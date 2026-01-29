Uzak durun, yoksa sonuçları acı olur! Papa Leo'dan yapay zekanın tehditlerine karşı uyarı

“Dijital teknoloji, çoğu zaman fark etmeden benimsediğimiz insan hayatının temel değerlerini kökten değiştirme riski taşıyor.” Pepe Leo, yapay zeka sohbet botlarının bir yandan “eğlenceli” görünebildiğini, öte yandan “aldatıcı” bir boyut taşıdığını belirterek özellikle savunmasız kişiler açısından kaygı duyduğunu söyledi. MAHREMİYET ALANIMIZI İŞGAL EDEBİLİR, TOPLUMU YOZLAŞTIRABİLİR “Sohbet botları aşırı derecede ‘sevecen’ olmanın yanı sıra her zaman mevcut ve erişilebilir; bu nedenle duygusal hallerimizin gizli mimarları haline gelebilir, mahremiyet alanımıza sızıp onu işgal edebilir,” diye sürdürdü. Papa’ya göre, insanın ilişki ve yakınlık ihtiyacını hedef alan bu teknolojiler kişilerde “acı verici sonuçlara” yol açabileceği gibi, toplumun sosyal-kültürel-siyasi yapısında da yozlaşmalara neden olabilir. “İnsanlarla bağ kurma ihtiyacımızı sömüren teknoloji, yalnızca kişilerin hayatında acı verici sonuçlara yol açmakla kalmaz; toplumun sosyal, kültürel ve siyasi dokusuna da zarar verebilir." “Bu durum, insanlarla kurduğumuz ilişkilerin yerine düşüncelerimizi kayıt altına alan yapay zeka sistemlerini koyduğumuzda ortaya çıkar; böylece çevremizde, her şeyin ‘bizim suretimizde ve benzerliğimizde’ üretildiği bir aynalar dünyası oluşur.” SOSYAL MEDYA İNSANLARI KUTUPLAŞTIRIYOR Mesajında sosyal medya uygulamalarını da hedef alan Leo, algoritmaların çoğu zaman platformların çıkarına çalıştığını; hızlı duygusal tepkileri öne çıkarıp, anlamak ve düşünmek için zaman isteyen insani refleksleri geri plana ittiğini dile getirdi. The Sun'da yer alan habere göre, bunun sonucunda ise “dinleme” ve “eleştirel düşünme” kapasitesinin zayıfladığı, kutuplaşmanın arttığı uyarısında bulundu. “Bu algoritmalar dinleme ve eleştirel düşünme yetimizi azaltıyor, toplumsal kutuplaşmayı artırıyor.” Papa, ayrıca yapay zekaya sorgusuz sualsiz güvenmenin, onu her şeyi bilen bir “arkadaş”, bir bilgi deposu ya da her soruya cevap veren bir “kahin” gibi görmenin, sorunu daha da derinleştirdiğini belirtti.