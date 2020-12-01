Virüslü bir şekilde kaçtılar! Dünyaya yeni tehlikeyi duyurdular

Bir süre önce Danimarka'da vizon çiftliklerinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) insanlara bulaşabilen mutasyona uğramış bir türü tespit edildi. Danimarka hükümeti mutasyona uğramış virüsü yok etmek için, ülkede binden fazla çiftlikte bulunan 17 milyon vizonun hızlı şekilde itlaf edilmesi kararını almıştı. Milyonlarca vizon itlaf edilmişti. Şimdi ise yeni bir gelişme daha yaşandı. Koronavirüslü vizonların Danimarka'da çiftliklerden kaçtığı ve virüsün vahşi doğada yayılabileceği ortaya çıktı. İşte konuyla ilgili detaylar...