Venezuela ABD için neden önemli? Gündemi sarsan süreç: ABD'nin Venezuela saldırısında kaç kişi öldürüldü?

Venezuela, OPEC'in kurucuları arasında yer alıyor. 1970'li yıllarda günde 3,5 milyon varil ham petrol üreten Venezuela, o dönemde dünyadaki petrol üretiminin yüzde 7'sini karşılıyordu. Ancak ülkede petrol üretimi yıllar içinde düştü. 2010'lu yıllarda petrol üretimi günde 2 milyon varilin altına geriledi, geçen yıl ise ortalama günlük üretim 1,1 milyon varil olarak kaydedildi. Uzmanlar, Venezuela'daki son gelişmeler sonrasında petrol üretiminin artırılmasının zaman alacağı görüşünde. Enerji ve finans odaklı risk danışmanlığı şirketi Global Risk Management analisti Arne Lohmann Rasmussen, "Gelişmeler nihayetinde gerçekten bir rejim değişikliğine neden olursa bu, zamanla piyasada petrolün de artmasına yol açabilir. Ancak üretimin yeniden toparlanması zaman alacaktır" diyor. ABD'nin Venezuela saldırısında kaç kişi öldürüldü? New York Times gazetesi, Üst düzey Venezuelalı yetkiliye dayandırılan habere göre, ülkedeki sivil ve askeri tesislere yönelik düzenlenen hava saldırılarında, askeri personel ve siviller de dâhil olmak üzere en az 40 kişi hayatını kaybetti. Saldırı hakkında bilgi veren ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen iki ABD'li yetkili, Maduro'yu yakalamaya yönelik genel operasyonda yaklaşık 6 askerin yaralandığını bildirdi. Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil Pinto, yaptığı açıklamada, ABD'nin Caracas'taki sivil ve askeri tesislere saldırdığını söylemişti. Washington'un eylemlerini askeri bir saldırı olarak kınayan Pinto, ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi hakkında New York'ta iddianame düzenlenerek suç duyurusunda bulunulduğunu söylemiş, Venezuela devlet başkanı hakkında uyuşturucu ve silah suçlamalarıyla ilgili iddianame hazırlandığını açıklamıştı.