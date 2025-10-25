  • İSTANBUL
Uzmanlar açıkladı! Günde 2 elma yiyince ne olur?

Hüseyin Güre Giriş Tarihi:
Uzmanlar açıkladı! Günde 2 elma yiyince ne olur?

Uzmanlar, günde iki elma tüketmenin karaciğerden kalbe, sindirim sisteminden kan şekeri dengesine kadar birçok sağlık faydası sağladığını belirtti.

#1
Foto - Uzmanlar açıkladı! Günde 2 elma yiyince ne olur?

Gastroenterolog Dr. Joseph Salhab, her gün iki elma tüketmenin başta yağlı karaciğer hastalığı ve kolon kanseri olmak üzere birçok hastalık riskini azaltabileceğini belirtiyor. Elmanın lif ve antioksidan yönünden zengin yapısının; kalp sağlığı, kan şekeri dengesi, kilo yönetimi ve genel refah üzerinde olumlu etkileri olduğuna dikkat çekiliyor.

#2
Foto - Uzmanlar açıkladı! Günde 2 elma yiyince ne olur?

Uzmanlara göre bu halk arasında bilinen atasözü, günde iki elma ile daha da etkili hale geliyor. Dr. Salhab, düzenli elma tüketiminin; karaciğer sağlığı, kolon fonksiyonu, kardiyovasküler sistem ve kan şekeri regülasyonu açısından güçlü destekler sunduğunu vurguluyor. Elmanın içerdiği lif, antioksidanlar ve temel vitamin-mineraller, onu basit ama etkili bir beslenme alışkanlığı haline getiriyor.

#3
Foto - Uzmanlar açıkladı! Günde 2 elma yiyince ne olur?

Elmanın sağlığa etkisinin arkasında lif ve antioksidan zenginliği var. Elmalar; çözünür ve çözünmez lifler, C vitamini, potasyum, kuersetin ve polifenoller gibi güçlü antioksidan bileşenler içeriyor. Bu besin ögeleri, hücreleri zararlı serbest radikallerden korurken, sindirim sistemi ve bağışıklık üzerinde de olumlu etkiler yaratıyor.

#4
Foto - Uzmanlar açıkladı! Günde 2 elma yiyince ne olur?

KARACİĞERİ KORUYOR Elma, yağlı karaciğer riskini azaltmada yardımcı olabilir. Artan fast food tüketimi, hareketsizlik ve metabolik bozukluklar, alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD) riskini artırıyor. Elmalarda bulunan pektin, bağırsakta kolesterol ve yağa bağlanarak emilimini sınırlandırıyor. Bu, karaciğerde yağ birikimini önlemeye yardımcı oluyor. Ayrıca elmadaki polifenoller, iltihaplanma ve oksidatif stres gibi karaciğer hasarına neden olan süreçleri azaltıyor.

#5
Foto - Uzmanlar açıkladı! Günde 2 elma yiyince ne olur?

KOLON KANSERİNE KARŞI KORUMA Elmanın lif ve antioksidan içeriği, kolon sağlığını destekliyor. Düşük lifli diyetlerle ilişkilendirilen kolon kanseri, dünya genelinde en sık görülen kanserler arasında yer alıyor. Elmanın pektin lifi, bağırsak hareketlerini düzenleyerek zararlı maddelerin vücutta kalma süresini kısaltıyor. Ayrıca antioksidanlar, kolon hücrelerini serbest radikal hasarına karşı koruyarak, kanser gelişimi riskini azaltıyor. Araştırmalar, düzenli elma tüketiminin bu riski ciddi oranda düşürdüğünü gösteriyor. KALP SAĞLIĞINI GÜÇLENDİRİYOR Elma, kötü kolesterolü düşürüp kalp damarlarını koruyor. Elmalardaki pektin, sindirim yoluyla LDL (kötü) kolesterol moleküllerine bağlanarak vücuttan atılmasını sağlıyor. Bu sayede arterlerde plak birikimi riski azalıyor. Aynı zamanda elmanın antioksidanları, damar duvarlarını koruyarak iltihaplanmayı engelliyor.

#6
Foto - Uzmanlar açıkladı! Günde 2 elma yiyince ne olur?

KAN ŞEKERİNİ DENGELİYOR Tatlı tadına rağmen elma, diyabet riskini azaltıyor. Elmanın lifli yapısı, doğal şekerinin kana emilimini yavaşlatarak ani şeker yükselmelerini önlüyor. Bu özellik, özellikle tip 2 diyabet riski taşıyan bireyler için önem taşıyor. Polifenoller ise insülin duyarlılığını artırarak vücudun şekeri daha verimli kullanmasına yardımcı oluyor.

#7
Foto - Uzmanlar açıkladı! Günde 2 elma yiyince ne olur?

KİLO YÖNETİMİNE DESTEK Elma, tokluk hissi vererek aşırı yeme isteğini bastırıyor. Günde iki elma tüketmek, yüksek su ve lif içeriği sayesinde tokluk hissini artırıyor. Bu da fazla kalori alımını önlemeye yardımcı oluyor. Ayrıca elmadaki lif, bağırsaktaki faydalı bakterileri besleyerek sindirim sağlığını ve bağışıklığı destekliyor. Her gün iki elma yemek, mucizevi bir tedavi olmasa da, sağlığı sürdürülebilir şekilde iyileştiren güçlü bir alışkanlık olarak öne çıkıyor. Karaciğerden kolona, kalpten kan şekeri dengesine kadar geniş bir yelpazede destek sağlayan elma, doğanın en basit ama en etkili sağlık çözümlerinden biri olabilir.

