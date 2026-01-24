  • İSTANBUL
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Verilmiş sadakası varmış: Lüks araç bariyerlere ok gibi saplandı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Verilmiş sadakası varmış: Lüks araç bariyerlere ok gibi saplandı!

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde lük bir ara otoyola bağlanmak isterken bariyerlere ok gibi saplandı.

#1
Foto - Verilmiş sadakası varmış: Lüks araç bariyerlere ok gibi saplandı!

Lüks otomobilin hurdaya döndüğü kazada, sürücü şans eseri yara almadan kurtuldu. İşte detaylar...

#2
Foto - Verilmiş sadakası varmış: Lüks araç bariyerlere ok gibi saplandı!

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ Edinilen bilgilere göre, yan yoldan D130 Karayolu'na bağlanmaya çalışan 34 BG 6900 plakalı Mercedes marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

#3
Foto - Verilmiş sadakası varmış: Lüks araç bariyerlere ok gibi saplandı!

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Verilmiş sadakası varmış: Lüks araç bariyerlere ok gibi saplandı!

İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan vatandaşı kurtarmak için titiz bir çalışma yürüttü. Hidrolik kesici ve ayırıcı ekipmanlarla yapılan müdahale sonucunda sürücü sıkıştığı yerden sağ olarak çıkarıldı.

#5
Foto - Verilmiş sadakası varmış: Lüks araç bariyerlere ok gibi saplandı!

Sürücünün bilincinin açık olduğu ve ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.

#6
Foto - Verilmiş sadakası varmış: Lüks araç bariyerlere ok gibi saplandı!

MUCİZE ESERİ YARA ALMADI Araç hurdaya dönerken, sürücü şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

