2023-04-22 08:29:18 Vatandaşların yüzde 97'si istemiyor! Alman basınına güvenmiyoruz
Almanya’da yaşayan Türklerin yüzde 97’si Alman basınına güvenmiyor. Irkçı bulanların oranı yüzde 51.5 iken, hiç güven duyulmayan gazete olarak Bild öne çıktı Merkezi Düsseldorf kentinde bulunan Türkiye Avrupa İlişkileri - Demokrasi Araştırmaları Enstitüsü, 'Almanya Basınında Türklere Karşı Irkçılık ve Türkiye Karşıtlığı' konulu araştırma yaptı. 'Alman basınında Türkiye hakkındaki haberleri ve yorumları tarafsız buluyor musunuz?' şeklindeki soruya katılımcıların yüzde 97'si 'hayır' cevabını verdi. İslam ve Müslümanlar konusundaki tarafsız davranılıyor mu sorusuna ise katılımcıların yüzde 90.6'sı 'hayır' dedi.