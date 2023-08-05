2023-08-05 13:07:08 Unutma unutturma! 5 Ağustos 1945'te Fransa, 45 bin Cezayirli Müslümanı katletti
Bugün, 8 Mayıs 1945'te Fransız sömürgeci yetkililerin Cezayirlilere karşı gerçekleştirdiği Sétif ve Guelma katliamının 78. yıl dönümü... 1939 yılında başlayan II. Dünya Savaşı'nda Fransa kısa sürede Almanlar tarafından işgal edilirken Cezayirliler de Hitler’e karşı mücadele veren Fransa’nın yanında Fransız bayrağı altında savaştı. Almanya'nın 8 Mayıs 1945'te teslim olmasıyla beraber savaşın kazananı müttefik devletler oldu. De Gaulle hükümetindeki Fransız Komünist Partisi (PCF) üyeleri, sömürgecilik karşıtı göstericilerin Almanlar tarafından desteklendiğini iddia ederek katliamı destekledi.