Vatandaşlar kurallara uymadı! Korkutan uyarı geldi

Bakan Soylu, Twitter adresinden "#SağlıkİçinHepimizİçin" etiketi ile yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Yarın (bugün), tüm Türkiye'de salgınla ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz. 'Kontrollü Sosyal Hayat.' Pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma, yollar, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında hepimiz sahada olacağız. Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, esnaf ve ticaret odaları, kurum müdürleri, kolluk, zabıta. Antalya'da koronavirüs ile temaslı olabilecek kişilere ulaşan filyasyon ekibi, sıcak hava ve yüksek neme rağmen giydikleri koruyucu ekipmanlarla büyük bir fedakârlık örneği sergileyerek salgının yayılmaması için çaba gösteriyor. Antalya Sağlık İl Müdürü Ünal Hülür “Filyasyon iyi yapılırsa salgının oluşturacağı olumsuz etkiler daha en başından azaltılmış olur. Hastalanacak kişi sayısı azalır” dedi. Filyasyon ekibinden doktor Feride Çekirge “Koruyucu ekipmanlarla astronot gibi geziyoruz. Zaman zaman derdimizi anlatmakta zorlanıyoruz” diye konuştu