Uzman isimden bayram öncesi uyarı: Kurban etini sakın böyle saklamayın!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Ali Güla, kurbanlık seçimi, kesim, etin dinlendirilmesi ve hijyenik saklama yöntemleri hakkında önemli uyarılarda bulundu.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Ali Güla, kurbanlık seçimi ve etlerin doğru şekilde muhafaza edilmesi konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Güla, kurbanlık alırken özellikle hayvanların sağlık durumuna dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

HAYVANLARDAKİ YARA VE SAKATLIKLARI İYİ KONTROL EDİN

Küçükbaş hayvanlarda yara ve sakatlık olmamasının önemli olduğunu ifade eden Güla, büyükbaş hayvanlarda da aynı hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Ayrıca danaların "kapak atmış", yani diş değiştirmiş olması; koçların ise kurbanlık olabilmeleri için en az bir yaşını doldurmuş olması gerektiğini vurguladı.

UZMAN KASAPLAR İSRAFI EN AZA İNDİREBİLİR

Kurban kesiminin, mezbahalarda görev yapan deneyimli kasaplar tarafından yapılmasının önemine dikkat çeken Güla, uzman kasapların eti doğru şekilde parçalayarak israfı önlediğini belirtti.

Derilerin zarar görmeden çıkarılmasının da önemli olduğunu söyleyen Güla, bu derilerin Kızılay gibi kurumlar aracılığıyla değerlendirildiğini ifade etti.

KURBAN ETİNİ SAKIN POŞETE KOYMAYIN

Kurban etinin kesildikten hemen sonra poşete konulmaması gerektiğini belirten Güla, "2-3 saat dinlenip buharını atması gerekiyor. Direkt poşetle dolaba da koymayın, altı ve üstü donuyor ortadan yeşermiş oluyor. Havalar da ısınmaya başladı. Etlerimiz çok çabuk yeşillenip bozulur" diyerek etin doğrudan poşetle dolaba konulmasının da sağlıklı olmadığını dile getirdi.

Etlerin hisseleme işlemi sonrasında da dinlendirilmesini tavsiye eden Güla, vatandaşların çevrelerindeki kasaplardan destek alabileceğini söyledi.

İstanbul'daki birçok kasabın kurban etlerini muhafaza edip daha sonra kıyma, kuşbaşı ve diğer bölümler halinde düzenli şekilde hazırlayabildiğini belirten Güla, bu yöntemin hem hijyen hem de adil paylaşım açısından daha doğru olduğunu ifade etti.

KASAPLAR ETLERİ EŞİT ŞEKİLDE AYIRABİLİR

Güla, kasapların antrikot, bonfile ve biftek gibi değerli bölümleri eşit şekilde paylaştırabildiğini belirterek, bu sayede kurban hisselerinin daha hakkaniyetli biçimde dağıtılmasının mümkün olduğunu söyledi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23