2'yi vahşi hayvanlara yayıyor olabilir.

#4
Foto - Vizon çiftliklerinde koronavirüsün mutasyona uğramış yeni bir türü tespit edilmişti. İnsanlara bulaşabilen mutasyona uğramış virüsün yayılmasını engellemek için Danimarka'da vizonlar itlaf edilmişti.

Vizon çiftliklerinde koronavirüsün mutasyona uğramış yeni bir türü tespit edilmişti. İnsanlara bulaşabilen mutasyona uğramış virüsün yayılmasını engellemek için Danimarka'da vizonlar itlaf edilmişti.

#5
Foto - Danimarkalı sağlık yetkilileri virüsün daha fazla insana yayılması durumunda, Covid-19 aşılarının daha az etkili hale gelebileceğinden endişeliydi. Fakat uzmanlar mutasyona uğramış virüsün, aşılara dirençli olacağına dair yeterli kanıt bulunmadığına dikkat çekmişti.

Danimarkalı sağlık yetkilileri virüsün daha fazla insana yayılması durumunda, Covid-19 aşılarının daha az etkili hale gelebileceğinden endişeliydi. Fakat uzmanlar mutasyona uğramış virüsün, aşılara dirençli olacağına dair yeterli kanıt bulunmadığına dikkat çekmişti.

#6
Foto - Son iki haftadır Danimarka'da mutasyona uğramış virüs vakası ortaya çıkmadı. Şimdi yetkililer, virüsün vahşi doğada fark edilmeden yayılabileceği ihtimalini düşünüyor.

Son iki haftadır Danimarka'da mutasyona uğramış virüs vakası ortaya çıkmadı. Şimdi yetkililer, virüsün vahşi doğada fark edilmeden yayılabileceği ihtimalini düşünüyor.

#7
Foto - Sten Mortensen, genel olarak vizonların 'çok yalnız canlılar' olduğunu ve bu nedenle virüsü diğer hayvanlara yayma riskinin düşük olabileceğini belirtti. Hollanda, İspanya, İsveç ve Amerika'daki çiftliklerde vizonlar arasında koronavirüs enfeksiyonları bildirildi ve bunun sonucunda binlerce hayvan itlaf edildi.

Sten Mortensen, genel olarak vizonların 'çok yalnız canlılar' olduğunu ve bu nedenle virüsü diğer hayvanlara yayma riskinin düşük olabileceğini belirtti. Hollanda, İspanya, İsveç ve Amerika'daki çiftliklerde vizonlar arasında koronavirüs enfeksiyonları bildirildi ve bunun sonucunda binlerce hayvan itlaf edildi.

#8
Foto - Bununla birlikte Mortensen, diğer hayvanların vizonları yiyerek veya dışkılarıyla temas ederek, koronavirüsüne yakalanabileceğini de söyledi.

Bununla birlikte Mortensen, diğer hayvanların vizonları yiyerek veya dışkılarıyla temas ederek, koronavirüsüne yakalanabileceğini de söyledi.

#9
Foto - Rotterdam Erasmus Üniversitesinden Marion Koopmans, virüsün vahşi hayvanlar arasında kontrolsüz şekilde yayılmasına izin verilmesi durumunda, 'insanlar ve hayvanlar için kalıcı bir pandemik tehdit' olabileceğini açıkladı.

Rotterdam Erasmus Üniversitesinden Marion Koopmans, virüsün vahşi hayvanlar arasında kontrolsüz şekilde yayılmasına izin verilmesi durumunda, 'insanlar ve hayvanlar için kalıcı bir pandemik tehdit' olabileceğini açıkladı.

#10
Foto - Mikrobiyolog Joanne Santini, The Guardian'a yaptığı açıklamada, virüsün şu anda olduğundan daha geniş yelpazedeki hayvan türlerini enfekte edecek şekilde mutasyona uğrayabileceğini belirtti.

Mikrobiyolog Joanne Santini, The Guardian'a yaptığı açıklamada, virüsün şu anda olduğundan daha geniş yelpazedeki hayvan türlerini enfekte edecek şekilde mutasyona uğrayabileceğini belirtti.

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