Dünya
6
Dominik Cumhuriyeti’nin ABD’ye hava üslerini “geçici erişime” açması, uyuşturucu ile mücadele söyleminin ötesinde, Washington’ın Venezuela’yı Karayipler’den kuşatma stratejisinin yeni halkası olarak değerlendiriliyor; böylece ABD bölgedeki askerî baskı hattını bir adım daha sıkılaştırmış oluyor. Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, ABD’nin uyuşturucu ile mücadele bahanesi altında yürüttüğü bölgesel askerî hareketlilik kapsamında, San Isidro Hava Üssü ile Las Américas Havalimanındaki bazı kısıtlı alanların ABD tarafından geçici olarak yakıt ikmali ve teknik personel–ekipman taşımacılığı için kullanılabileceğini açıkladı.

#1
Foto - Venezuela'nın etrafı sarılıyor! O ülke, hava üslerini ABD'ye açtı!

Başkent Santo Domingo’da ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile ortak düzenlenen basın toplantısında konuşan Abinader, bu erişimin “teknik, sınırlı ve geçici” olduğunu söylese de, karar bölgedeki güç dengeleri açısından çok daha geniş bir resme oturuyor. Abinader, bu adımın resmi gerekçesini “uyuşturucu trafiğini kesmek ve ulus ötesi suç örgütlerine daha sert darbe indirmek” şeklinde sunsa da, ABD’nin Latin Amerika’daki jeopolitik satranç hamleleri göz önüne alındığında, kararın Caracas'a dönük baskı stratejisinin bir parçası olduğunu anlamak pek de zor değil.

#2
Foto - Venezuela'nın etrafı sarılıyor! O ülke, hava üslerini ABD'ye açtı!

Karayipler’de ABD yığınağı: Venezuela’nın çevresi daralıyor Washington, Başkan Donald Trump döneminde çıkarılan kararnameyi dayanak göstererek, Latin Amerika menşeli kartellere karşı ordunun “daha fazla ve etkin” kullanılacağını duyurmuş; bunun hemen ardından da Venezuela açıklarına denizaltılar ve savaş gemilerinden oluşan bir güç göndermişti.

#3
Foto - Venezuela'nın etrafı sarılıyor! O ülke, hava üslerini ABD'ye açtı!

ABD Savunma Bakanı Hegseth’in, “Venezuela’da rejim değişikliği dahil her türlü operasyona hazırız” sözleri hâlâ sıcaklığını korurken, USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve saldırı grubunun bölgeye ulaşması, Washington’ın niyetinin salt “uyuşturucu ile mücadele” olmadığını açıkça ortaya koyuyor. Bu esnada ABD’nin, Maduro yönetimi ile bazı üst düzey Venezuelalı yetkililerin yönettiğini iddia ettiği Cartel de los Soles yapılanmasını Yabancı Terörist Örgüt listesine alması, askerî operasyonlara hukuki zemin hazırlama çabası olarak görülmüştü.

#4
Foto - Venezuela'nın etrafı sarılıyor! O ülke, hava üslerini ABD'ye açtı!

Caracas ise tüm süreci, “ülkeye müdahale etmek için bahane üretmek” olarak nitelemiş; Maduro yönetimi 4,5 milyon kişilik milis gücünü seferber ederek her türlü saldırıya karşı hazır olduklarını ilan etmişti.

#5
Foto - Venezuela'nın etrafı sarılıyor! O ülke, hava üslerini ABD'ye açtı!

Dominik’in Kararı: ABD’nin çember stratejisine eklemlenme Tüm bu tabloda Dominik Cumhuriyeti’nin yaptığı açıklama, klasik bir “lojistik kolaylık” olmaktan öte, ABD’nin Venezuela’yı Karayipler’den kuşatma planına destek veren bir adım niteliğinde. ABD’nin bölgedeki askerî varlığını güçlendirdiği, denizden ve havadan baskıyı artırdığı bir dönemde Dominik’in hava üslerini açması, Washington’a çevreleme hattında yeni bir dayanak noktası sağlamış oluyor.

