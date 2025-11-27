Venezuela'nın etrafı sarılıyor! O ülke, hava üslerini ABD'ye açtı!

Başkent Santo Domingo’da ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile ortak düzenlenen basın toplantısında konuşan Abinader, bu erişimin “teknik, sınırlı ve geçici” olduğunu söylese de, karar bölgedeki güç dengeleri açısından çok daha geniş bir resme oturuyor. Abinader, bu adımın resmi gerekçesini “uyuşturucu trafiğini kesmek ve ulus ötesi suç örgütlerine daha sert darbe indirmek” şeklinde sunsa da, ABD’nin Latin Amerika’daki jeopolitik satranç hamleleri göz önüne alındığında, kararın Caracas'a dönük baskı stratejisinin bir parçası olduğunu anlamak pek de zor değil.