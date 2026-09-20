Vali Yavuz obezite sorununa dikkat çekti: Sağlıklı Toplum Sağlıklı Bireylerle Mümkün diyerek uyardı

Çocukluk döneminde kazanılan doğru davranışların geleceğe yönelik önemli bir yatırım olduğunu kaydeden Demirel, şunları söyledi: “Acil bir durumda çocuğun ‘112’yi aramalıyım’ demesi, dişlerini fırçalamayı günlük rutin haline getirmesi, aile hekimini tanıması ve kendisini iyi hissetmediğinde bunu ailesiyle paylaşabilmesi oldukça önemli. Bunlar sağlıklı yaşam için küçük ancak çok değerli adımlar. Doğru bilgiyi bilmek önemli, asıl önemli olan ise bu bilgiyi hayata geçirebilmektir. Festivalle çocuklarımızın sağlık okuryazarlığını güçlendirmeyi hedefliyoruz.” Sağlıklı Yaşam Uygulamalarla Anlatıldı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile İl Sağlık Müdürü Cezmi Karaca’nın da birer konuşma yaptığı festivalde, kurulan stantlarda çocuklara sağlıklı beslenme, kişisel bakım, ağız ve diş sağlığı ile acil durumlarda yapılması gerekenler konusunda bilgi verildi. Programa Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.