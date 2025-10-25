Uzmanlar açıkladı! Günde 2 elma yiyince ne olur?

KOLON KANSERİNE KARŞI KORUMA Elmanın lif ve antioksidan içeriği, kolon sağlığını destekliyor. Düşük lifli diyetlerle ilişkilendirilen kolon kanseri, dünya genelinde en sık görülen kanserler arasında yer alıyor. Elmanın pektin lifi, bağırsak hareketlerini düzenleyerek zararlı maddelerin vücutta kalma süresini kısaltıyor. Ayrıca antioksidanlar, kolon hücrelerini serbest radikal hasarına karşı koruyarak, kanser gelişimi riskini azaltıyor. Araştırmalar, düzenli elma tüketiminin bu riski ciddi oranda düşürdüğünü gösteriyor. KALP SAĞLIĞINI GÜÇLENDİRİYOR Elma, kötü kolesterolü düşürüp kalp damarlarını koruyor. Elmalardaki pektin, sindirim yoluyla LDL (kötü) kolesterol moleküllerine bağlanarak vücuttan atılmasını sağlıyor. Bu sayede arterlerde plak birikimi riski azalıyor. Aynı zamanda elmanın antioksidanları, damar duvarlarını koruyarak iltihaplanmayı engelliyor.