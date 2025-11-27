Haber Merkezi Giriş Tarihi: Venezuela'nın etrafı sarılıyor! O ülke, hava üslerini ABD'ye açtı!
Dominik Cumhuriyeti’nin ABD’ye hava üslerini “geçici erişime” açması, uyuşturucu ile mücadele söyleminin ötesinde, Washington’ın Venezuela’yı Karayipler’den kuşatma stratejisinin yeni halkası olarak değerlendiriliyor; böylece ABD bölgedeki askerî baskı hattını bir adım daha sıkılaştırmış oluyor. Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, ABD’nin uyuşturucu ile mücadele bahanesi altında yürüttüğü bölgesel askerî hareketlilik kapsamında, San Isidro Hava Üssü ile Las Américas Havalimanındaki bazı kısıtlı alanların ABD tarafından geçici olarak yakıt ikmali ve teknik personel–ekipman taşımacılığı için kullanılabileceğini açıkladı.