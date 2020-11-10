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Korona Virüs
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İstanbul’da o uygulamaya geçildi... Koronavirüs tehlikesi var! Gaziantep Valisi uyardı: Sakın yemeyin

2020-11-10 07:39:12
İstanbul’da o uygulamaya geçildi... Koronavirüs tehlikesi var! Gaziantep Valisi uyardı: Sakın yemeyin

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 141 bin 944 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 516 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 84 kişi hayatını kaybetti, 2018 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 338 bin 239'a yükseldi. Toplam test sayısı 15 milyon 127 bin 811'e ulaştı. Hasta sayısı 395 bin 255, vefat sayısı 10 bin 887, ağır hasta sayısı 2 bin 740, aktif hasta sayısı 46 bin 129 oldu. Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 51,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,9, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.

#1
Foto - Gaziantep Valisi Davut Gül, insanlara zorunlu olmadıkça DIŞARIDA BİR ŞEY YENİLMEMESİNİ ve çekirdek aile dışında kimseyle görüşülmemesi uyarısında bulundu. Koronavirüs salgını nedeniyle, çeşitli önlemlerin alındığı Gaziantep'te yerel yöneticiler insanları uyarmayı devam ediyor. Gaziantep Valisi Davut Gül de sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yeni bir uyarıda bulundu.

Gaziantep Valisi Davut Gül, insanlara zorunlu olmadıkça DIŞARIDA BİR ŞEY YENİLMEMESİNİ ve çekirdek aile dışında kimseyle görüşülmemesi uyarısında bulundu. Koronavirüs salgını nedeniyle, çeşitli önlemlerin alındığı Gaziantep'te yerel yöneticiler insanları uyarmayı devam ediyor. Gaziantep Valisi Davut Gül de sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yeni bir uyarıda bulundu.

#2
Foto - Vali Gül, 'Hastalık yayılıyor' yazılı kalabalık bir cadde fotoğrafını; 'Günaydın. Zorunlu olmadıkça evinizin dışında bir şey yiyip içmeyin. Çekirdek ailenizin dışında kimseyle görüşmeyin' notuyla paylaştı.

Vali Gül, 'Hastalık yayılıyor' yazılı kalabalık bir cadde fotoğrafını; 'Günaydın. Zorunlu olmadıkça evinizin dışında bir şey yiyip içmeyin. Çekirdek ailenizin dışında kimseyle görüşmeyin' notuyla paylaştı.

#3
Foto - Vali sosyal medyadan uyarı yaparken Gaziantep'te, koronavirüs tedbirlerine uymayan 834 kişiye ise para cezası kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün kent genelinde yaptıkları koronavirüs denetimlerinde, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 834 kişiye 900'er lira ceza uyguladı.

Vali sosyal medyadan uyarı yaparken Gaziantep'te, koronavirüs tedbirlerine uymayan 834 kişiye ise para cezası kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün kent genelinde yaptıkları koronavirüs denetimlerinde, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 834 kişiye 900'er lira ceza uyguladı.

#4
Foto - Denetimlerde ayrıca karantina kurallarına uymayan 20 kişi 3 bin 150'şer lira para cezası verilerek, yurda yerleştirildi. Kontrol edilen 439 iş yerinden birine ise koronavirüs tedbirlerine uymadığı için idari yaptırım uygulandı.

Denetimlerde ayrıca karantina kurallarına uymayan 20 kişi 3 bin 150'şer lira para cezası verilerek, yurda yerleştirildi. Kontrol edilen 439 iş yerinden birine ise koronavirüs tedbirlerine uymadığı için idari yaptırım uygulandı.

#5
Foto - Öte yandan İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde kurulan semt pazarlarında da koronavirüs salgınına karşı ‘Güvenli Alan’ uygulamasına geçildi. Uygulama kapsamında pazarcı esnafı ‘Hayat Eve Sığar’ uygulaması üzerinden Hes Kodu'nu görevlilere göstererek pazarda tezgah açabilecekler

Öte yandan İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde kurulan semt pazarlarında da koronavirüs salgınına karşı ‘Güvenli Alan’ uygulamasına geçildi. Uygulama kapsamında pazarcı esnafı ‘Hayat Eve Sığar’ uygulaması üzerinden Hes Kodu'nu görevlilere göstererek pazarda tezgah açabilecekler

#6
Foto - Beyoğlu Belediyesi, belediyenin hizmet binalarında ve ilçede bulunan işletmelerde zorunlu hale getirdiği ‘Güvenli Alan’ uygulamasını semt pazarlarına da taşıdı. Proje kapsamında ilçede kurulan semt pazarlarının giriş ve çıkışlarında pazar esnafı ‘Hayat Eve Sığar’ uygulaması üzerinden ‘Güvenli Alan’ QR Code’nu okutarak veya Hes Kodu'nu görevlilere göstererek pazarda tezgah açabilecekler.

Beyoğlu Belediyesi, belediyenin hizmet binalarında ve ilçede bulunan işletmelerde zorunlu hale getirdiği ‘Güvenli Alan’ uygulamasını semt pazarlarına da taşıdı. Proje kapsamında ilçede kurulan semt pazarlarının giriş ve çıkışlarında pazar esnafı ‘Hayat Eve Sığar’ uygulaması üzerinden ‘Güvenli Alan’ QR Code’nu okutarak veya Hes Kodu'nu görevlilere göstererek pazarda tezgah açabilecekler.

#7
Foto - Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen sosyal mesafe ve maske denetimlerinin yanı sıra hayata geçirilen ‘Güvenli Alan' uygulaması ile Beyoğlu'nda semt pazarları koronavirüs salgınına karşı daha güvenli hale getirilmiş oldu. Uygulamanın ilk kez hayata geçirildiği Çıksalın Semt Pazarı’nı ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız çalışmaları yerinde inceledi.

Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen sosyal mesafe ve maske denetimlerinin yanı sıra hayata geçirilen ‘Güvenli Alan' uygulaması ile Beyoğlu'nda semt pazarları koronavirüs salgınına karşı daha güvenli hale getirilmiş oldu. Uygulamanın ilk kez hayata geçirildiği Çıksalın Semt Pazarı’nı ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız çalışmaları yerinde inceledi.

#8
Foto - İstanbul Valiliği'nin 4 Kasım'da aldığı karar doğrultusunda Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları için mesai başlangıç ve bitiş saatleri 07:00-16:00 olarak düzenlendi. Bugünden itibaren hayata geçen yeni mesai uygulamasının, toplu ulaşım araçları ve trafik yoğunluğunu nasıl etkileyeceği merak ediliyordu.

İstanbul Valiliği'nin 4 Kasım'da aldığı karar doğrultusunda Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları için mesai başlangıç ve bitiş saatleri 07:00-16:00 olarak düzenlendi. Bugünden itibaren hayata geçen yeni mesai uygulamasının, toplu ulaşım araçları ve trafik yoğunluğunu nasıl etkileyeceği merak ediliyordu.

#9
Foto - Metro, metrobüs ve otobüslerde özellikle belirli saatlerde artan kalabalığın önüne geçmek için önemi büyük olan uygulama başladı. Altunizade'de metroyu kullananlardan bazıları bu sabah her zamankinden daha tenha olduğunu söylese de, bazı vatandaşlar kalabalığın azalmadığını ifade etti. Trafik yoğunluğu ise saat 08.00 itibarıyla, yüzde 36 civarında oldu.

Metro, metrobüs ve otobüslerde özellikle belirli saatlerde artan kalabalığın önüne geçmek için önemi büyük olan uygulama başladı. Altunizade'de metroyu kullananlardan bazıları bu sabah her zamankinden daha tenha olduğunu söylese de, bazı vatandaşlar kalabalığın azalmadığını ifade etti. Trafik yoğunluğu ise saat 08.00 itibarıyla, yüzde 36 civarında oldu.

#10
Foto - İşe gitmek için metro kullanan ve Altunizade durağında inen Recep Ülkü,

İşe gitmek için metro kullanan ve Altunizade durağında inen Recep Ülkü, "Bugün çok kalabalık değildi açıkçası. Diğer günlere göre daha tenhaydı. Bence gayet güzel bir uygulama. Virüsten dolayı işe yaracağını düşünüyorum" İfadelerini kullandı.

#11
Foto - Mesaisi 07.00'da başlayan güvenlik görevlisi Coşkun Şenel,

Mesaisi 07.00'da başlayan güvenlik görevlisi Coşkun Şenel, "Bu uygulamanın sağlığımız açısından olması gerekiyordu. Çünkü metrobüsler, tramvaylar çalışma saatlerinde üst üste. Bizim açımızdan gayet iyi oldu. Benim mesaim hep 7'de başlıyordu ama değişiklik bizde de olacak. Metrobüs gayet boştu" diye konuştu.

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