  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
25
Uykudan feragat ettiren lezzet: Büryan kebabı

2022-04-23 12:18:04
Uykudan feragat ettiren lezzet: Büryan kebabı

Siirt'te kuyu şeklindeki tandırlarda pişirilen büryan kebabı, ramazan ayında da tercih ediliyor.

#1
Foto - Türk Patent ve Marka Kurumunca 19 yıl önce tescillenen büryan kebabı, yaylada otlayan sütten kesilmiş kuzu eti ile hazırlanıp 3 metre derinliğinde ve 1 metre çapındaki tandırda buharda pişiriliyor.

Türk Patent ve Marka Kurumunca 19 yıl önce tescillenen büryan kebabı, yaylada otlayan sütten kesilmiş kuzu eti ile hazırlanıp 3 metre derinliğinde ve 1 metre çapındaki tandırda buharda pişiriliyor.

#2
Foto - Normalde gün ağarmadan servis edilmesinden dolayı

Normalde gün ağarmadan servis edilmesinden dolayı "uykudan feragat ettiren lezzet" olarak da bilinen büryan kebabı, ramazan dolayısıyla hem iftarda restoranlarda servis ediliyor hem de sipariş üzerine paket olarak evlere ulaştırılıyor.

#3
Foto - Büryan ustası Murat Kayaalp, AA muhabirine, tescilli kebabı ramazanda da müşterilere sunduklarını söyledi.

Büryan ustası Murat Kayaalp, AA muhabirine, tescilli kebabı ramazanda da müşterilere sunduklarını söyledi.

#4
Foto - Ramazan dışında saat 02.00'de bu kebap için hazırlıklara başladıklarını ifade eden Kayaalp, ramazanda ise büryanı iftara yetiştirmek için saat 11.00'de iş yerlerini açtıklarını belirtti.

Ramazan dışında saat 02.00'de bu kebap için hazırlıklara başladıklarını ifade eden Kayaalp, ramazanda ise büryanı iftara yetiştirmek için saat 11.00'de iş yerlerini açtıklarını belirtti.

#5
Foto - Kemiklerinden sıyrılan kuzu etini 2 saat pişirdiklerini anlatan Kayaalp,

Kemiklerinden sıyrılan kuzu etini 2 saat pişirdiklerini anlatan Kayaalp, "Çengele astığımız kemiksiz etleri sarkıtıyoruz. Kemikli et, kemiksiz etle temas etmiyor. Kemikli et üstten damlayan yağ ile çengeldeki kemiksiz et ise buharda pişiyor." dedi.

#6
Foto - Kayaalp, hiçbir katkı maddesi eklenmeyen büryan kebabının bu açıdan sağlıklı olduğunu düşündüklerini aktardı.

Kayaalp, hiçbir katkı maddesi eklenmeyen büryan kebabının bu açıdan sağlıklı olduğunu düşündüklerini aktardı.

#7
Foto - Ramazanda sipariş üzerine çalıştıklarını dile getiren Kayaalp, günde iki kez kuyuda bu yöntemle büryan kebabı hazırladıklarını kaydetti.

Ramazanda sipariş üzerine çalıştıklarını dile getiren Kayaalp, günde iki kez kuyuda bu yöntemle büryan kebabı hazırladıklarını kaydetti.

#8
Foto -

"Ramazanda büryan almak isteyenlerin iftardan en az 5 saat önce sipariş vermesi gerekiyor." diyen Kayaalp, bu lezzeti sipariş üzerine Gaziantep, Diyarbakır, Batman ve Şırnak gibi bölge illeri ile Ankara'ya da gönderdiklerini ifade etti.

#9
Foto -

"MÜŞTERİLER BEĞENEREK TÜKETİYOR Müşterilerden 90 yaşındaki Haydar Sürme, kentte 70 yıldır esnaflık yaptığını, çocukluktan bu yana bu kebabı tükettiklerini söyledi.

#10
Foto - Genelde sabah erken saatlerde büryan kebabını tercih ettiklerini anlatan Sürme, ramazanda ise iftar için paket siparişi verdiğini belirtti.

Genelde sabah erken saatlerde büryan kebabını tercih ettiklerini anlatan Sürme, ramazanda ise iftar için paket siparişi verdiğini belirtti.

#11
Foto - Alper Arık da ramazan dışında sabah erkenden başlayan servisin öğle saatlerinde bittiğini, ramazanda ise iftara yönelik hazırlandığını kaydetti.

Alper Arık da ramazan dışında sabah erkenden başlayan servisin öğle saatlerinde bittiğini, ramazanda ise iftara yönelik hazırlandığını kaydetti.

#12
Foto - Ahmet Erbek ise kentte daha önce ramazanda hazırlanmayan büryanın birkaç yıldır iftarda da tüketildiğine işaret etti.

Ahmet Erbek ise kentte daha önce ramazanda hazırlanmayan büryanın birkaç yıldır iftarda da tüketildiğine işaret etti.

#13
Foto -

#14
Foto -

#15
Foto -

#16
Foto -

#17
Foto -

#18
Foto -

#19
Foto -

#20
Foto -

#21
Foto -

#22
Foto -

#23
Foto -

#24
Foto -

Bu patatesleri sakın ama sakın yemeyin! Anne karnındaki bebeği bile etkiliyor
Sağlık

Bu patatesleri sakın ama sakın yemeyin! Anne karnındaki bebeği bile etkiliyor

Son dönemde stokçular nedeniyle piyasa sürülen patatesler filizlenmiş şekilde satışa sunuluyor. İşte bu patatesleri yememek gerekiyor. Filiz..
Bunlar iyice tozuttu! ÖSYM, İŞKUR, SGK kayıtları değiştiriliyormuş
Medya

Bunlar iyice tozuttu! ÖSYM, İŞKUR, SGK kayıtları değiştiriliyormuş

Halk TV canlı yayınında konuşan Hakan Çelenk, ÖSYM, İŞKUR ve SGK içinde bir ekibin kayıtları değiştirdiğini iddia etti. Eski AK Partililerin..
Rusya duyurdu: Bitirdik
Dünya

Rusya duyurdu: Bitirdik

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'dan bir türlü yanıt alamadıklarını ve bu nedenle barış görüşmelerini bitirdiklerini söyledi...
Konya'daki Büyükşen çifti cinayetinde sıcak gelişme
Yerel

Konya'daki Büyükşen çifti cinayetinde sıcak gelişme

Konya'nın Karatay ilçesinde yaklaşık 3,5 yıl önce evlerinde öldürülen Metin ile Necla Büyükşen çifti cinayetine ilişkin soruşturma kapsamınd..
İmamoğlu'ndan 'mülteci' şovu! Siz hiç Suriyelileri teselli eden CHP'li gördünüz mü?
Siyaset

İmamoğlu'ndan 'mülteci' şovu! Siz hiç Suriyelileri teselli eden CHP'li gördünüz mü?

Polonya'nın başkenti Varşova'ya giden CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ukraynalı mültecileri teselli etmesi CHP'n..
'İlahlık' taslayan İsrailli profesörden şok itiraf: Yeni dünya düzeni için yeni din!
Aktüel

'İlahlık' taslayan İsrailli profesörden şok itiraf: Yeni dünya düzeni için yeni din!

Büyük Sıfırlama (Great Reset) projesini tanıtan Dünya Ekonomik Forumu direktörü Klaus Schwab'ın danışmanı İsrailli Tarih Profesörü Yuval Noa..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay