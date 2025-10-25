Uzmanlar açıkladı! Günde 2 elma yiyince ne olur?

KİLO YÖNETİMİNE DESTEK Elma, tokluk hissi vererek aşırı yeme isteğini bastırıyor. Günde iki elma tüketmek, yüksek su ve lif içeriği sayesinde tokluk hissini artırıyor. Bu da fazla kalori alımını önlemeye yardımcı oluyor. Ayrıca elmadaki lif, bağırsaktaki faydalı bakterileri besleyerek sindirim sağlığını ve bağışıklığı destekliyor. Her gün iki elma yemek, mucizevi bir tedavi olmasa da, sağlığı sürdürülebilir şekilde iyileştiren güçlü bir alışkanlık olarak öne çıkıyor. Karaciğerden kolona, kalpten kan şekeri dengesine kadar geniş bir yelpazede destek sağlayan elma, doğanın en basit ama en etkili sağlık çözümlerinden biri olabilir.