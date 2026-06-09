Sosyal medyada viral olan ve kısa sürede temizlik tüyoları arasında zirveye oturan bu yöntem ise ezberleri bozuyor. Üstelik ihtiyacınız olan tek şey, evinizde zaten bulunan çok basit bir malzeme! Ütü masasını rafa kaldıracak o mucizevi tüyo, kurutma aşamasında ya da çamaşır makinesinin sıkma programında gizli. Kıyafetlerinizin kırışmasını engellemek için tek yapmanız gereken; makinenizin kurutma modunu açarken veya yıkama programının son sıkma aşamasına geçmeden önce kazan içerisine 3 adet buz küpü fırlatmak!