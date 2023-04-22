Vatandaşların yüzde 97'si istemiyor! Alman basınına güvenmiyoruz

EN GÜVENSİZİ BILD VE DIE WELT EN çok güvensizlik veren medya organları yüzde 63.6 oranıyla Axel Springer Grubu'na ait Bild ve Die Welt gazeteleri gösterildi. Bu grubu yüzde 24.2 oranı ile kamuya ait televizyon ve radyo kanalları izledi. Enstitü Başkanı Metin Arkış, "Almanya Türklerinde Alman basınına yönelik ciddi güvensizlik sorunu var. Nesnel olarak bakıldığında Alman medyası gerçekten Türkiye ve Türkler hususunda olumsuz algı oluşturmada en güçlü rolü oynuyor" dedi.