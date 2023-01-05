Üretim üssü haline geldi! Hedef 90 milyon

Antalya’nın tropikal meyve üretiminde ürün çeşitliliği ile adından söz ettiren Alanya avokado üretiminde ise Türkiye’de lider konumda yer alıyor. Türkiye’nin yüzde 70 avokado üretiminin yapıldığı ilçede yaklaşık 40 bin hektar olan üretim alanı ise her geçen yıl artıyor. 2022 yılı içerisinde 70 milyon adet avokado üretildiğini belirten Avokadocular Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, gerçekleşen üretimin yaklaşık yüzde 80’inin yurt içinde tüketildiğini yaklaşık yüzde 20’sinin ise ihracata gittiğini ifade etti.